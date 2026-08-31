La carrera de running Allianz 15k regresa a Bogotá en favor de los damnificados por el terremoto en Colombia

La carrera de running Allianz 15k regresará a Bogotá este 18 de octubre de 2026, el 10% de los fondos recaudados serán donados a las víctimas del terremoto en Colombia - crédito Allianz

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La Carrera Allianz 15K Bogotá volverá el domingo 18 de octubre de 2026 con 10.000 cupos y un aporte social dirigido a las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que impactó a Colombia el 10 de agosto. La competencia partirá del Parque Predio Country Comodoro y terminará en el parque Simón Bolívar.

El sismo con epicentro en San José del Palmar, Chocó, dejó graves daños en 16 departamentos del país. A 21 días del temblor, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) reportó 331 personas fallecidas, 4.505 heridas y 136 desaparecidas.

El balance oficial también señaló que 449.442 personas, agrupadas en 225.024 familias, resultaron afectadas. Las operaciones de emergencia permitieron rescatar a 364 personas y atender a 2.976 animales que quedaron bajo los escombros; otros 2.874 animales figuran entre los afectados.

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10.000 corredores partirán desde el Parque Predio Country Comodoro hasta el Parque Simón Bolívar, para recaudar fondos de donación a las víctimas del terremoto en Colombia del pasado 10 de agosto - crédito Joel González/Presidencia

La emergencia alcanzó a 497 municipios. Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Quindío concentraron los mayores daños, mientras que Quibdó, Cali y Pereira figuran entre las capitales con mayor impacto.

La cifra de desaparecidos presenta una diferencia entre los reportes: el presidente de Colombia informó 152 personas sin localizar, mientras que el último balance divulgado por la Ungrd registró 136. Para la nota, conviene atribuir cada dato a su fuente y precisar la hora o fecha de corte de cada reporte.

Allianz 15k volverá a Bogotá, el próximo 18 de octubre y tendrá una recaudación para los damnificados por el terremoto en Colombia - crédito Allianz

¿Cuánto donará Allianz Colombia a los damnificados por el terremoto en Colombia?

Es por eso que Allianz Colombia informó que el 10% del valor de cada inscripción llegará a la Fundación Allianz Colombia para apoyar a las familias damnificadas. La compañía estima un recaudo de $153 millones y anunció un aporte equivalente, con una contribución total prevista de $306 millones.

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La edición número 16 llevará el lema “Tu motivo, tu carrera”. Desde 2010, el evento reúne a corredores aficionados, atletas élite y Para atletas en las calles de Bogotá.

“En un momento como el que vive Colombia, la confianza se demuestra con acciones concretas. Por eso, esta edición de la Carrera Allianz 15K Bogotá busca convertir cada inscripción y cada paso en una oportunidad para acompañar a las familias y comunidades afectadas por el sismo”, afirmó Juan Francisco Sierra, CEO de Allianz Colombia, para el sitio web oficial del evento.

La prueba mantendrá la categoría de Para atletas, en alianza con el Comité Paralímpico Colombiano. También contará con las divisiones Abierta para hombres y mujeres, además de la categoría Grupal.

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La organización anunció una bolsa de premios de $100 millones de pesos. Los ganadores de las categorías recibirán $10 millones por el primer puesto, $6 millones por el segundo y $4 millones por el tercero. Habrá reconocimientos para grupos y clubes deportivos.

La información que aparece en el sitio web de Allianz sobre el desarrollo de la carrera - crédito Allianz

¿Cómo inscribirse a la Carrera Allianz 15K Bogotá?

Las inscripciones están disponibles en www.allianz-carrera15k.com.

Inscripción individual: $170.000

Inscripción grupal: $165.000 por participante

Requisito para equipos: mínimo 10 corredores

Fecha de la carrera: domingo 18 de octubre

Salida: Parque Predio Country Comodoro

Llegada: Parque Simón Bolívar

Allianz Colombia indicó que el cupo está próximo a completarse.

Próximas carreras de running en Bogotá

6 de septiembre: Carrera de la Mujer. Prueba avalada por la Federación Colombiana de Atletismo.

13 de septiembre: Dog Run. Evento avalado por la Liga de Atletismo de Bogotá.

20 de septiembre: Expedición Bodytech. Evento avalado por la Liga de Atletismo de Bogotá.

27 de septiembre: Bimbo Global Race. Evento avalado por la Liga de Atletismo de Bogotá.

4 de octubre: Run Tour Avianca. Prueba avalada por la Federación Colombiana de Atletismo.

18 de octubre: Adidas Splits 28K y 14K. Evento avalado por la Liga de Atletismo de Bogotá.

25 de octubre: Héroes Run. Evento avalado por la Liga de Atletismo de Bogotá.

8 de noviembre: Carrera por la Policía. Evento avalado por la Liga de Atletismo de Bogotá.

15 de noviembre: Carrera del Hombre. Evento avalado por la Liga de Atletismo de Bogotá.

29 de noviembre: 42K Vchallenges Maratón Bogotá. Prueba avalada por la Federación Colombiana de Atletismo.