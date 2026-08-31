Docente del colegio Marymount en Bogotá fue condenado a 16 años de cárcel por delitos sexuales contra una menor

Mauricio Zambrano se desempeñaba como profesor de educación física en el colegio Marymount de Bogotá cuando ocurrieron los hechos investigados -crédito archivo particular

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Un profesor de educación física fue condenado a 16 años de prisión por delitos sexuales cometidos contra una menor de 14 años en Bogotá. La decisión fue tomada por la juez novena Penal del Circuito con Función de Conocimiento, luego de establecer la responsabilidad penal de Mauricio Zambrano.

Los hechos investigados ocurrieron entre diciembre de 2021 y febrero de 2022 en el colegio Marymount de Bogotá, institución en la que Zambrano se desempeñaba como docente de educación física. De acuerdo con lo establecido durante el proceso, la Fiscalía General de la Nación logró demostrar que el profesor aprovechó su condición de docente y la confianza que mantenía con la estudiante para cometer los abusos.

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La juez novena Penal del Circuito de Bogotá tuvo en cuenta durante el juicio testimonios sobre la relación de confianza entre el docente y la menor de 14 años -crédito Colegio Marymount Bogotá

La sentencia señala que Zambrano se aprovechó además de la situación de vulnerabilidad psicológica, emocional y familiar que atravesaba la menor. La investigación estableció que el padre de la adolescente había fallecido en abril de 2021, una pérdida que afectó su estado de ánimo debido a la relación cercana y amorosa que mantenía con él.

La condena se produjo cuatro años después de que se conociera la denuncia y corresponde a una decisión de primera instancia. El proceso determinó que Zambrano fue penalmente responsable de los delitos de actos sexuales y acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir.

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Durante el juicio también fue escuchada la hermana mayor de la víctima, cuyo testimonio fue tenido en cuenta por la juez. Según relató, el docente se acercó a la adolescente aprovechando las circunstancias personales que enfrentaba y posteriormente inició una relación que terminó en los abusos de carácter sexual.

El proceso judicial se extendió durante cuatro años desde que se conoció la denuncia, hasta que la juez novena Penal del Circuito de Bogotá emitió la condena en primera instancia -crédito Colegio Marymount de Bogotá

La decisión judicial estableció así que la relación de confianza entre el profesor y la estudiante tuvo relevancia en los hechos y que la condición de vulnerabilidad de la menor fue aprovechada por el condenado.

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