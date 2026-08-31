Alias Jhon 40, cabecilla de la Segunda Marquetalia, habría muerto en Venezuela: Fiscalía pidió información al vecino país sobre el terrorista

La justicia colombiana mantiene dudas sobre la supervivencia de Géner García Molina, alias Jhon 40, cabecilla de la Segunda Marquetalia - crédito X

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La justicia colombiana mantiene dudas sobre la superviviencia de Géner García Molina, alias Jhon 40, uno de los cabecillas de la Segunda Marquetalia de quien no se tiene conocimiento desde hace vario meses.

Las dudas sugieron en medio de las audiencias que adelanta la Fiscalía General de la Nación contra los responsables materiales e intelectuales del magnicidio del exsenador Miguel Uribe Turbay el 7 de junio de 2025.

Mientras la Interpol mantiene activa una circular roja para su captura, la incertidumbre sobre su paradero se intensifica con versiones que sugieren que podría haber muerto en Venezuela.

De hecho, la fiscalía colombiana confirmó durante audiencias judiciales reveladas por Noticias RCN que desde diciembre de 2025 surgieron alertas sobre la posible fuga de “Jhon 40″ hacia Venezuela. Según la información obtenida por las autoridades, el señalado cabecilla de la Segunda Marquetalia habría cruzado la frontera tras el magnicidio.

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Jhon 40 del frente Acacio Medina

Ante la falta de pruebas concretas sobre su estadía o fallecimiento, Colombia solicitó formalmente a Venezuela datos sobre su ubicación o una eventual muerte en combates. Hasta el momento, ninguna respuesta oficial ha sido entregada por el país vecino, lo que mantiene en suspenso la investigación y la búsqueda internacional.

La fiscal Lizbeth Calderón detalló que se elevó un requerimiento a las autoridades venezolanas para aclarar si existía información sobre el posible fallecimiento de “Jhon 40” en territorio de ese país. La petición, dirigida tanto a la fiscalía venezolana como a su cancillería, buscaba confirmar o descartar las versiones que circulan sobre su muerte.

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“Esa fue la solicitud explícita que se elevó al país de Venezuela con el fin de obtener información, si tenían algún dato, investigación, tanto en fiscalía de allá como por parte del estado respecto del posible fallecimiento en combates de este sujeto”, señaló la fiscal en declaraciones obtenidas por Noticias RCN.

En paralelo, la Interpol sigue considerando a “Jhon 40” uno de los fugitivos más buscados de Colombia, mientras la justicia colombiana sigue sin recibir confirmación de Venezuela sobre su paradero ni sobre el de otros tres guerrilleros, entre ellos alias Calarcá.

Géner García Molina cuenta con más de 40 años dentro de las Farc, nunca se acogió al acuerdo de paz y fue expulsado por el secretariado de la extinta guerrilla antes de integrarse a las disidencias.

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Su perfil lo convirtió en uno de los principales objetivos de la justicia colombiana, que ofreció una recompensa de 4.000 millones de pesos por información que permitiera su captura.

Jhon 40 (derecha) lidera el frente de las disidencias de las Farc que opera en Brasil - crédito redes sociales X

Durante una audiencia realizada el 30 de mayo de este año, el abogado de “Jhon 40” manifestó que, según sus fuentes, su defendido habría muerto. Sin embargo, la fiscalía reiteró que Venezuela no ha dado ninguna confirmación al respecto, lo que añade más incertidumbre al caso y deja abierta la pregunta sobre si el jefe guerrillero sigue con vida o no.

“Con el señor Adrián García, que uno de ellos al parecer, eh, fue muerto”, comentó durante la diligencia el abogado Carlos Alberto Castro.