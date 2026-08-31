Alci Acosta sigue en UCI: la familia reveló cómo avanza el estado de salud del artista

La familia de Alci Acosta entregó una nueva actualización sobre el estado de salud del artista, quien continúa bajo atención especializada - crédito @checoacosta/Instagram

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El cantante de música romántica Alci Acosta permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica La Misericordia Internacional de Barranquilla bajo estado de salud estable y con una respuesta favorable a los tratamientos, según la más reciente actualización médica entregada por su familia.

El estado clínico del artista se dio a conocer luego de que se confirmara que ingresó al centro de salud debido a una afección que perjudicó directamente el funcionamiento de sus riñones y de su próstata.

Su hijo, el también artista Checo Acosta, fue el encargado de transmitir tranquilidad a los seguidores del intérprete tras acudir a la visita médica en la institución de salud donde su padre recibe la atención especializada.

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“Saliendo de visita, y el reciente informe sobre mi padre Alci Acosta, es que se encuentra estable, respondiendo muy bien a los procedimientos. Sigue en manejo conservador”, informó Checo Acosta a través de su cuenta oficial en la red social Instagram.

Su hijo Checo Acosta acudió a la visita médica y posteriormente compartió detalles sobre la evolución de su padre - crédito @checoacosta/Instagram

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