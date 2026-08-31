Expresidente Gustavo Petro aterrizó en México tras autorización del Congreso: hasta cuándo estará y cuál es su agenda

Gustavo Petro llegó a México en su primera visita internacional desde que dejó la Presidencia de Colombia el 7 de agosto - crédito X

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El expresidente Gustavo Petro finalmente llegó a México en su primera visita internacional desde que dejó la jefatura del Ejecutivo el 7 de agosto, además de la autorización que le otorgó el Congreso de la República para abandonar Colombia pese a la restricción que existe para los exmandatarios.

La Universidad Nacional Autónoma de México (Unam) será el escenario donde Petro cerrará su agenda el miércoles 2 de septiembre, participando en una conferencia sobre la economía política del cambio climático.

El evento, organizado por el profesor John Ackerman y el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (Puedjs), ha generado tal interés que la inscripción se completó en pocas horas tras su apertura, forzando a la universidad a trasladar el acto al Auditorio Alfonso Caso para acomodar la demanda.

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El acto contará con la asistencia de autoridades universitarias, estudiantes, representantes diplomáticos, lideresas de la comunidad colombiana en México, figuras de la llamada 4T y dirigentes internacionales. La conferencia marca el debut internacional de Petro como conferencista académico tras su mandato.

El expresidente colombiano fue invitado a disertar sobre su más reciente trabajo académico vinculado al cambio climático, en un contexto donde su figura transciende la política para posicionarse como referente en debates globales sobre democracia y economía.

La llegada de Petro a México ocurre después de que asumiera la presidencia del Movimiento Político Pacto Histórico y presentara el Gabinete por la Vida, una iniciativa que agrupa a exministros de su gobierno con la misión de ejercer control político sobre las políticas del actual ejecutivo liderado por Abelardo De la Espriella.

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En paralelo, la oposición encabezada por Petro ha realizado gestiones de apoyo humanitario para víctimas de un reciente terremoto y prepara su primer Congreso fundacional.