Abelardo de la Espriella confirmó incautación de 4,6 toneladas de cocaína y 8 capturas tras operativo internacional: 30 países y 17 agencias

El anuncio de Abelardo de la Espriella fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito @ABDELAESPRIELLA/X/Luisa González/REUTERS

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó que la Operación Multinacional Zeus Arcano III logró la incautación de 4.687 kilogramos de cocaína y la captura de ocho personas, representando una afectación económica superior a 157 millones de dólares a las finanzas de organizaciones criminales internacionales.

Entre el 11 y el 30 de agosto, según De la Espriella, la Fuerza Aérea Colombiana lideró un despliegue coordinado con la colaboración de 30 países y 17 agencias.

El operativo contempló misiones aéreas, marítimas y terrestres para identificar rutas, aeronaves y embarcaciones ilegales. De la Espriella destacó que “Colombia está liderando y trabajando con el mundo para cerrarles las rutas del narcotráfico por aire, mar y tierra (sic)”.

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Entre el 11 y el 30 de agosto, según De la Espriella, la Fuerza Aérea Colombiana lideró un despliegue coordinado con la colaboración de 30 países y 17 agencias - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El balance oficial incluyó la incautación de 22 kilogramos de THC y dos lanchas rápidas. Además, las autoridades realizaron 92 misiones aéreas y verificaron 102 pistas en diferentes zonas del país, logrando identificar puntos de interés y áreas de cultivos ilícitos. El mandatario enfatizó: “Golpe multinacional al narcotráfico: más de 4,6 toneladas de cocaína fuera de circulación (sic)”.

Según el reporte de la Fuerza Aérea Colombiana, la operación articuló recursos y capacidades de los países participantes para impactar estructuras del crimen organizado transnacional. De la Espriella afirmó que “no tendrán corredores seguros para mover su veneno ni disfrutar de sus fortunas criminales (sic)”.

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El presidente Abelardo de la Espriella caracterizó al narcotráfico como “el peor cáncer de Colombia”, asegurando que el Estado intensificará sus esfuerzos para combatirlo. “Lo vamos a acabar con la ayuda de Dios y de nuestra Fuerza Pública (sic)”, señaló.

El presidente Abelardo de la Espriella caracterizó al narcotráfico como “el peor cáncer de Colombia” - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La cifra difundida de más de 157 millones de dólares representa, según el gobierno, el impacto económico generado por la incautación de droga y bienes, resultado de un trabajo conjunto entre agencias nacionales e internacionales.

Otros operativos

El presidente Abelardo de la Espriella comunicó a través de su cuenta oficial en X que alias Felipe o Arcadio, identificado como líder de la compañía Rodrigo Arias de la columna Ricardo Velásquez, perteneciente a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco, murió durante una operación militar en el Valle del Cauca.

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De acuerdo con el mandatario, alias Felipe era considerado jefe regional de esa estructura armada y se le responsabilizaba de varios ataques contra estaciones de Policía en Dagua y El Queremal. Los informes oficiales señalan que utilizó explosivos lanzados desde drones durante estas acciones.

El presidente detalló que estos hechos han tenido consecuencias tanto sobre integrantes de la fuerza pública como entre la población civil. Además, recordó que alias Felipe participó en enero en un ataque contra una unidad militar en El Danubio, donde siete soldados profesionales resultaron afectados.

De la Espriella advirtió que las acciones de control sobre alias Iván Mordisco y sus estructuras se intensifican. “Bandido que no se someta terminará en una bolsa plástica, como este miserable que dimos de baja (sic)”, manifestó.

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En una segunda acción, el presidente confirmó la captura de Adolfo José Granados Latorre, conocido como “Daniel” o “Fe Fe”, señalado como principal responsable de las finanzas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACS) en el departamento de Magdalena.

El presidente confirmó la captura de Adolfo José Granados Latorre, conocido como “Daniel” o “Fe Fe” - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Las autoridades atribuyen a este cabecilla la colocación de cilindros explosivos sobre la vía Cali–Buenaventura, la quema de vehículos, extorsiones y amenazas en el municipio de Dagua. Durante la operación que terminó con su muerte, el Ejército Nacional incautó un fusil M4, tres proveedores, 85 cartuchos y una mira telescópica.

La Policía Nacional realizó la detención en Santa Marta y la presentó como un golpe relevante contra la estructura económica de esa organización armada. “Golpe directo a las finanzas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en el Magdalena”, publicó De la Espriella en X.

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El mandatario explicó que alias Daniel era “financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACS) y principal dinamizador de actividades de extorsión y desplazamiento forzado en el Magdalena (sic)”.

De acuerdo con De la Espriella, el capturado era persona de confianza de alias Pinocho, identificado como máximo cabecilla del grupo, y administraba los recursos económicos de la organización en la región.

El jefe de Estado envió un mensaje a quienes delinquen en la zona: “A quienes extorsionan a comerciantes y al sector turístico, desplazan familias y pretenden controlar territorios mediante el miedo, les reitero: vamos por ustedes y por cada peso que financia sus estructuras criminales (sic)”.

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