Colombia

Alci Acosta sigue en UCI: la familia reveló cómo avanza el estado de salud del artista

El cantante ingresó a un centro médico en Barranquilla debido a una afección que comprometió el funcionamiento de sus riñones y próstata, por lo que continúa bajo atención especializada

- crédito @checoacosta/Instagram
La familia de Alci Acosta entregó una nueva actualización sobre el estado de salud del artista, quien continúa bajo atención especializada - crédito @checoacosta/Instagram
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El cantante de música romántica Alci Acosta permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica La Misericordia Internacional de Barranquilla bajo estado de salud estable y con una respuesta favorable a los tratamientos, según la más reciente actualización médica entregada por su familia.

El estado clínico del artista se dio a conocer luego de que se confirmara que ingresó al centro de salud debido a una afección que perjudicó directamente el funcionamiento de sus riñones y de su próstata.

Su hijo, el también artista Checo Acosta, fue el encargado de transmitir tranquilidad a los seguidores del intérprete tras acudir a la visita médica en la institución de salud donde su padre recibe la atención especializada.

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“Saliendo de visita, y el reciente informe sobre mi padre Alci Acosta, es que se encuentra estable, respondiendo muy bien a los procedimientos. Sigue en manejo conservador”, informó Checo Acosta a través de su cuenta oficial en la red social Instagram.

Su hijo Checo Acosta acudió a la visita médica y posteriormente compartió detalles sobre la evolución de su padre - crédito @checoacosta/Instagram
Su hijo Checo Acosta acudió a la visita médica y posteriormente compartió detalles sobre la evolución de su padre - crédito @checoacosta/Instagram

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