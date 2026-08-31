Camila Osorio batalló, pero se despidió en primera ronda del US Open 2026: la colombiana perdió ante la #1 del mundo Aryna Sabalenka

Camila Osorio enfrentó por tercera vez a la número 1 del mundo - crédito Robert Deutsch/Reuters

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Camila Osorio quedó eliminada en la primera ronda del US Open 2026 tras perder ante Aryna Sabalenka, número uno del ranking WTA y campeona defensora, por 6-2 y 6-4.

La derrota dejó a Colombia sin representantes en el cuadro principal femenino, después de la caída de Emiliana Arango en su partido de primera ronda que tuvo lugar en la jornada del domingo 30 de agosto contra Wang Xinyu 6-4 y 6-2; en la fase previa se despidió Nicolás Mejía.

El partido se jugó en el estadio Arthur Ashe de Nueva York. Sabalenka impuso su experiencia y su saque: en el primer set se adelantó 4-1 con dos quiebres y administró la ventaja hasta cerrar el parcial.

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Camila Osorio es la mejor raqueta colombiana en el ránking - crédito Mike Segar/REUTERS

En el segundo set, la bielorrusa quebró de entrada, pero Osorio reaccionó, recuperó el servicio y encadenó tres juegos. El quiebre del noveno game inclinó el cierre a favor de la líder del circuito, que selló su pase a la segunda ronda.

Fue el tercer cruce entre ambas y Sabalenka mantuvo su registro perfecto, tras los antecedentes en Wimbledon (2021) y Madrid (2023), según La Opinión. El medio también señaló que la colombiana recibió aplausos en Flushing Meadows por tramos de competencia, incluido un punto con un globo corto junto a la malla.

La cucuteña completó su sexta participación en el cuadro de sencillos del Abierto de Estados Unidos. Sus mejores resultados fueron segunda ronda en 2021 y 2022; a partir de 2023 no ha superado el primer partido.

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