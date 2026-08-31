Colombia

Shakira habló sobre su residencia en Madrid y se refirió a la inmigración latina: “Me quedo con lo que somos””

A días de arrancar sus 12 fechas en la capital española, la cantante colombiana explicó que el proyecto busca celebrar la migración latina con una experiencia cultural masiva que irá mucho más allá del escenario

Shakira habló de la presencia de la cultura latina en Madrid, España, a pocos días de su presentación en la capital española - crédito EUROPA PRESS
Shakira habló de la presencia de la cultura latina en Madrid, España, a pocos días de su presentación en la capital española - crédito EUROPA PRESS
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A 18 días del inicio de su residencia en Madrid, Shakira sostuvo que la inmigración latina en España “no es tolerada, es celebrada” y vinculó esa idea con el sentido de los 12 conciertos que comenzará el 18 de septiembre en la capital española. Según explicó, busca convertir la cita musical en una defensa del vínculo cultural latino frente a la soledad digital.

Según El País, diario español, la artista colombiana escribió que la elección de Madrid responde a ese “abrazo” a la migración latina y a una integración que, a su juicio, volvió a España “más joven, más pujante, más creativa”.

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La residencia, añadió, ya vendió más de 600.000 entradas y se desarrollará en un recinto para 55.000 personas que se levanta en Villaverde.

La cantante planteó además que su propuesta en la capital española no se limitará a los recitales. Junto al estadio se construye una “ciudad” de 30 hectáreas pensada para reunir a más de 100 artistas y sumar literatura, danza, gastronomía, moda, cine y arte.

Shakira propuso ampliar la hispanidad hacia una idea de latinidad

Show del medio tiempo final Copa Mundial de la FIFA 2026
Colombian singer Shakira (C) poses with children during the halftime show of the 2026 World Cup football tournament final match between Spain and Argentina at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 19, 2026. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)

En la carta publicada en exclusiva por El País, Shakira pidió revisar el alcance del concepto de hispanidad. “Y quiero proponer algo más, con todo el respeto y todo el cariño. No hablemos solo de hispanidad: hablemos de latinidad, un abrazo todavía más amplio”, escribió.

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La artista argumentó que la idea tradicional de hispanidad “se queda corta” porque deja afuera a países y lenguas que forman parte de la experiencia latina. Citó el caso de Brasil y sostuvo que el portugués, el italiano y el francés también deben entrar en esa conversación cultural.

“Somos una nación sin fronteras que lleva cinco siglos construyéndose: la mezcla de África, América y el sur de Europa. No juzgo con la mirada de hoy a los humanos de hace 500 años; me quedo con lo que somos: una fusión que es nuestra riqueza”, afirmó.

Ese planteo aparece ligado a una definición personal de su propia identidad. La cantante recordó que nació en Colombia, creció en Barranquilla, aludió a la herencia africana, española, de Medio Oriente e indígena en su historia familiar, y señaló que tiene dos hijos españoles.

La residencia en Villaverde busca responder a la soledad digital con un “carnaval multicultural”

Render estadio Shakira. (Live Nation)
Render estadio Shakira. (Live Nation)

Shakira explicó que el proyecto en Madrid no será solo una serie de conciertos, sino una celebración presencial de la cultura latina. Según dijo al diario, esa idea nació como reacción al miedo y a la persecución de personas latinas que vio en distintos contextos, y eligió responder con “una celebración: la más grande que fuéramos capaces de imaginar”.

En ese marco, vinculó la expansión global de la música y del patrimonio cultural latino con una necesidad social más profunda. “El mundo no consume lo latino por moda: lo busca porque reconoce en él las herramientas que va a necesitar”, escribió.

La artista describió la soledad como una “epidemia silenciosa” asociada al aislamiento y a la vida mediada por pantallas. Frente a eso, señaló como rasgos culturales latinoamericanos el abrazo, el baile, la mesa compartida y el vínculo interpersonal como formas de convivencia.

La colombiana pidió que se hable más de hispanidad, teniendo en cuenta el entorno cultural que une a las naciones - crédito @CHRISCORNEJO
La colombiana pidió que se hable más de hispanidad, teniendo en cuenta el entorno cultural que une a las naciones - crédito @CHRISCORNEJO

La inspiración narrativa del proyecto, indicó la publicación, remite a Gabriel García Márquez. Shakira citó una frase del escritor sobre Cien años de soledad para convertirla en una pregunta sobre la posibilidad de una “segunda oportunidad sobre la tierra” a través del encuentro con otros.

Cada jornada, explicó, terminará con un gran carnaval concebido como un “acto psicomágico” de fusión entre África, América y Europa. En su descripción, ese cierre reunirá referencias a Cádiz, Canarias, Barranquilla, Brasil, el Caribe y Centroamérica como expresiones de una misma mezcla cultural.

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