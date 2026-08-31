Colombia

Pánico en concierto de Ryan Castro en Bucaramanga: “Sentimos que nos íbamos a morir”

Asistentes al estadio Américo Montanini denunciaron que personas desconocidas dispersaron gas pimienta entre el público de la gramilla para generar confusión y facilitar hurtos. No fue la primera vez que ocurre en un evento masivo en la ciudad

Asistentes al estadio Américo Montanini denunciaron que personas desconocidas dispersaron gas pimienta entre el público de la gramilla para generar confusión y facilitar hurtos - crédito @conciertosegurocolombia/TikTok

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El concierto de Ryan Castro en Bucaramanga terminó con cientos de denuncias por una modalidad de robo que combina gas pimienta y cosquilleo.

Cabe mencionar que la presentación de El Cantante del Ghetto se realizó la noche del sábado 29 de agosto en el estadio Américo Montanini, como parte del Sendé Tour, y las alertas no tardaron en multiplicarse en redes sociales.

De acuerdo con los testimonios publicados en TikTok y otras plataformas, personas desconocidas habrían dispersado gas pimienta entre el público ubicado en la gramilla para generar confusión, provocar estampidas y, en ese desorden, facilitar los hurtos mediante cosquilleo. La situación se habría repetido en varios momentos del evento y también a la salida del estadio.

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Qué pasó durante el concierto

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En redes sociales denunciaron que hubo una modalidad de robo en concierto de Ryan Castro en Bucaramanga - crédito @alejandrogomezsu/TikTok

El episodio más recordado ocurrió cuando el artista terminó una parte de su presentación en la mitad del estadio y regresó hacia la tarima principal. Fue en ese instante cuando, según los asistentes, se liberó el gas.

“Durante el concierto hubo un momento en que salió una especie de gas que empezó a afectar a las personas que estábamos en esa zona”, relató un usuario en redes sociales. El gas era tan fuerte que, según el mismo testimonio, “nos estaba asfixiando y nos dificultaba respirar”.

Ante la dificultad para respirar, varias personas corrieron hacia las vallas externas del estadio en busca de aire. “Por unos momentos realmente sentimos que nos íbamos a morir”, escribió el usuario @alejandrogomezsu en TikTok.

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Y agregó: “Fue una situación muy angustiante y peligrosa, especialmente porque había muchísimas personas alrededor y no sabíamos qué estaba pasando.”

Una modalidad que ya se había visto en Bucaramanga

Otro asistente describió la mecánica del robo con mayor detalle: “Estuvieron robando con gas pimienta, la gente comenzaba a correr, apretados, los ladrones aprovechaban”, escribió en TikTok. La persona aclaró que su acompañante no fue víctima del hurto, pero presenció cómo otros sí lo fueron.

Cuánto cuesta el bolso de Ryan Castro - crédito @ryancastro/IG
Cuánto cuesta el bolso de Ryan Castro - crédito @ryancastro/IG

Lo que alarma a las autoridades es que esta no es la primera vez que se registra esta modalidad en eventos masivos de la ciudad. Según informó Caracol Radio, la misma situación se habría presentado en los conciertos de J Balvin y de Grupo Firme en Bucaramanga.

El patrón se repite en un contexto delicado: la ciudad atraviesa la temporada de la Feria Bonita, con múltiples eventos de alta concentración de público programados en las próximas semanas. Las autoridades locales quedaron en máxima alerta ante la posibilidad de que la modalidad se replique.

Por el terremoto se reprogramó Cali

La reprogramación del concierto de Ryan Castro en Cali se convirtió en un gesto de solidaridad ante la tragedia que golpeó a Colombia. El evento, originalmente pautado para el 22 de agosto, fue pospuesto debido a los efectos del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el 10 de agosto y dejó daños en varias regiones como Chocó, Manizales, Pereira y Cali.

El cantante reiteró que en este momento es importante brindar apoyo a las zonas afectadas - crédito Ryan Castro / Instagram
El cantante reiteró que en este momento es importante brindar apoyo a las zonas afectadas - crédito Ryan Castro / Instagram

En un comunicado, el equipo del artista explicó que la emergencia obligó a priorizar el apoyo a las víctimas, al considerar que “no es momento de celebración”. La nueva fecha del concierto será anunciada por redes sociales y canales oficiales para quienes ya adquirieron sus entradas, mientras que la presentación en Bucaramanga sigue en pie y allí se sumarán acciones de respaldo a los damnificados.

La decisión de aplazar el espectáculo responde al compromiso de Ryan Castro y su equipo con las familias afectadas, quienes consideran esencial estar unidos y acompañar a quienes atraviesan este difícil momento.

El artista también utilizó sus redes sociales para coordinar donaciones y facilitar ayuda logística. De hecho, anunció el envío de aviones con ayuda humanitaria hacia las zonas más perjudicadas. En su iniciativa, contó con el respaldo del futbolista Lamine Yamal, quien transmitió un mensaje de aliento a los colombianos y destacó la importancia de la campaña solidaria.

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