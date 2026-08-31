Colombia

Gabriela Tafur pasó de las pasarelas a ser CEO de una empresa que aspira a ser el ‘Netflix del futuro’: “Piensan que soy pendeja”

La ex señorita Colombia contó cómo pasó de aspirar a dirigir una compañía tradicional de entretenimiento a fundar una ‘startup’ que combina contenido audiovisual, inteligencia artificial y análisis de datos

Gabriela Tafur revela que se dio cuenta de que estaba pensando en pequeño y que el mundo ofrecía oportunidades mucho más grandes - crédito @30x.podcast/TikTok

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La abogada, modelo y empresaria Gabriela Tafur, señorita Colombia 2018-2019, reveló los detalles del funcionamiento de su plataforma Idilio TV y explicó cómo cambió su visión profesional tras pasar de aspirar a la dirección de un medio tradicional a fundar una compañía tecnológica.

Las declaraciones fueron entregadas durante su participación en el pódcast conducido por Andrés Bilbao, cofundador de la escuela de negocios 30X, donde la ejecutiva analizó la percepción pública que existe sobre su trayectoria en los certámenes de belleza frente a su trabajo en el sector del entretenimiento digital.

Durante la entrevista, Tafur explicó que el origen de sus estudios de posgrado en Estados Unidos, ya que es egresada del programa de maestría en Administración de Empresas (MBA) de la Universidad de Stanford, estuvo vinculado a una meta profesional en los medios de comunicación nacionales, la cual dio un giro durante su formación en el exterior.

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- crédito @gabrielatafur/Instagram
Gabriela Tafur contó que uno de sus objetivos era convertirse en CEO de Caracol, pero que durante su MBA comenzó a pensar en la posibilidad de crear una empresa propia - crédito @gabrielatafur/Instagram

Cómo Stanford cambió la visión empresarial de Gabriela Tafur

“La razón por la que yo hice un MBA es porque yo quería ser CEO de Caracol. Toda la vida he querido ser CEO de una compañía de entretenimiento; eso es lo que yo quería. Pensé que hacer un MBA me iba a cortar el camino de ser CEO de una compañía de entretenimiento. Y cuando llegué a Stanford me di cuenta de que yo estaba pensando así de chiquito y que el mundo era así de grande”, afirmó Tafur.

Frente a los estereotipos derivados de su paso por los concursos de belleza y su trabajo previo en la televisión colombiana, la abogada sostuvo que utiliza los prejuicios externos como una herramienta a favor dentro del ecosistema empresarial.

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“La gente no tiene ni puta idea de lo inteligente que sos vos”, dijo Bilbao y ella respondió: “Pero por eso es mejor. Piensan que soy pendeja”.

Gabriela Tafur explicó que el proceso comienza con una idea desarrollada por el equipo creativo en su conversación con Andrés Bilbao - crédito 30X by Andrés Bilbao/YouTube
Gabriela Tafur explicó que el proceso comienza con una idea desarrollada por el equipo creativo en su conversación con Andrés Bilbao - crédito 30X by Andrés Bilbao/YouTube

Luego, Tafur confesó: “El día que me gradué de Derecho, me puse un vestido de lentejuelas y me fui a participar en Cartagena para Miss Señorita Colombia. Entré al mejor MBA del mundo”, sostuvo durante la conversación.

Inteligencia artificial y datos: la fórmula de Idilio TV

La plataforma fundada por Tafur, denominada Idilio TV, opera bajo un formato de distribución de contenido audiovisual vertical diseñado exclusivamente para consumo en teléfonos móviles, mediante producciones de melodrama de corta duración.

La ejecutiva enfatizó que, aunque la cara visible de la empresa es la producción de miniseries, la estructura interna se enfoca en el análisis masivo de datos para predecir el éxito de las historias antes de invertir grandes presupuestos de filmación.

“Somos la primera plataforma de distribución de contenido vertical. Somos el Netflix del futuro. Somos una compañía de streaming que hace novelas en celular. Hacia afuera parece que es una empresa de contenido, que yo hago contenido como loco y que yo no sé lo que estoy haciendo. Nosotros somos una compañía data first”, explicó la empresaria.

- crédito @gabrielatafur/Instagram
Idilio TV es una plataforma de entretenimiento audiovisual enfocada en contenidos verticales diseñados específicamente para ser consumidos desde teléfonos celulares - crédito @gabrielatafur/Instagram

Sobre el proceso de validación y testeo de las producciones antes de su rodaje definitivo, Tafur detalló la metodología que utiliza su equipo creativo junto con herramientas de inteligencia artificial y redes sociales: “Creamos un storyline que crean los creativos. El storyline se testea con inteligencia artificial. Pónganle que es como un piloto o un tráiler con inteligencia artificial de esa historia. Eso lo lanzo a redes y redes me da la información de quién, cómo, cuándo, dónde, en qué región, en qué idioma, quién lo está viendo y quién no”.

“Esa información se le alimenta al equipo de creativos y se desarrolla la historia con base en la data”, precisó.

La fundadora añadió que la monetización del aplicativo adopta mecánicas provenientes de la industria de los videojuegos para aumentar la permanencia del usuario y el retorno financiero por cada consumidor.

La ex reina de belleza señaló: “En la aplicación se monetiza como gaming. Para poder ver contenido, tenés que desbloquear unas coins. ¿Cómo desbloquear las coins? Llenando tu perfil, comprando coins o viendo ads. Como se gamifica la experiencia, hace que la vida dentro de la aplicación del usuario sea más alta y gaste más plata”, detalló la abogada.

- crédito @gabrielatafur/Instagram
La empresa de Gabriela Tafur fue presentada en la Universidad de Harvard - crédito @gabrielatafur/Instagram

Gabriela Tafur buscó inversionistas en Estados Unidos

Respecto a la fase de consecución de capital para poner en marcha la compañía, Tafur relató las dificultades para convencer a los fondos de inversión latinoamericanos y la decisión de acudir a inversionistas en Estados Unidos.

“Entonces yo dije: ‘Bueno, ¿sabes qué? No voy a perder tiempo con los fondos de Latam’, porque es que primero mi cheque es mucho más grande; segundo, mi estándar de levantar era valuación pre-seed. Entonces, claro, ya muchos fondos de Latam te invierten un cheque chiquito y esperan un porcentaje ‘X’, pues obviamente con esa plata, pues no entraban en eso (...) Levanté 600K en dos meses con como seis ángeles, fondos o profesores de la universidad, ni uno solo de Latam", señaló la empresaria.

Luego añadió: “Cuando fui a levantar en Latam todo el mundo me decía que querían ver más tracción. La pre-seed era muy alta para lo que están acostumbrados en Latam. Cuando cambié el mindset de que estoy construyendo una compañía que la va a romper y dejé de pensar que la inversión era un favor y más bien que le estaba haciendo un favor al inversionista, ahí es donde empecé a levantar”.

Para financiar el proyecto, Gabriela Tafur recurrió a inversionistas estadounidenses después de encontrar dificultades para levantar capital entre fondos latinoamericanos - crédito @gabrielatafur/Instagram
Para financiar el proyecto, Gabriela Tafur recurrió a inversionistas estadounidenses después de encontrar dificultades para levantar capital entre fondos latinoamericanos - crédito @gabrielatafur/Instagram

En cuanto a las cifras operativas, la Gabriela Tafur confirmó que la aplicación cuenta con 150.000 usuarios y que actualmente forma parte del programa de aceleración Speedrun de la firma de inversión Andreessen Horowitz en Silicon Valley -firma estadounidense de capital de riesgo que invierte principalmente en empresas tecnológicas y startups-

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