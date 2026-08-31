Colombia

Karen Sevillano avivó los rumores sobre un posible romance entre Karol G y Bruno Mars: “Están saliendo”

La creadora de contenido reaccionó con humor a las fotos y al mensaje compartido por el cantante estadounidense, piezas que desataron nuevas teorías entre los fans sobre un vínculo más allá de la música

La creadora de contenido colombiana dijo en un video que las señales recientes apuntan a una posible relación, tras una ola de comentarios en redes por imágenes y publicaciones compartidas por ambos artistas - crédito karensevillano / Instagram

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Karen Sevillano, reconocida creadora de contenido colombiana, opinó públicamente sobre los rumores que vinculan a Karol G y Bruno Mars, asegurando que podría haber un nuevo romance en el mundo del espectáculo.

Las declaraciones de la caleña generaron una fuerte repercusión en redes sociales, en las que sus seguidores y los fanáticos de ambos artistas analizaron cada pista compartida en los últimos días.

La opinión de Karen Sevillano sobre Karol G y Bruno Mars

La influencer Karen Sevillano, con más de cuatro millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, sorprendió a sus fans al hablar sobre las versiones que relacionan sentimentalmente al par de artistas.

La elegancia de las dos fue destacada en redes sociales - crédito Karen Sevillano / Instagram
Las declaraciones de Karen Sevillano sobre Karol G y Bruno Mars generaron repercusión en redes sociales y activaron el análisis de sus seguidores - crédito Karen Sevillano / Instagram

En un video publicado en sus redes, Sevillano utilizó su característico humor para expresar la emoción que le produce la posibilidad de que la paisa esté iniciando una nueva relación. “Galón, galón, el chisme está en acción. Karol G y Bruno Mars. Chica, yo me fui de viaje para alejarme del chisme, pero la chismosa soy yo”, inició.

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La creadora de contenido describió cómo los rumores comenzaron a tomar fuerza a partir de una serie de fotografías compartidas por la colombiana en Instagram. En las imágenes, la cantante aparece junto al estadounidense en actitud cercana y festiva, lo que encendió las especulaciones entre los usuarios de la plataforma.

“Rápidamente me fui para la ‘social media’ de Bruno Mars y Bruno Mars había publicado esto: ‘When all you want is peace but you are falling for a Latina’. O sea, me gusta Karol G. Claramente lo dijo”, relató Sevillano, citando el mensaje que el artista norteamericano publicó junto a un video en el que sonaba su colaboración con “la Bichota”.

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De los rumores con Drake al foco en Bruno Mars

Drake compartió una foto de Karol G en sus historias de Instagram y desató rumores de una supuesta colaboración entre los artistas - crédito @karolg @champagnepapi/ Instagram
Antes del foco en Bruno Mars, los rumores sobre Karol G surgieron por su colaboración con Drake en el nuevo álbum - crédito @karolg @champagnepapi/ Instagram

Antes de centrarse en la relación con Bruno Mars, Karen Sevillano recordó que las primeras especulaciones sobre la vida sentimental de Karol G surgieron tras el lanzamiento de su nuevo álbum, donde la artista colaboró también con Drake.

Sevillano detalló que la letra de la canción New bestie desató las versiones por frases como I want a latina, I want a G like Carolina, lo que llevó a pensar que existía un interés romántico. Además, mencionó la presencia de Drake en uno de los conciertos recientes de Karol G, lo que alimentó las teorías entre los seguidores.

Según la influencer, la propia letra de la colaboración con Drake permitió descartar un vínculo sentimental, ya que Karol G deja claro que no está disponible para una relación. “Como buena chismosa que yo soy, yo claramente entendí que él le estaba cayendo, pero ella le dijo: ‘Sí me gustás, vos sí me gustás, pero ahorita yo solamente estoy pensando en mí misma’”, explicó Sevillano en su video.

Las pistas que vinculan a Karol G con Bruno Mars

Bruno Mars publicó un mensaje sobre “enamorarse de una latina” horas antes de las fotos con Karol G - crédito @brunomars/Instagram
Bruno Mars publicó en Instagram un mensaje sobre enamorarse de una latina y avivó los rumores con Karol G - crédito @brunomars/Instagram

El foco de los rumores cambió cuando Karol G compartió un carrete de fotografías en el que aparece con Bruno Mars durante lo que parece una celebración privada.

En varias de las imágenes, ambos se muestran abrazados, brindan con los brazos entrelazados y comparten momentos distendidos, lejos de los escenarios habituales. En una de las tomas aparece un pastel decorado con el nombre de la gira Viajando por el mundo Tropitour, lo que sugiere que el encuentro ocurrió durante una de las fechas del tour en Estados Unidos.

A las fotografías se sumó el mensaje de Bruno Mars publicado en Instagram: “Cuando lo único que quieres es paz, pero te estás enamorando de una latina”, acompañado de un reel en el que el artista aparece pensativo mientras suena Still, la colaboración con Karol G incluida en el álbum “No me arrepiento de sentir tanto”. El fragmento del video destaca la parte interpretada por la cantante colombiana: “No creo haberme sentido así alguna vez”.

El intercambio de publicaciones y la coincidencia temporal entre las imágenes y el mensaje de Bruno Mars alimentaron las teorías de los seguidores. De acuerdo con lo expresado por Karen Sevillano, “volvieron a surgir los rumores. Tendremos un nuevo brother-in-law, o sea, un nuevo cuñado”.

¿Estrategia de marketing o vínculo real?

Karol G y Bruno Mars desataron rumores de romance tras publicar una serie de fotos juntos en redes sociales - crédito @karolg/Instagram
Las imágenes de Karol G y Bruno Mars en una celebración privada y el pastel de la gira Tropitour reforzaron las teorías de los fans - crédito @karolg/Instagram

Karen Sevillano no descartó que la serie de publicaciones pueda formar parte de una estrategia de promoción para un próximo videoclip, aunque mostró sus dudas sobre esta posibilidad.

“Y si tenemos un nuevo video, ¿por qué Karol G no me lo dijo si yo hablé con ella en esta semana?”, cuestionó en tono humorístico, dejando entrever que la cercanía entre la cantante y Bruno Mars podría ir más allá de lo profesional.

El debate entre los seguidores de ambos artistas permanece abierto. Mientras algunos interpretan las señales como indicios de un romance, otros consideran que se trataría de acciones coordinadas para impulsar la promoción de su colaboración. Ni Karol G ni Bruno Mars han confirmado públicamente ningún vínculo sentimental.

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