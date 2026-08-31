El congresista Óscar Benavides deberá responder ante la Corte Suprema por recibir donaciones en efectivo para las víctimas del terremoto en Chocó: ya hay fecha para la diligencia

Oscar Benavides, representante a la Cámara - crédito Instagram de Oscar Benavides

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Oscar Benavides, representante a la Cámara por la circunscripción afro, deberá acudir ante la Corte Suprema para rendir versión libre por una indagación previa por los presuntos delitos de captación masiva de dineros y usurpación de función pública.

La citación quedó programada para el viernes 4 de septiembre de 2026, a partir de las 9:00 a. m., donde comparecerá ante el magistrado Francisco Farfán, presidente de la Sala de Instrucción del alto tribunal, según información revelada por Semana.

El caso se activó tras una denuncia presentada por Daniel David Martínez, quien denunció presuntas irregularidades en una campaña de donaciones destinadas a las víctimas del terremoto registrado en el departamento del Chocó el 10 de agosto, de magnitud 7,4.

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Óscar Benavides afirmó que la revisión de los hechos permitirá demostrar, según su versión, que la campaña se desarrolló dentro del marco legal - crédito @odbenavidesa/Instagram

Tras la emergencia, Oscar Benavides había promovido en sus redes sociales una campaña para reunir ayudas para los damnificados en el departamento colombiano, en la que pidió alimentos no perecederos, ropa y artículos de aseo, y además publicó datos bancarios y otras vías para recibir aportes económicos.

Las verificaciones incluidas en ese escrito indican que las cuentas de Nequi y Bancolombia publicadas no estaban registradas a nombre de una entidad sin ánimo de lucro. Según el expediente, figuraban a título personal de José Francisco Ibalde Ibarra, un líder político de Chocó al que se vincula cercanamente con el congresista.

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Para el denunciante, ese esquema pudo inducir a error a quienes aportaron dinero, porque las transferencias no se habrían canalizado por cuentas institucionales o bancarias a nombre de la persona jurídica beneficiaria. Por eso pidió que las autoridades revisen si los donantes recibieron información imprecisa sobre el destino final de los aportes.

- crédito @lauracamilavargas96/Instagram

En el mismo documento también se solicitó a la Corte Suprema remitir copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue a la creadora de contenido Laura Camila Vargas, que también se desempeña como integrante de su Unidad de Trabajo Legislativo y que fue mencionada dentro de las actuaciones operativas de la recolección de dinero.

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La campaña desató críticas en redes sociales por la forma en que estaban siendo recibidos y administrados los aportes. Los cuestionamientos apuntaron tanto al congresista como a su equipo de trabajo por el manejo de las donaciones.

Defensa de Óscar Benavides

Ante la oleada de críticas, el representante Oscar Benavides rechazó que se tratara de una colecta personal y respondió que sus críticos buscaban perjudicarlo.

“El establecimiento pretende amedrentarme con leguleyadas, pero se van a quedar con las ganas. Con sus jugaditas no me van a detener”, indicó en su cuenta de X.

Posteriormente, insistió en que los recursos no eran administrados directamente por él, sino por una fundación.

Tras conocer la apertura de la indagación, el representante aseguró que está dispuesto a comparecer ante la justicia y entregar las explicaciones que sean necesarias - crédito @ODBenavidesA/X

“Las donaciones que los colombianos y personas en el exterior nos han confiado NO son una colecta personal. Todo lo está gestionando una fundación, todo se está registrando, todo se está mostrando y se mostrará públicamente, y yo mismo iré a verificar que cada cosa se entregue a los damnificados”, afirmó.

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En declaraciones a Caracol Radio, Benavides rechazó las acusaciones y sostuvo que su propósito fue atender con urgencia la emergencia en Chocó.

“Yo soy el representante de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera (…) es de conocimiento público que yo soy un líder social, no soy un criminal ni un ladrón, para que los medios de comunicación se dediquen a destilar veneno en contra de una persona que lo que quiere es ayudar a su población”, expresó el parlamentario al citado medio de comunicación.

- crédito @odbenavidesa/Instagram

Por último, el representante por la curul afro reiteró su disposición para comparecer ante la justicia y explicar a fondo su campaña para los afectados por el sismo.

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“Que quede claro: estoy listo a responder ante la justicia y a aclarar lo que sea necesario. La revisión de los hechos demostrará que todo se tramitó conforme a la ley y que la ayuda llegó a mi gente del Chocó cuando más lo necesitaba (...) si me van a mandar a la cárcel por ayudar a mi gente del Chocó, me iré con gusto”, puntualizó.