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Santa Fe decidió que barras bravas no podrán ingresar al estadio para el clásico contra Millonarios: les devolverá el valor de los abonos

En sanciones anteriores, La Guardia Albi Roja Sur había sido reubicada en un sector de la tribuna oriental

Fue necesaria la intervención del UNDMO para controlar a los fanáticos - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Fue necesaria la intervención del UNDMO para controlar a los fanáticos - crédito Cristian Bayona/Colprensa
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El club Independiente Santa Fe anunció a través de sus redes sociales la devolución del dinero a los abonados de la tribuna lateral sur, medida tomada como consecuencia directa de la sanción impuesta tras los disturbios ocurridos durante el partido frente a América de Cali en el estadio El Campín. La Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el fútbol de Bogotá determinó el cierre de esa zona, afectando el acceso de los hinchas para el encuentro ante Millonarios.

El comunicado oficial del club precisa que el jueves 3 de septiembre se informará el procedimiento para la devolución del dinero correspondiente al partido del miércoles 2 de septiembre, correspondiente al adelanto de la fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-II.

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Santa Fe comunicó que los aficionados con abono en la tribuna lateral sur no podrán ingresar al partido ante Millonarios debido a la sanción vigente. La institución detalló que reembolsará el valor de esa entrada y que en la jornada siguiente dará a conocer el paso a paso para la devolución. La sanción se produce tras los incidentes que obligaron a cerrar la tribuna por disposición de la Comisión Distrital de Seguridad.

Comunicado de Independiente Santa Fe sobre la devolución del dinero a los abonados de la tribuna sur - crédito Santa Fe
Comunicado de Independiente Santa Fe sobre la devolución del dinero a los abonados de la tribuna sur - crédito Santa Fe

El club aclaró que la medida solo afecta a quienes posean abono para ese sector y que los demás abonados podrán asistir normalmente.

La sanción se dictó después de los hechos violentos registrados el sábado 22 de agosto durante el enfrentamiento entre Independiente Santa Fe y América de Cali, en el estadio El Campín. El encuentro, correspondiente a la sexta fecha de la Liga BetPlay 2026-II, debió ser suspendido en el minuto 33 cuando varios hinchas invadieron el campo. La intervención de la Policía Metropolitana permitió controlar la situación y garantizar la continuidad del partido.

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El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, reportó 17 personas lesionadas y la imposición de 8 comparendos por los desmanes registrados. Quintero explicó que la confrontación comenzó cuando miembros de la barra visitante intentaron arrebatar una bandera a una barra tradicional local, lo que provocó la reacción de aficionados de Santa Fe y generó la invasión del terreno de juego.

El partido se tuvo que suspender por alrededor de 30 minutos por los disturbios - crédito Cristian Bayona/Colprensa
El partido se tuvo que suspender por alrededor de 30 minutos por los disturbios - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Como resultado de estos incidentes, la Alcaldía de Bogotá y la Comisión Distrital de Seguridad establecieron restricciones adicionales para los partidos de Santa Fe y América. Se prohibió el ingreso de público visitante a futuros encuentros del club cardenal y se ordenó el cierre de las tribunas lateral norte y lateral sur por el resto del año, con aforo reducido para el estadio El Campín.

Las barras La Guardia Albirroja Sur (Santa Fe), Barón Rojo y Disturbio Rojo (América) quedaron inhabilitadas para ingresar trapos o instrumentos musicales durante 20 fechas. La administración distrital revisará los controles de acceso y los protocolos aplicados en el estadio, en conjunto con la organización de los clubes.

El líder de la barra de Santa Fe responsabilizó a los hinchas visitantes

Soccer Football - Copa Sudamericana - Round of 16 - Second Leg - River Plate v Santa Fe - Estadio Mas Monumental, Buenos Aires, Argentina - August 26, 2026 Santa Fe fans inside the stadium before the match REUTERS/Agustin Marcarian
Soccer Football - Copa Sudamericana - Round of 16 - Second Leg - River Plate v Santa Fe - Estadio Mas Monumental, Buenos Aires, Argentina - August 26, 2026 Santa Fe fans inside the stadium before the match REUTERS/Agustin Marcarian

Diego González, líder de la Guardia Albi Roja Sur, se pronunció en su cuenta de X y atribuyó el inicio de los desórdenes a la barra visitante. En su mensaje, reproducido por el medio, escribió: “No es la primera vez que esa hinchada sin códigos y sin aguante se mete con la gente de oriental, y después cuando les tocó corresponder no se la aguantaron, quitaron esa chiramenta en tiempo récord, porque tiran la piedra y después esconden la mano”.

La respuesta oficial de la Alcaldía llegó a través del secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, que calificó lo ocurrido como inadmisible. En un video publicado en redes sociales dijo: “Inaceptable lo que pasó hoy acá en el estadio El Campín. Miembros de una barra del equipo visitante intentaron robar una bandera de una barra tradicional del equipo local. Eso generó unas alteraciones bastante complejas que generaron como resultado 17 personas afectadas, ninguna de gravedad, todas ya debidamente atendidas. Se requirió la intervención de la Policía Metropolitana de Bogotá para controlar la situación. Esto no puede pasar en los estadios bogotanos. Bogotá es ejemplo de fútbol en paz”.

La intervención de la Policía Metropolitana de Bogotá fue necesaria para retomar el control dentro del escenario. La suspensión del juego se extendió por alrededor de 50 minutos, mientras se intentaba contener la situación en las tribunas y en la cancha.

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