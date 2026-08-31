El colombiano Gustavo Puerta sería fichado por importante equipo inglés, pero irá cedido a club por el que pasó James Rodríguez

El volante vallecaucano anunció que junto a su club harán donaciones a todos los afectados por el terremoto que sacudió a Colombia, el 10 de agosto de 2026-crédito Racing de Santander

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Gustavo Puerta jugará para Nottingham Forest hasta 2030, aunque su primer destino tras la transferencia será el Olympiacos de Grecia, una operación cerrada este lunes 31 de agosto en las horas finales del mercado de pases y que redefine de inmediato el rumbo del volante colombiano en Europa.

El acuerdo incluye una cesión por una temporada al club griego, donde disputará la Europa League, según informó el periodista Julián Capera. La operación se resolvió justo antes del cierre del libro de pases en los países implicados.

El traspaso se concretaría mediante el pago de la cláusula de rescisión al Racing de Santander. Esa cifra es de 20 millones de euros, monto mencionado por la publicación al reconstruir cómo se destrabó una negociación que se había acelerado en los últimos días. Sin embargo, el acuerdo podría darse por 16 millones de euros.

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Gustavo Puerta fue formado por Bogotá FC, de la segunda división del fútbol colombiano - crédito Real Racing Santander

Puerta, de 23 años, no se incorporará de inmediato a la Premier League pese a haber firmado con el club inglés hasta junio de 2030. El plan definido por el grupo encabezado por el empresario griego Evangelos Marinakis lo ubica primero en el fútbol griego, en uno de los equipos más fuertes de ese país.

Capera resumió la fórmula del acuerdo con una frase que definió el doble movimiento: “Principio de acuerdo para que Gustavo Puerta sea nuevo jugador del Nottingham Forest y vaya cedido durante una temporada a Olympiacos”. El periodista también precisó que el colombiano “firmará con el equipo inglés hasta junio de 2030”.

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El mediocampista surgido en Bogotá FC inició su recorrido europeo a comienzos de 2023, cuando fue fichado por el Bayer Leverkusen de Alemania. Después de una cesión sin minutos en Núremberg, volvió al equipo alemán para la temporada 2023-24.

Bajo la dirección de Xabi Alonso, disputó 10 partidos: siete en Bundesliga y tres en Europa League. Integró además la plantilla que conquistó la liga alemana. En la campaña 2024-25 pasó al Hull City de Inglaterra para ganar continuidad. Allí sumó 31 encuentros en el Championship y marcó un gol.

Su siguiente escala fue el Racing de Santander, donde en su primer año aportó tres goles y una asistencia en 33 partidos para ayudar al ascenso del club a la máxima categoría del fútbol español. Luego disputó 34 compromisos totales y alcanzó a debutar en LaLiga antes de que su salida quedara acordada en esta ventana.

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