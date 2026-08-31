Colombia

Motociclista se salvó de milagro en Buga, tras chocar contra un bus a alta velocidad terminó dentro del vehículo: todo quedó en video

Los registros de seguridad y videos en redes muestran el momento en el que la colisión lo lanzó hacia el interior del transporte urbano y luego se le ve ponerse de pie y retirarse caminando

Tras el impacto, el motociclista salió expulsado y terminó dentro del vehículo de transporte público - crédito Colombia Oscura/X
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Una escena poco habitual sorprendió a los habitantes de Buga, en el Valle del Cauca, cuando un motociclista terminó dentro de una buseta tras un accidente en pleno centro de la ciudad.

El hecho, ocurrido la tarde del domingo 30 de agosto, quedó registrado en videos de cámaras de seguridad y se difundió rápidamente en redes sociales. El incidente se produjo en la intersección de la calle Séptima con carrera 13, donde una motocicleta impactó con fuerza una buseta de servicio público urbano.

Las imágenes obtenidas muestran el instante en que el conductor de la motocicleta sale proyectado, atraviesa una de las puertas del vehículo y queda en su interior.

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Según información citada por medios locales y recogida en redes sociales, el motociclista habría cruzado la intersección cuando el semáforo estaba en rojo, aunque hasta ahora esa versión no cuenta con confirmación oficial.

Un motociclista chocó contra una buseta de servicio público urbano en el centro de Buga, en el Valle del Cauca - crédito Captura de video
Un motociclista chocó contra una buseta de servicio público urbano en el centro de Buga, en el Valle del Cauca - crédito Captura de video

Este suceso ocurrió cuando el motociclista continuó la marcha pese a la señalización, justo cuando el bus cruzaba el mismo punto. La fuerza del choque provocó que el joven atravesara una de las ventanas y quedara dentro del transporte público.

Tras el impacto, los videos muestran al motociclista dentro de la buseta, y posteriormente poniéndose de pie para salir del vehículo por sus propios medios.

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Las redes sociales amplificaron rápidamente la escena, debido a la singularidad del accidente. El video circuló con comentarios sobre lo inusual de que un motociclista termine dentro de un bus tras un choque, lo que generó debate sobre la seguridad vial en la ciudad.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el motociclista sufrió heridas graves. El joven fue inmovilizado y trasladado a un centro asistencial para realizar exámenes y descartar lesiones internas o fracturas. La reacción inmediata de los ocupantes y la posterior atención médica permitieron contener la situación en el lugar.

Las autoridades deberán establecer las circunstancias del siniestro con base en los registros disponibles y la investigación - créditto Colombia Oscura/X

La colisión, que involucró a un bus de transporte público y a una motocicleta, se produjo en una de las zonas más transitadas del centro de Buga. El cruce regulado por una señal de pare fue el escenario de un accidente que, aunque no dejó víctimas fatales, sí dejó imágenes que se viralizaron en cuestión de horas.

El hecho vuelve a poner en discusión la necesidad de respetar las señales de tránsito y la importancia de la prudencia al circular por las vías urbanas. Las autoridades locales reiteraron el llamado a conductores y peatones para extremar precauciones en los cruces más concurridos de la ciudad, en un contexto donde la vigilancia ciudadana y los registros audiovisuales se han convertido en herramientas clave para la conciencia vial.

Un motociclista murió tras ser arrollado por un tractocamión en la autopista Sur de Bogotá

La madrugada del jueves 20 de agosto de 2026, un accidente de tránsito en el sur de Bogotá dejó como saldo la muerte de un motociclista y una mujer herida. El hecho ocurrió en el cruce de la autopista Sur con la avenida Villavicencio, una intersección conocida por su alto flujo vehicular.

Según los reportes iniciales, un tractocamión arrolló a la motocicleta cerca de las 2:00 a. m., luego de que, aparentemente, su conductor no advirtiera la presencia del vehículo menor. Testigos que transitaban por el sector fueron quienes alertaron a las autoridades y solicitaron asistencia médica de inmediato.

Revisar que los espejos estén bien instalados y limpios ayuda a evitar multas y accidentes en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Revisar que los espejos estén bien instalados y limpios ayuda a evitar multas y accidentes en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los paramédicos llegaron poco después, pero constataron que el conductor de la motocicleta ya había fallecido. La acompañante, quien sufrió lesiones graves, fue estabilizada en el sitio y trasladada a un centro asistencial de la zona para recibir atención especializada.

Personal de la Policía de Tránsito y criminalística se presentó en el lugar para acordonar el área y realizar el levantamiento del cuerpo. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del siniestro, centrándose en posibles factores como imprudencia de alguno de los conductores, fallas mecánicas o exceso de velocidad.

El accidente involucró a un motociclista y a su acompañante, quienes fueron embestidos por un tractocamión en el cruce de la autopista Sur con la avenida Villavicencio. El conductor murió en el lugar y la pasajera fue trasladada herida a un hospital, mientras la Policía busca esclarecer si la imprudencia o un desperfecto originaron el choque.

Mientras avanzan las indagaciones, las autoridades de tránsito reiteraron el llamado a extremar precauciones, especialmente en horarios nocturnos y en zonas de alto tráfico como la autopista Sur, donde la visibilidad y el flujo de vehículos pesados incrementan los riesgos para motociclistas y peatones.

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