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Johan Mojica tuvo una de las peores calificaciones de Getafe en la derrota ante Osasuna, según Sofascore

El lateral izquierdo de la selección Colombia fue amonestado al minuto 51 con tarjeta amarilla durante este compromiso de La Liga

A pesar de este mal partido, Mojica ya se estrenó con el gol con Getafe, lo hizo en su segundo partido - crédito @RubeenGCF/X
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Johan Mojica, jugador de la selección Colombia, tuvo su peor presentación con el Getafe, desde su arribo el pasado 12 de agosto de 2026. Esa actuación se dio ante Osasuna, en un partido válido por la fecha 8 de La Liga en el estadio El Sadar, en condición de visita.

De acuerdo con la aplicación de análisis de rendimiento, Sofa Score, Mojica tuvo una calificación de 6,4. La tercera más baja de Getafe, solamente superada por la del delantero Enes Unal y el capitán Djené.

Mojica recibió su primera tarjeta amarilla desde su llegada a Getafe: fue al minuto 58 del partido y significó la segunda para su equipo hasta ese momento. Seis minutos después, el equipo azul recibió un duro golpe en el desarrollo de su juego: la anulación del gol de Enes Unal, que habría significado el empate parcial tras el primer tanto de Osasina, a los 45+2, desde el punto penal.

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En la liga de España —y en la gran mayoría de divisiones del fútbol profesional en el mundo—, al acumular cinco tarjetas amarillas en partidos diferentes, el jugador recibe un partido de sanción.

Johan Mojica fue uno de los peor calificados de su equipo, Getafe, en la derrota ante Osasuna - crédito EFE
Johan Mojica fue uno de los peor calificados de su equipo, Getafe, en la derrota ante Osasuna - crédito EFE

Estadísticas de Johan Mojica con Getafe ante Osasuna

En defensa:

  • Contribuciones defensivas: 6
  • Entradas ganadas: 1 (0)
  • Intercepciones: 0
  • Despejes: 4
  • Remates bloqueados: 1
  • Recuperaciones: 4
  • Duelos en el suelo ganados: 9 (5)
  • Duelos aéreos ganados: 6 (3)
  • Faltas cometidas: 2

Esos números demuestran que Johan Mojica tuvo una contribución defensiva por debajo del promedio para un lateral izquierdo en el fútbol profesional de elite. Por ejemplo, el propio colombiano había tenido tres recuperaciones más en el partido pasado ante Racing de Santander. Puede parecer un número bajo, una diferencia poco sustancial, pero, en el fútbol de élite, recuperar una vez el balón y darlo a un compañero es muy valorado, y si eso se hace tres veces más tiene una valoración aún mayor.

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Este fue el mapa de calor del partido de Johan Mojica, con Getafe, ante Osasuna - crédito Sofa Score
Este fue el mapa de calor del partido de Johan Mojica, con Getafe, ante Osasuna - crédito Sofa Score

En ataque:

  • Toques: 84
  • Toques fallidos: 4
  • Regates exitosos: 0 (0)
  • Faltas recibidas: 4
  • Posesiones perdidas: 28
  • Distancia total en conducción: 105,3 m
  • Conducciones: 16
  • Conducciones progresivas: 1
  • Progresión total: 26,4 m
  • Distancia en conducciones progresivas: 18,5 m
  • Conducción progresiva más larga: 17 m

Una de las cifras que mejor refleja su floja actuación ante Osasuna es la cantidad de balones perdidos: perdió la posesión 28 veces en 84 intervenciones, el 33,3% de sus toques. Dicho de otro modo, cedió el balón una vez cada tres contactos.

Según SofaScore, un futbolista profesional pierde el balón, en promedio, una vez cada cinco toques. Su nivel de retención quedó por debajo de ese parámetro, lejos de lo que suele exigirse en una de las ligas más competitivas del mundo.

Así le fue con sus pases y remates:

  • 1 remate
  • Centros precisos: 9 (1)
  • Pases precisos: 32/44 (73%)
  • Pases precisos en campo rival: 24/30 (80%)
  • Pases precisos en campo propio: 8/14 (57%)
  • Balones largos precisos: 4/11 (36%)

Un remate es otro de los bajos números estadísticos que registra Johan Mojica con Getafe, de acuerdo a las cualidades del lateral izquierdo de la selección Colombia, que tienen mucho que ver con el aporte ofensivo.

Osasuna venció 1-0 a Getafe en la fecha 3 de la liga en España con gol de Budimir - crédito Osasuna
Osasuna venció 1-0 a Getafe en la fecha 3 de la liga en España con gol de Budimir - crédito Osasuna

Próximo partido de Getafe con Johan Mojica y tabla de posiciones de La Liga en España

LaLiga: Getafe vs. Celta de Vigo — lunes 7 de septiembre, 12:00 p. m.

  1. Barcelona: 9 puntos.
  2. Real Madrid: 9 puntos.
  3. Atlético Madrid: 7 puntos.
  4. Alavés: 7 puntos.
  5. Osasuna: 7 puntos.
  6. Sevilla: 6 puntos.
  7. Real Betis: 6 puntos.
  8. Deportivo: 5 puntos.
  9. Racing de Santander: 4 puntos.
  10. Levante: 4 puntos.
  11. 1RCD Espanyol: 3 puntos.
  12. Athletic: 3 puntos.
  13. Real Sociedad: 3 puntos.
  14. Getafe: 3 puntos.
  15. Villarreal: 2 puntos.
  16. Rayo Vallecano: 1 punto.
  17. Celta de Vigo: 1 punto.
  18. Valencia C. F.: 1 punto.
  19. Elche C. F.: 1 punto.
  20. Málaga: 1 punto.

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