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Daniel Muñoz fue presentado como nuevo jugador del Nottingham Forest: este será su debut con el cuadro dos veces campeón de Europa

El portal de fichajes Transfermarkt confirmó que la transacción entre clubes se cerró en 25 millones de euros y el contrato fue firmado por tres temporadas

El lateral derecho de la selección Colombia firmó con el club tras ganar tres títulos con Crystal Palace, los únicos en su historia - crédito Nottingham Forest
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Daniel Muñoz fue anunciado este lunes 31 de agosto como nuevo jugador de Nottingham Forest con un contrato por tres años y una opción por una temporada adicional, una incorporación con la que el club suma experiencia en la Premier League, torneos europeos y selección Colombia.

El defensor de 30 años podría debutar el 5 de septiembre en el City Ground, estadio en donde oficia de local el club de la ciudad de Nottingham, ante el Tottenham Hotspur, encuentro programado para las 3:00 p. m. Su llegada lo convierte en el primer futbolista colombiano en representar al club. También se confirmó que usará el dorsal 27, un número que no había llevado antes en su carrera.

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Muñoz es el quinto fichaje del club en el mercado de verano, después de las incorporaciones de Steven Benda, Ousmane Diomande, Xaver Schlager y Liam Delap. Su llegada se produce tras una temporada en la que disputó 46 partidos en todas las competiciones, con 29 presencias en la Premier League, cuatro goles y tres asistencias.

Tras firmar, el defensor explicó que su decisión estuvo vinculada a la identidad competitiva del club. “Estoy muy emocionado porque veo mucho talento. Forest es un equipo con grandes jugadores, grandes cualidades y mucho nivel en la cancha. No veo la hora de salir a jugar para ayudar a mis nuevos compañeros y creo que vamos a hacer grandes cosas”, dijo al medio del club.

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Nottingham Forest es el club de la ciudad de Nottingham, fundado en 1898 y campeón de la primera división de Inglaterra en 1977-1978 y de dos Copas de Europa - crédito Nottingham Forest
Nottingham Forest es el club de la ciudad de Nottingham, fundado en 1898 y campeón de la primera división de Inglaterra en 1977-1978 y de dos Copas de Europa - crédito Nottingham Forest

Muñoz agregó: “Lo primero es que este es un club ganador. Creo que cuando esa es la expectativa y esa es la mentalidad, tanto de la directiva como del cuerpo técnico y de los jugadores, eso lo hace especial”.

El colombiano también señaló que valoró el recorrido reciente del equipo. “Es un club que ha luchado mucho en los últimos años, ha competido mucho, llegó a las semifinales de la Europa League y creo que tiene objetivos todavía mayores para el futuro. Eso es lo que me gusta de Forest y por eso decidí venir”.

Muñoz subrayó el peso que tuvo Oliver Glasner en su elección. “Creo que Oliver Glasner es especial, tengo una muy buena relación con él e hicimos cosas grandes juntos, fue un período increíblemente especial”, afirmó.

Daniel Muñoz seguirá en el fútbol de Inglaterra por tres años más - crédito Nottingham Forest
Daniel Muñoz seguirá en el fútbol de Inglaterra por tres años más - crédito Nottingham Forest

El director de fútbol del club, George Syrianos, sostuvo que el fichaje responde al rendimiento que Muñoz mostró en la liga inglesa y en las competiciones europeas. “Daniel es un jugador que ha demostrado de manera constante su calidad al más alto nivel, y estamos encantados de traerlo a Nottingham Forest”, señaló.

Syrianos añadió que el club cree que el colombiano tiene la mentalidad y la ambición necesarias para hacer una contribución importante al plantel. Muñoz se unirá a sus nuevos compañeros antes del compromiso del sábado frente a Tottenham Hotspur en el City Ground.

Las carrera profesional de Daniel Muñoz en números

Daniel Muñoz usará por primera vez en su carrera la dorsal con el número 27 - crédito Nottingham Forest
Daniel Muñoz usará por primera vez en su carrera la dorsal con el número 27 - crédito Nottingham Forest

El lateral derecho inició su carrera profesional en Colombia con Águilas Doradas, donde debutó en el primer equipo en 2017. En 2019 pasó a Atlético Nacional y un año más tarde dio el salto a Europa con Genk, en Bélgica.

En el club belga jugó 122 partidos y marcó 16 goles. Durante ese ciclo ganó la Copa de Bélgica en 2021 y se consolidó como un lateral de proyección ofensiva.

Daniel Muñoz - Crystal Palace
Crystal Palace junto a Daniel Muñoz sumó sus tres primeros títulos en la historia - crédito Reuters

En enero de 2024 se incorporó a Crystal Palace y rápidamente pasó a ser una pieza fija del equipo. En la campaña 2024/25 tuvo un papel central en la conquista de la FA Cup: dio la asistencia decisiva en la victoria 1-0 sobre Manchester City en la final y fue elegido mejor jugador del partido.

Ese mismo año también levantó la Community Shield y fue elegido mejor jugador de la temporada de su club. El formado en el fútbol antioqueño, además, integró el equipo que conquistó la UEFA Conference League.

Con la selección de Colombia, Muñoz acumula 51 partidos desde su debut absoluto en 2021. En ese recorrido disputó dos ediciones de la Copa América y formó parte del plantel colombiano en el Mundial de 2026.

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