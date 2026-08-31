El gobierno de Abelardo de la Espriella descartó nombramiento de Carolina Gómez: la periodista ya no será vocera oficial

El equipo asesor del presidente reconsideró la candidatura de Carolina Gómez - crédito @carolinagomezsn/Instagram

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La periodista Carolina Gómez no asumirá el cargo de vocera oficial del gobierno liderado por Abelardo de la Espriella. Según información obtenida por Semana, el equipo asesor del presidente revisó nuevamente la candidatura de Gómez durante el fin de semana y decidió no avanzar con su designación.

Desde el 7 de agosto, día de la posesión del mandatario, el nombre de la comunicadora circuló entre las opciones para la vocería, aunque nunca se oficializó su nombramiento.

A pesar de ello, Gómez compartió mensajes a través de sus redes sociales que generaron incomodidad en el entorno presidencial, principalmente por la reacción pública ante la designación de Carolina Soto, esposa de Alejandro Gaviria, como presidenta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI).

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Diversas fuentes consultadas por Semana señalaron que la manera en que Gómez manifestó su opinión sobre este nombramiento no fue bien recibida en la Casa de Nariño. Consideraron que la forma de comunicar el mensaje provocó cierta tensión con los gremios del sector, situación que influyó en la reconsideración de su posible rol dentro del Ejecutivo.

Abelardo de la Espriella declinó designación de Carolina Gómez como vocera del Ejecutivo - crédito Presidencia de Colombia

Ante este escenario, el abogado Miller Soto Solano fue designado para ejercer la vocería del gobierno. El anuncio de su nombramiento se hará efectivo el 1 de septiembre.

Soto cuenta con experiencia como docente universitario y es doctor en Derecho y Economía de la Empresa por la Universidad de Verona, Italia. Además, fue concejal de Barranquilla en tres periodos y ha trabajado en funciones de asesoría en instituciones como el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y la Alcaldía de Barranquilla.

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El gobierno busca con esta decisión consolidar la comunicación institucional y fortalecer el vínculo con la opinión pública.

Carolina Gómez defiende la libertad religiosa de los funcionarios públicos en Colombia y desató comentarios en redes sociales

La periodista Carolina Gómez utilizó su cuenta en X para pronunciarse sobre el debate en torno al ejercicio de la fe dentro de las instituciones públicas en Colombia, en plena polémica tras conocerse que ya no será vocera del gobierno de Abelardo de la Espriella.

Gómez advirtió sobre el riesgo de malinterpretar el principio de laicidad del Estado, afirmando: “Es muy peligrosa la confusión de creer que un Estado laico tiene que tener funcionarios que no profesen su fe”.

Carolina Gómez respalda a De la Espriella y rechaza límites judiciales a la fe de servidores públicos - crédito @carogomezsn/X

La comunicadora resaltó la actuación del presidente Abelardo De La Espriella, a quien describió como firme defensor de las garantías constitucionales.

“El presidente @ABDELAESPRIELLA hizo una valiente y respetuosa defensa del estado de derecho, dejando claro que el derecho a la libertad religiosa también se ejerce desde la presidencia”, sostuvo Gómez.

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La periodista criticó la posibilidad de que decisiones judiciales influyan en las convicciones personales de los funcionarios públicos.

“Pretender que una tutela se vuelva un manual para domesticar la fe personal es llevar la laicidad hasta el absurdo”, declaró. Según Gómez, los jueces deben velar por los derechos y no convertirse en “administradores de conciencias”.

Gómez concluyó su intervención reivindicando la libertad de culto en el ámbito público, cerrando con la frase: “¡Qué viva Cristo Rey!”. Su mensaje desató una serie de comentarios negativos en redes sociales de cara a la polémica que está ocurriendo tras conocerse que ya no será la vocera del gobierno de Abelardo de la Espriella.

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Decisión sobre Carolina Gómez desata ola de burlas y críticas en redes sociales - crédito @carogomezsn/X

En redes sociales, la reciente decisión del gobierno de no nombrar a Carolina Gómez como vocera generó una oleada de comentarios.

Diversos usuarios reaccionaron de forma irónica y crítica al conocerse que la periodista no ocupará el cargo. “La declinaron”, escribió un perfil, acompañado de emoticones. Otros mensajes se sumaron en tono burlón: “A llorar a la llorería” y “Ya te sacaron mi reina jajaja”.

Algunas respuestas fueron más severas, cuestionando la formación y actitud de Gómez. “Se quedó sin vocería por ignorante y bocona. Vaya más bien mire como termina la universidad, si no va a seguir siendo una eterna bachiller”, apuntó un usuario. Otros señalaron que la decisión es definitiva: “No te van a devolver la vocería”.

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