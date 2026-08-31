Cayó alias Hermes en Colombia, el hombre buscado por las autoridades de Luxemburgo está señalado de enviar toneladas de coca a Europa

Las autoridades señalan que alias Hermes habría coordinado el tráfico de estupefacientes hacia Europa en presunta alianza con el Cartel de los Balcanes - crédito Alcaldía Medellín

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Un operativo reciente en el Oriente antioqueño culminó con la captura de Hermes Julián García Pérez, alias ‘Hermes’, buscado por la justicia de Luxemburgo. La detención, coordinada por autoridades colombianas junto a Europol y Ameripol, se realizó en el corregimiento San Antonio de Pereira, municipio de Rionegro.

El arresto de este hombre, de 46 años, se produjo mientras paseaba a su perro, tras varios días de seguimiento. Las investigaciones lo vinculan con el envío sistemático de clorhidrato de cocaína desde Colombia hacia Europa, utilizando el puerto de Cartagena como punto de salida y Amberes, en Bélgica, como destino recurrente.

Así explicó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía: “Capturado con fines de extradición, Hermes Julián García Pérez, alias Hermes, de 46 años de edad, quien era requerido por las autoridades de Luxemburgo por tráfico de droga. La captura se logró en San Antonio de Pereira, en el municipio de Rionegro, gracias al trabajo de inteligencia de la policía y a la coordinación con Europol y con Ameripol. Lo encontramos incluso mientras paseaba a su perro. Creyó que no le seguíamos el rastro, pero era justo uno de los objetivos de alto valor que habíamos priorizado con el nuevo gobierno nacional por tratarse de la primera extradición hacia ese país”.

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El operativo en San Antonio de Pereira fue coordinado con Europol y Ameripol tras un trabajo de inteligencia para ubicar a alias Hermes - crédito Alcadía Medellín

Acusaciones y alcance internacional

Hermes Julián García Pérez enfrenta cargos de tráfico, posesión y venta de estupefacientes según la justicia luxemburguesa. Las autoridades señalan que habría tejido una alianza con miembros del llamado Cartel de los Balcanes, articulando el tráfico de droga hacia el continente europeo y consolidando su papel en la logística criminal transnacional.

La investigación sostiene que la organización bajo su mando llegó a enviar hasta dos toneladas de cocaína al mes, lo que generaba rentas criminales estimadas en 578.000 millones de pesos. Esta cifra resalta el impacto económico de la red en el circuito del narcotráfico internacional.

El funcionario detalló: " Este hombre estaría vinculado al envío de cerca de dos toneladas de cocaína mensuales hacia Europa, utilizando el puerto de Cartagena como salida y el puerto de Amberes, en Bélgica, como destino. Además, tendría alianzas con integrantes del denominado Cartel de los Balcanes y habría utilizado una empresa de confecciones aquí en Medellín como fachada para el lavado de dinero".

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Los reportes oficiales indican que alias Hermes utilizó como fachada una empresa de confecciones en Medellín, donde aparece como representante legal. A través de esta firma, habría canalizado operaciones de lavado de activos, dificultando la trazabilidad de los recursos ilícitos provenientes del narcotráfico.

La ruta del narcotráfico bajo análisis salía del puerto de Cartagena y tenía como destino Amberes, en Bélgica - crédito Alcaldía Medellín

De acuerdo con las autoridades, este caso reviste especial relevancia porque se trataría del primer colombiano judicializado por narcotráfico en Luxemburgo mediante una solicitud formal de extradición. El procedimiento marca un precedente en la cooperación penal entre ambos países.

Actualmente, Hermes Julián García Pérez permanece bajo custodia, a la espera de los trámites de extradición solicitados por Luxemburgo. El proceso legal avanzará en ese país, donde deberá responder ante la justicia por los hechos que se le atribuyen.

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“Pero que quede claro, no importa dónde se escondan ni qué tan lejos lleven su negocio criminal. Desde aquí los vamos a perseguir, los vamos a encontrar y los vamos a capturar. Seguiremos trabajando con inteligencia, con investigación y por sobre todo, con cooperación internacional para golpear a estos criminales, a sus estructuras y a todo el dinero que sostienen sus economías ilícitas”, concluyó el secretario de Seguridad de Medellín.

El expediente indica que una empresa de confecciones en Medellín habría sido usada como fachada para el lavado de activos del narcotráfico - crédito @FicoGutierrez/X

La acción entrabajo conjunto fue celebrada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez: “¡Cayó uno de los hombres clave del narcotráfico hacia Europa! Este hombre estaría vinculado al envío de cerca de 2 toneladas de cocaína al mes hacia Europa, con destino a Amberes, Bélgica, además de tener vínculos con el denominado Cartel de los Balcanes y utilizar una empresa de confecciones en Medellín para lavar dinero".

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En su cuenta de X, el mandatario local aseguró que “era uno de los objetivos de alto valor priorizados con el Gobierno Nacional y representa la primera extradición hacia Luxemburgo. No importa dónde se escondan: los vamos a encontrar. Uno a uno van cayendo”.