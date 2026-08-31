Megaofensiva de las Fuerzas Militares deja 702 capturas y 13 muertes en operaciones contra grupos armados desde el 7 de agosto de 2026

Las Fuerzas Militares reportaron 782 afectaciones contra grupos armados y redes criminales entre el 7 y el 30 de agosto de 2026, en los primeros 24 días del gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito prensa Fuerzas Militares

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El Comando General de las Fuerzas Militares presentó un balance con más de 700 afectaciones contra grupos armados y redes criminales entre el 7 y el 30 de agosto de 2026, periodo que corresponde a los primeros 24 días de gobierno de Abelardo de la Espriella.

El informe oficial incluye capturas, sometimientos, recuperación de menores, incautaciones de armas y golpes contra el narcotráfico y la minería ilegal. El documento conjunto concentra el mayor número de resultados en las capturas. En total, las autoridades registraron 702 detenciones durante las operaciones ejecutadas en distintas regiones del país.

De ese total, 474 capturas correspondieron a casos de delincuencia común. El reporte también atribuye 69 detenciones a integrantes o presuntos integrantes del Clan del Golfo, 51 a grupos de delincuencia organizada, 27 a estructuras de la Segunda Marquetalia, 23 a disidencias asociadas a alias Iván Mordisco y 19 al Ejército de Liberación Nacional, ELN.

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El Comando General de las Fuerzas Militares reportó más de 700 acciones contra estructuras armadas en agosto - crédito prensa Fuerzas Militares

El balance de afectaciones a las estructuras armadas

La tabla incluida en el documento establece un total de 782 afectaciones a grupos armados organizados y estructuras criminales. Esa cifra reúne dos presentaciones voluntarias, 35 sometimientos, 702 capturas, 13 muertes en desarrollo de operaciones militares y 30 menores recuperados.

Los sometimientos reportados se distribuyen entre distintas organizaciones. Las estructuras asociadas a “Iván Mordisco” registran 14 casos; las disidencias de alias Calarcá, seis; el Clan del Golfo, nueve; el ELN, uno; y Los Pachencas, uno.

El balance oficial registró 702 capturas en distintas regiones de Colombia, con 474 casos de delincuencia común como el mayor componente del reporte - crédito prensa Fuerzas Militares

En el caso de las muertes en operaciones militares, el balance registra cinco integrantes de estructuras de “Iván Mordisco”, cinco del Clan del Golfo, dos del ELN y una persona vinculada a grupos de delincuencia organizada.

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La información entregada por las autoridades también menciona bombardeos recientes en El Retorno y Miraflores, en el departamento de Guaviare, con 10 y ocho disidentes muertos, respectivamente.

No obstante, la tabla del documento adjunto, que cubre el lapso entre el 7 y el 30 de agosto, consigna 13 muertes en desarrollo de operaciones militares. El reporte no precisa si los resultados de esos bombardeos hacen parte de ese conteo, si corresponden a hechos posteriores o si existe una actualización adicional del balance.

Las detenciones también alcanzaron al Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia, las disidencias de Iván Mordisco, el ELN y grupos de delincuencia organizada, según el informe de las autoridades - crédito prensa Ejército Nacional

Casi 20.000 municiones y 926 artefactos explosivos

Las operaciones también tuvieron como objetivo el material de guerra de las organizaciones armadas. Según el balance, las autoridades incautaron 214 armas cortas, 41 armas largas y tres armas de acompañamiento.

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El reporte registra además 19.778 unidades de munición, con el Clan del Golfo como la estructura con mayor cantidad de municiones incautadas, con 7.641. Le siguen las disidencias de “Calarcá”, con 2.667; el ELN, con 2.049; las estructuras de “Iván Mordisco”, con 1.694; y la Segunda Marquetalia, con 1.155.

El documento señala la incautación de 926 artefactos explosivos. De ese total, 700 fueron atribuidos a operaciones contra el ELN. Las estructuras de “Calarcá” sumaron 107 y las de “Iván Mordisco”, 105. También figuran siete artefactos asociados a la Segunda Marquetalia, cuatro al Clan del Golfo, dos a Los Pachencas y uno a delincuencia común.

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Las operaciones permitieron la incautación de 19.778 municiones, 926 artefactos explosivos, 427 explosivos y 258 armas entre cortas, largas y de acompañamiento - crédito prensa Fuerzas Militares

La fuerza pública también reportó la incautación de 427 explosivos. El mayor número aparece en acciones contra las disidencias de Calarcá, con 289 unidades, seguido por el ELN, con 113.

Golpe a la minería ilegal

La ofensiva incluyó intervenciones contra la minería ilegal, una de las fuentes de financiación de varias estructuras armadas en Colombia. El balance informa 72 capturas relacionadas con esta actividad.

Las autoridades reportaron la intervención de 28 dragas, 13 dragones, 23 unidades de maquinaria amarilla y 52 máquinas adicionales. El registro también incluye 134 unidades de producción minera o socavones y 34.863 galones de combustible.

En el frente del narcotráfico, la fuerza pública incautó 14.634 kilogramos de cocaína y ubicó 11 laboratorios de clorhidrato de cocaína y 103 de pasta base de coca - crédito prensa Fuerzas Militares

El documento no registra incautaciones de estaño ni coltán durante el periodo analizado. Tampoco especifica los departamentos donde ocurrieron las operaciones ni la distribución de estos resultados entre las organizaciones señaladas.

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Más de 14 toneladas de cocaína incautadas

En el frente contra el narcotráfico, el balance registra la incautación de 14.634 kilogramos de cocaína, 613 kilogramos de pasta base de coca, 6.051 kilogramos de marihuana y 17.105 kilogramos de hoja de coca.

La fuerza pública ubicó 11 laboratorios de clorhidrato de cocaína y 103 laboratorios de pasta base de coca. A la lista se suman 26 semilleros, 22.513 unidades de insumos líquidos, 41.193 galones de combustibles y 88.370 kilogramos de insumos sólidos.