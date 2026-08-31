Comienzan los desembolsos de subsidios para familias afectadas por el terremoto en Cali: esta es la suma que recibirán, según el alcalde Alejandro Eder

Más de 11 mil hogares en Cali recibirán subsidio de la Alcaldía tras recientes emergencias - crédito @alejoeder/X

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El alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció en su cuenta oficial de la red social X que las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto de 2026 en la ciudad comenzarán a recibir un subsidio mensual tras la culminación del primer cierre parcial del censo de damnificados.

De acuerdo con la información compartida, el proceso de registro ha identificado a más de 11.000 hogares que requieren asistencia inmediata. El mandatario explicó que “venimos trabajando con mucha entrega para lograr este censo, ese registro único de damnificados”, y enfatizó la importancia de que el pago de los recursos sea ágil y accesible.

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Según indicó Eder, el cierre parcial realizado el lunes pasado permitió consolidar una lista preliminar de familias que podrán acceder al beneficio económico. En palabras del alcalde, “quedaron 11 mil familias registradas” y se dará prioridad a quienes reportaron daños en sus viviendas.

El subsidio tendrá un monto equivalente al 70% de un salario mínimo, es decir, cerca de 1.050.000 pesos mensuales. Esta ayuda económica será otorgada durante tres meses consecutivos.

Alcalde de Cali anuncia subsidio mensual para más de 11.000 familias afectadas por emergencias - crédito @alejoeder/X

El procedimiento para la entrega del apoyo busca evitar mayores complicaciones para los damnificados. Eder recalcó: “Lo que yo he pedido es que sea lo más amigable para las familias. No queremos que una familia que lo ha perdido todo, entonces que los pongan a voltear... cuando ya la mayoría están bancarizados”.

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Quienes ya poseen cuentas bancarias serán contactados para que indiquen el número donde desean recibir el giro. Si alguna persona no cuenta con una cuenta bancaria o prefiere el cobro presencial, tendrá la opción de retirar el dinero en cualquier oficina de SuperGiros mediante un PIN.

La administración local, según la información difundida en redes sociales, inició el contacto directo con los beneficiarios prioritarios desde el fin de semana anterior.

El alcalde precisó que el proceso de notificación y recopilación de datos bancarios se extenderá entre el sábado y el inicio de la semana, buscando garantizar que “las personas afectadas ya puedan tener un poco más de apoyo”.

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Cali iniciará pago de subsidio mensual a familias damnificadas, según anunció el alcalde Alejandro Eder - crédito @alejoeder/X

La distribución de los subsidios responde a la necesidad de atender de forma rápida a quienes resultaron más golpeados por las recientes emergencias en Cali. De acuerdo con lo comunicado por Eder, las personas ya registradas en el primer corte serán las primeras en recibir los recursos.

“Repito, es para las personas que ya fueron registradas como damnificadas, inicialmente los del primer cierre”, afirmó el mandatario durante su intervención.

El segundo cierre del registro de damnificados está programado para el viernes 4 de septiembre. Las familias que completen su inscripción hasta esa fecha podrán acceder al subsidio en una segunda fase de distribución.

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“Si ya están registrados, a partir del viernes entrante podrán empezar a recibir sus subsidios también”, puntualizó el alcalde en el video difundido.

La estrategia implementada por la Alcaldía de Cali busca facilitar el acceso al subsidio, evitando trámites innecesarios y priorizando la atención directa. Eder remarcó que la intención es “que no tengan que estar buscando un banco agrario o quién sabe qué... cuando ya la mayoría están bancarizados”.

Cali entrega viviendas a familias afectadas por el terremoto

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció el 28 de agosto la entrega de cuatro apartamentos a familias damnificadas por el reciente terremoto, resultado de la coordinación entre el Gobierno Nacional y el sector de la construcción. El acto se realizó en la Ciudadela Petronio, donde participaron representantes empresariales y autoridades locales.

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Reconstrucción en Cali: entregan viviendas y anuncian millonaria ayuda para damnificados - crédito @alejoeder/X

Durante la jornada, Diana Troncoso, Ana María Saavedra, Cristian López y Maryori Basto recibieron las llaves de sus nuevas viviendas. “Hoy celebramos la fuerza y resistencia de estas familias”, expresó Eder tras la entrega, acompañado por el presidente Abelardo de la Espriella y la constructora Marval S.A..

El mandatario local remarcó que el proceso refleja el compromiso colectivo: “Gobierno, empresarios y ciudad estamos sumando esfuerzos para que más familias puedan volver a tener un hogar”.

En el evento, la Cámara Colombiana de la Construcción Valle (Camacol Valle) informó sobre una donación de 20.700 millones de pesos destinada a bonos solidarios de vivienda, cuyo objetivo es ampliar el alcance de la ayuda.

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“Estos recursos permitirán que más damnificados accedan a una solución habitacional”, indicó un vocero de la organización.

La iniciativa busca acelerar la recuperación de quienes perdieron sus hogares y fortalecer la red de apoyo entre sector público y privado. “Gracias al trabajo conjunto, hoy damos un paso adelante”, resumió uno de los participantes.