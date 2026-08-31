Este fue el mensaje de felicitación de Abelardo de la Espriella a José Manuel Restrepo por su cumpleaños: “Gracias por caminar firme a mi lado”

El vicepresidente de Colombia remarcó que la inspiración del presidente motiva al equipo de gobierno a seguir apostando por el progreso - crédito @jrestrp/X

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, publicó un mensaje en la red social X para felicitar a José Manuel Restrepo, actual vicepresidente, con motivo de su cumpleaños.

En la publicación, De la Espriella expresó: “¡Feliz cumpleaños, querido vicepresidente @jrestrp!”. El mandatario resaltó la cercanía profesional y personal que mantiene con Restrepo, elogiando sus cualidades y dedicación al país.

De la Espriella manifestó su satisfacción por compartir responsabilidades junto a Restrepo, a quien calificó como una persona con grandes capacidades humanas e intelectuales.

“Me alegra muchísimo poder compartir este camino con usted y, sobre todo, contar con una persona de sus calidades humanas e intelectuales, y con tanta lealtad y compromiso con Colombia”, afirmó el presidente. El mensaje incluyó un deseo personal: “Que Dios lo bendiga siempre, hermano querido”.

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Abelardo de la Espriella felicita al vicepresidente Restrepo y destaca su compromiso con Colombia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El presidente concluyó su mensaje agradeciendo la compañía y la confianza mutua en el ejercicio del poder, subrayando la importancia del trabajo conjunto para enfrentar los retos nacionales.

“Gracias por caminar firme a mi lado en esta enorme responsabilidad que asumimos por nuestra Patria”, escribió De la Espriella, acompañado de un video donde se ven a ambos en diferentes momentos de la campaña presidencial y cuando se posesionaron como presidente y vicepresidente para el periodo (2026-2030).

La publicación fue recibida por Restrepo, quien respondió públicamente en la misma red social. El vicepresidente agradeció el gesto de De la Espriella y remarcó el valor de la amistad y la confianza depositada en él para acompañar al presidente en el gobierno.

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“Presidente @ABDELAESPRIELLA, me honra su mensaje. Gracias, de verdad, por su amistad, por su confianza y por haberme permitido caminar a su lado en este propósito que nos une: servir a Colombia y hacer realidad la Patria Milagro”, señaló Restrepo.

El vicepresidente añadió que la vida adquiere mayor significado cuando se comparte con personas en quienes se cree y con quienes existe una convicción común.

José Manuel Restrepo contestó al mensaje de Abelardo de la Espriella - crédito @jrestrp/X

“La vida cobra un significado mayor cuando tenemos la fortuna de compartirla con personas en las que creemos y con quienes nos une una misma convicción: que Colombia puede ser mucho más; que hay que soñar en grande y, sobre todo, hacer en grande”, expresó Restrepo al presidente.

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En su respuesta, José Manuel Restrepo enfatizó que De la Espriella inspira a todos los miembros de su equipo a trabajar en la construcción de un país mejor.

“Eso es lo que usted nos inspira a todos”, afirmó. Además, reafirmó la voluntad de ambos para continuar trabajando con determinación y esperanza: “Seguiremos trabajando con firmeza, lealtad y esperanza, con la certeza de que lo mejor de este país ya lo estamos construyendo”.

La interacción entre ambos dirigentes incluyó un tono distendido. Restrepo cerró su mensaje con una referencia personal a un video reciente compartido entre ambos, agregando un comentario amistoso: “Y eso sí, presidente, después de este video quedó claro que, entre los dos, el que sabe cantar afinado es usted”.

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De la Espriella felicita al vicepresidente Restrepo y resalta su compromiso con Colombia - crédito Sergio Acero/REUTERS

Por su parte, la exsenadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, le envió un mensaje en la red social X: “¡Feliz cumpleaños al vicepresidente, José Manuel Restrepo! Qué Dios le dé sabiduría y lo acompañe en la enorme responsabilidad de trabajar por nuestro país. ¡Un abrazo, @jrestrp”.

Desde el gabinete, el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, también dedicó palabras al vicepresidente: “Vice, @jrestrp, un saludo muy especial a José Manuel Restrepo en su cumpleaños. Que esta nueva vuelta al sol venga acompañada de salud, alegrías y muchos éxitos en los retos que tienes por delante”.

María Fernanda Cabal y Fabio Arjona felicitaron a José Manuel Restrepo por su cumpleaños - crédito @MariaFdaCabal/X - @fabio_arjona/X

Arjona resaltó el aporte de Restrepo al gobierno y la gestión ambiental, al afirmar: “Tu compromiso, tu capacidad y tu vocación de servicio son cualidades que necesita nuestra #AgendaABC de la #PatriaMilagro y que quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar contigo sabemos valorar”.

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Ambos mensajes reflejan la valoración y el respaldo institucional hacia el vicepresidente, en un contexto donde la gestión pública y el trabajo en equipo ocupan un lugar central en el discurso oficial.