Álvaro Uribe pidió 100 caballos para ayudar a iglesias afectadas por el terremoto y ya consiguió los primeros 33 equinos

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se comprometió a ayudar a la comunidad y propone una iniciativa para la reconstrucción de iglesias dañadas en todo el país - crédito @AlvaroUribeVel/X

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La iniciativa impulsada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez para recolectar 100 caballos destinados a ser rifados por las parroquias católicas afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026 logró el compromiso de donación de 33 ejemplares en sus primeros diez días de ejecución.

El proyecto busca obtener fondos para la reconstrucción de las infraestructuras religiosas dañadas por el sismo, ante la prioridad que el Estado debe dar a la atención de las familias damnificadas en los diferentes departamentos.

Según los datos recopilados sobre el avance de la campaña, los criadores y aficionados al sector equino confirmaron a la revista Semana la entrega de 10 animales en Antioquia, uno en Sucre y dos en el Quindío, sumados a otros aportes en diversas regiones.

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El expresidente Álvaro Uribe Vélez impulsó una campaña para reunir 100 caballos que serían rifados por parroquias católicas afectadas por el terremoto del 10 de agosto - crédito @AlvaroUribeVel / X

La campaña ya suma 33 caballos en diez días

Dentro de los animales entregados se encuentra una minimula llamada Perlita, donada en agosto por el médico veterinario Pedro Felipe Mesa Guerra para financiar las obras de la Parroquia de Marsella del municipio de Marsella, en Risaralda.

El propio Uribe Vélez entregó a la parroquia Basílica Menor de la Inmaculada Concepción del municipio de Jardín, Antioquia, un potro de su hacienda ubicado en Rionegro, denominado Barba Roja, el cual es descendiente del ejemplar Cortesano.

Durante la entrega del animal en territorio antioqueño, el líder del partido Centro Democrático estuvo acompañado por los senadores Julia Correa, Juan Espinal y Hernán Cadavid.

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Uno de los animales donados es una minimula llamada Perlita, entregada por el médico veterinario Pedro Felipe Mesa Guerra - crédito Álvaro Uribe Vélez﻿/Facebook

El expresidente explicó las razones de la convocatoria al sector ganadero y caballista durante una intervención realizada en el municipio de Salento, Quindío, donde planteó la necesidad de buscar recursos privados para los templos.

“Con la ayuda de Dios, este país sale adelante. Queremos ayudar. Este partido, Centro Democrático, desde Salento, dice: En Colombia hay muchas iglesias destruidas o muy afectadas. A cualquier gobierno le queda difícil disponer de recursos económicos para los templos. Entonces, nos vamos a proponer ayudar”, afirmó Uribe Vélez por medio de sus redes sociales.

Álvaro Uribe busca reunir 100 caballos para las parroquias

En la misma presentación, el dirigente político especificó los criterios que deben cumplir los animales que se sumen a la recolección para garantizar el éxito de las rifas parroquiales.

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Álvaro Uribe compartió una imagen junto a “Sor Pechiche”, uno de los caballos vinculados a la iniciativa para apoyar la reconstrucción de parroquias afectadas por el terremoto - crédito Álvaro Uribe Vélez﻿/Facebook

“Tienen que ser buenos, mansitos, bonitos y nuevos para ayudarle a la Iglesia Católica. Haremos una campaña para conseguir 100 caballos, pero que no nos vayan a dar gualengues. Tienen que ser agradables para rifarlos”, señaló el exmandatario.

Además de los ejemplares equinos, la campaña recibió otros elementos de valor comercial para la obtención de fondos en los municipios impactados por el fenómeno natural, según informó la revista en mención.

En el caso del municipio de Jericó, Antioquia, Uribe Vélez entregó una silla de montar estilo texano elaborada por artesanos, la cual le fue obsequiada por el empresario Warren Buffett durante su periodo presidencial.

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El expresidente explicó la iniciativa durante una intervención realizada en Salento, Quindío, donde convocó al sector ganadero y caballista - crédito Eduardo Parra/Europa Press

A la par con la recolección de bienes para la reconstrucción, la comitiva del partido político entregó antenas de conexión satelital Starlink a los alcaldes del Eje Cafetero para restablecer las comunicaciones en los puntos críticos de la emergencia.

La Iglesia católica busca respaldo del sector privado

Frente a la situación de las estructuras religiosas en las zonas de desastre, el cardenal de Colombia, Luis José Rueda, hizo una manifestación pública dirigida al sector privado para solicitar apoyo en las labores de reparación.

El alto prelado recordó la forma en que tradicionalmente se han financiado las sedes parroquiales en las comunidades del país a lo largo del tiempo.

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“Los templos siempre han sido construidos con las empanadas, con la generosidad, poco a poco, en proceso, durante décadas. Así se irá trabajando la reconstrucción”, declaró el cardenal Rueda, señaló la fuente citada.

Catedral de Manizales quedó así luego del terremoto del 10 de agosto - crédito @JaviPekerman/X

El vocero de la Iglesia católica argumentó que la recuperación de estas estructuras físicas beneficia directamente a los habitantes de las poblaciones afectadas: “Confiamos en la divina providencia. Confiamos en el amor y el compromiso de los fieles laicos. Pero hacemos un llamado a los que quieran ayudar a reconstruir los templos, porque hacerlo es reconstruir espiritualmente nuestras comunidades y el tejido humano”.