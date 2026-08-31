Lionel Messi se despidió de la selección Argentina: estos fueron los momentos más destacados en contra de la selección Colombia en Copa América, Eliminatorias y amistosos

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina y cerró un ciclo de más de 20 años como capitán del fútbol argentino - crédito Rodrigo Valle/REUTERS

Guardar

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina este lunes 31 de agosto y cerró un ciclo de más de 20 años que deja al fútbol argentino sin el capitán que ganó el Mundial de Qatar 2022, disputó las finales de 2014 y 2026 y comunicó que había tomado la decisión el 21 de julio, dos días después de la derrota ante España, antes de reafirmarla tras la muerte de su padre.

La dimensión estadística de la despedida resume la magnitud de la era que se terminó: 207 partidos, 125 goles y 68 asistencias con la camiseta albiceleste. Esos registros lo ubican como el jugador con más presencias, el máximo goleador y también el líder histórico en asistencias del seleccionado argentino.

PUBLICIDAD

En la carta que publicó junto a un video de despedida, el rosarino explicó el sentido de su decisión con una frase directa: “Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento”. También sostuvo: “Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años, sino que se ganó todo antes también, y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”.

El historial de Lionel Messi contra Colombia en la Selección argentina terminó con 13 partidos, cinco triunfos, seis empates y dos derrotas - crédito Ueslei Marcelino/REUTERS

La historia de Lionel Messi contra la selección Colombia se resume en 13 partidos, con saldo de cinco triunfos, seis empates y dos derrotas. El partido más importante de todos fue el de 14 de julio de 2024 en Miami, válido por la final de la Copa América USA 2024, en el que la albiceleste levantó su decimosexto título al imponerse 1-0. El rosarino jugó 66 minutos hasta que un esguince de tobillo lo mandó al banco de suplente.

PUBLICIDAD

La historia entre Messi y Colombia comenzó en la Copa América de 2007, en Venezuela. Tenía 20 años cuando enfrentó por primera vez a la Tricolor, entonces dirigida por Jorge Luis Pinto, en un partido de fase de grupos que Argentina ganó 4-2 antes de avanzar hasta la final, que luego perdería ante Brasil.

Ese mismo año llegó la revancha colombiana en las Eliminatorias. En El Campín, Argentina se puso en ventaja con una jugada iniciada por Juan Román Riquelme y definida por Messi, que entró al área, eludió rivales y resolvió ante Agustín Julio, pero Colombia dio vuelta el marcador y ganó 2-1 con goles de Rubén Darío Bustos y Dayro Moreno.

PUBLICIDAD

En 2009 volvieron a enfrentarse por Eliminatorias, esta vez en Buenos Aires. El equipo argentino, dirigido por Diego Armando Maradona, se impuso 1-0 con un gol de Cata Díaz, mientras Colombia tenía a Eduardo Lara como entrenador.

Colombia como local ante Argentina, con Messi en los convocados, perdió apenas dos partidos - crédito Federación Colombiana de Fútbol

En la Copa América de 2011 empataron 0-0 por la segunda fecha del Grupo A en el estadio conocido como El Cementerio de los Elefantes. Ese resultado dejó bajo presión al equipo de Sergio Batista, que venía de otro empate frente a Bolivia, en una selección argentina que recibió fuertes críticas y tuvo a Messi como foco principal.

Más tarde, en ese mismo año, se midieron en Barranquilla por las Eliminatorias. Colombia, ya bajo la conducción de Leonel Álvarez, abrió el marcador con un tiro libre de Dorlan Pabón, pero Argentina reaccionó: Messi igualó tras un error de entendimiento entre David Ospina y Mario Yepes, y Sergio Agüero marcó el 2-1 definitivo.

PUBLICIDAD

En 2013 el duelo de clasificatorias en Buenos Aires terminó otra vez sin goles. Messi no fue titular en ese partido de la selección dirigida por Alejandro Sabella e ingresó por Walter Montillo para disputar los últimos 32 minutos, mientras Colombia era conducida por José Pékerman.

En los cuartos de final de la Copa América de 2015, en Chile, Argentina y Colombia igualaron 0-0 y la serie se resolvió por penales. Messi ejecutó el primer remate argentino y convirtió; la Albiceleste avanzó con un 5-4 desde el punto penal. Para Colombia anotaron James Rodríguez, Falcao García, Juan Guillermo Cuadrado y Edwin Cardona, y fallaron Luis Muriel, Camilo Zúñiga y Jeison Murillo.

PUBLICIDAD

En 2016 llegó una de las victorias más amplias de Argentina sobre Colombia. Fue un 3-0 en San Juan por Eliminatorias, con un gol de tiro libre de Messi para abrir el marcador y dos asistencias suyas para los tantos de Lucas Pratto y Ángel Di María.

El primer partido de Messi contra Colombia fue en la Copa América 2007, cuando Argentina ganó 4-2 en la fase de grupos - crédito Edgard Garrido/REUTERS

La Copa América de 2019, en Brasil, dejó uno de los pocos festejos colombianos frente a Messi en este historial. El equipo dirigido por Carlos Queiroz ganó 2-0 en fase de grupos con goles de Roger Martínez y Duván Zapata.

En 2021 hubo dos enfrentamientos. El primero fue por las clasificatorias en Barranquilla: Argentina ganaba 2-0 a los ocho minutos con tantos de Cristian Romero y Leandro Paredes, pero Colombia, entonces dirigida por Reinaldo Rueda, empató con goles de Luis Muriel y Miguel Ángel Borja.

PUBLICIDAD

El segundo fue en las semifinales de la Copa América. La selección de Lionel Scaloni se puso en ventaja con un gol de Lautaro Martínez tras asistencia de Messi, Luis Díaz igualó para Colombia y el 1-1 llevó la definición a los penales, donde Argentina ganó 3-2. Messi abrió la tanda argentina con gol; en el lado colombiano convirtieron Cuadrado y Borja, y fallaron Dávinson Sánchez, Yerry Mina y Cardona.

Argentina le ganó a Colombia la final de la Copa América 2024 en Miami y Messi salió a los 66 minutos por un esguince de tobillo - crédito Agustin Marcarian/REUTERS

La final de 2024 en el Hard Rock de Miami volvió a cruzarlos. En un partido que terminó siendo amargo para Messi por una lesión sufrida tras un cruce con Santiago Arias, Argentina se impuso 1-0 en el tiempo extra con un gol de Lautaro Martínez y consiguió una nueva consagración continental, la segunda del capitán argentino en la competencia.

PUBLICIDAD

El cruce más reciente y el último fue en 2025 por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026: el capitán argentino jugó 78 minutos, recibió una calificación de 8,2 y el partido terminó 1-1 en el estadio Monumental. Ese encuentro cerró una secuencia iniciada 18 años antes.