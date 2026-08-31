Junior se quedó sin técnico: los Char tomaron la decisión de separar a Alfredo Arias del cub Tiburón tras sumar apenas dos puntos en cinco partidos

Alfredo Arias llegó al Junior FC en 2025 en reemplazo de César Farías y se va con dos títulos de Liga - crédito David Jaramillo/Colprensa

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Alfredo Arias dejará de ser el técnico del club. Así lo confirmaron los periodistas deportivos barranquilleros José Illera y José Hugo Illera durante su programa de stream, citando fuentes internas y anticipando un cambio inminente en la conducción del equipo. La noticia surge en medio de la crisis deportiva que atraviesa Junior en el segundo semestre de la Liga BetPlay 2026, tras un inicio sin triunfos y la reciente eliminación en Copa Colombia.

Las voces de los Illera, reconocidas por su cercanía a las fuentes institucionales, detallaron que la determinación fue tomada por el presidente Antonio Char y que el grupo de jugadores ya fue informado. La incertidumbre sobre el futuro del banquillo técnico se suma a la presión de la hinchada y a la expectativa por el anuncio del reemplazo.

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Durante la transmisión, José Illera expresó la gravedad que el hermetismo de la familia Char imprime a cada decisión relevante para el club: “El silencio de los señores Char es, es fatal para el que espera una decisión”.

Alfredo Arias se coronó bicampeón de la Liga BetPlay con el Junior de Barranquilla y frente a Atlético Nacional - crédito Colprensa

En esa misma línea, relató cómo recibió la información clave de un informante habitual: “Antonio ya tomó la decisión de cambiar al técnico. Fue lo que me dijeron. Yo aquí estaba hablando a las 9:45 p. m.”.

El periodista enfatizó la credibilidad de su fuente y la costumbre de acertar en primicias: “A usted le consta que las cosas que me dice, pues salen. Y me dice: ‘Muy buena columna en Diario Deportes hoy, pero Antonio Char ya tomó la dolorosa decisión y prepárese para el golpe más triste’”.

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José Hugo Illera, por su parte, recalcó que la salida de Arias ya es de conocimiento general dentro del plantel: “Me está confirmando una persona totalmente confirmada la salida del profesor Arias. Totalmente confirmada. Ya el grupo lo sabe y entonces ya esa es la noticia”.

Ambos aclararon que, hasta el cierre del programa, no se tenía certeza sobre el nombre del nuevo entrenador.

La barra del Junior comenzó a pedir la salida del entrenador jugados cinco partidos - crédito X

La crisis de Junior FC se agudizó tras el empate ante Santa Fe y la eliminación de la Copa Colombia a manos de Barranquilla FC. El equipo, ubicado en la casilla 17 de la Liga BetPlay, acumula cero victorias, dos empates y tres derrotas en lo que va del semestre.

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El ambiente en el estadio Romelio Martínez fue tenso en el último partido, con pancartas y reclamos directos para exigir la salida del cuerpo técnico.

En la rueda de prensa posterior al empate con Santa Fe, Arias defendió su gestión y remarcó su trabajo al frente del club: “Tengo contrato, tengo trabajo. Agradezco que me trajeron, creo he hecho un trabajo serio, he sido honesto, he sido digno. En un año ganamos dos títulos y yo estuve ahí. Aunque no quieran mirarlo y taparlo. Cuando llegué había 10 títulos y en un año gané dos títulos”.

El entrenador uruguayo también respondió a las preguntas sobre su permanencia: “Mi trabajo no es sacarme ni ponerme, es entrenar a un equipo y tratar de hacerlo ganar. El semestre pasado y el anterior estuvimos en problemas, yo vine acá también, y dije que todavía había que tener lugar. Yo hago un trabajo digno, honesto, soy técnico, entreno todos los días, trabajo”, afirmó antes de retirarse visiblemente molesto.

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Estos son los candidatos para reemplazar a Alfredo Arias en Junior FC

Candidatos a dirigir al Junior FC, según la prensa de Barranquilla - crédito X

El periodista Paolo Arenas, en un post donde se presumía la posible salida de Alfredo Arias, compartió una imagen con tres elementos de los que podrían ser los sucesores: alas de Ángel (Sebastián Viera), cuaderno con esfero (Juan Carlos Osorio), pelo crespo (Alberto Gamero).

Entretanto, Juan Salvador Barcena, otro periodista que cubre la actualidad del Junior FC dio como posibles candidatos a Julio Comesaña, en su undécimo ciclo, y Jorge Luis Pinto, cuyo último club fue Unión Magdalena.