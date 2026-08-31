Colombia

Así fue la intervención en el cementerio de Roldanillo tras el terremoto: encontraron camuflados y botas de caucho

El sismo del 10 de agosto de 2026 afectó el camposanto Las Palmas en el Valle del Cauca y expuso restos óseos con señales de desaparición, junto a uniformes y otros objetos, según la Unidad de Búsqueda

La caída parcial de un muro en el cementerio Las Palmas de Roldanillo dejó expuestos restos óseos y prendas de vestir tras el terremoto del 10 de agosto en el Valle del Cauca - crédito Ubpd
La caída parcial de un muro en el cementerio Las Palmas de Roldanillo dejó expuestos restos óseos y prendas de vestir tras el terremoto del 10 de agosto en el Valle del Cauca - crédito Ubpd
Guardar

La caída parcial de un muro en el cementerio Las Palmas de Roldanillo, en el Valle del Cauca, dejó a la vista estructuras óseas y prendas de vestir luego del terremoto del 10 de agosto.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd) resguardó los hallazgos, tomó muestras genéticas e intervino otros 11 puntos del camposanto, donde recuperó 12 cuerpos con señales asociadas a desaparición.

El sismo que afectó el occidente de Colombia también causó daños en este cementerio, identificado por la Ubpd como un lugar de interés para la búsqueda humanitaria de personas desaparecidas. El colapso de una parte del muro perimetral dejó expuestos restos óseos, uniformes camuflados, botas de caucho y otras prendas.

PUBLICIDAD

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas resguardó los hallazgos del cementerio Las Palmas y verificó su posible relación con casos de desaparición en la región - crédito Ubpd
La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas resguardó los hallazgos del cementerio Las Palmas y verificó su posible relación con casos de desaparición en la región - crédito Ubpd

La situación llevó a una intervención inicial para preservar tanto las estructuras óseas como los objetos encontrados, mientras la entidad adelantaba verificaciones para determinar si podían tener relación con casos de desaparición en la región.

La Ubpd asesoró al sepulturero para proteger los elementos expuestos

Tras conocer la emergencia, el equipo de la Unidad en el Valle del Cauca se comunicó con la administración del cementerio Las Palmas y brindó orientación técnica al sepulturero encargado del lugar. El objetivo fue evitar alteraciones, pérdidas o daños adicionales en los elementos que quedaron a la intemperie tras la caída del muro.

El 13 de agosto, una comisión de la entidad llegó al cementerio para atender la situación. Durante esa primera labor, los funcionarios recuperaron y clasificaron dos grupos de estructuras óseas, además de nueve bolsas con elementos asociados, entre ellos prendas camufladas y botas.

PUBLICIDAD

El 13 de agosto, la Ubpd recuperó y clasificó dos grupos de estructuras óseas y nueve bolsas con prendas camufladas, botas y otros elementos asociados - crédito Ubpd
El 13 de agosto, la Ubpd recuperó y clasificó dos grupos de estructuras óseas y nueve bolsas con prendas camufladas, botas y otros elementos asociados - crédito Ubpd

Los restos y los objetos fueron embalados, rotulados y trasladados a una bóveda asignada en el Cementerio Central de Roldanillo. El sitio quedó bajo la restricción formal de “Prohibido exhumar o alterar – UBPD”, una medida destinada a conservar la integridad del material mientras avanzaban las labores de verificación.

La intervención respondió a la necesidad de proteger posibles elementos vinculados a personas dadas por desaparecidas. El cementerio albergaba varios sectores de interés para la búsqueda, de acuerdo con los registros consultados por la entidad.

Las muestras genéticas buscarán descartar coincidencias con personas desaparecidas

Desde el 24 de agosto, un equipo completo de la Unidad de Búsqueda regresó al camposanto para revisar los hallazgos recuperados tras el terremoto. En esa etapa, los especialistas determinaron de forma preliminar que no se estableció una relación directa entre los cuerpos recuperados y las prendas de vestir encontradas.

Los restos y objetos hallados en el cementerio Las Palmas fueron embalados, rotulados y trasladados a una bóveda del Cementerio Central de Roldanillo bajo restricción de la Ubpd - crédito Ubpd
Los restos y objetos hallados en el cementerio Las Palmas fueron embalados, rotulados y trasladados a una bóveda del Cementerio Central de Roldanillo bajo restricción de la Ubpd - crédito Ubpd

Los expertos aplicaron a las estructuras óseas una técnica de toma de muestra anticipada. El procedimiento permitirá extraer perfiles genéticos y compararlos con la información disponible en el banco administrado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

El cotejo se realizará bajo el sistema Codis, sigla en inglés de Sistema Combinado de Índices de ADN. Esa herramienta reúne perfiles genéticos que pueden ser contrastados con muestras de familiares y con datos de personas reportadas como desaparecidas.

El propósito de esta fase es descartar o establecer posibles coincidencias que permitan avanzar en procesos de identificación. La Ubpd aclaró que el análisis se encontraba en una etapa preliminar y que los resultados dependerán de los estudios genéticos posteriores.

La misión incluyó la recuperación de 12 cuerpos en otros sectores del cementerio

La intervención en 11 sitios adicionales del cementerio Las Palmas permitió recuperar 12 cuerpos con señales asociadas a desaparición - crédito Ubpd
La intervención en 11 sitios adicionales del cementerio Las Palmas permitió recuperar 12 cuerpos con señales asociadas a desaparición - crédito Ubpd

La labor no se limitó a los restos que quedaron expuestos por el daño en el muro. Durante cinco días, el equipo realizó acciones humanitarias de prospección en la zona suroccidental del cementerio Las Palmas.

Según los registros de inhumación del camposanto y de la Unidad Básica de Atención de Medicina Legal en Roldanillo, en ese sector podrían encontrarse cuerpos identificados que no fueron reclamados y cuerpos no identificados.

La misión abordó 11 sitios adicionales de interés para la búsqueda y permitió recuperar 12 cuerpos que presentaban señales evidentes de muerte asociada a desaparición. Esos hallazgos pasarán por los procedimientos técnicos y humanitarios correspondientes para determinar su identidad y avanzar en la búsqueda de sus familiares.

En las labores participaron representantes de la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada, que cuenta con el acompañamiento del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (Cceeu). También estuvieron presentes la Defensoría del Pueblo y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

El cementerio permanece como un lugar de interés para la búsqueda humanitaria

La intervención en 11 sitios adicionales del cementerio Las Palmas permitió recuperar 12 cuerpos con señales asociadas a desaparición - crédito Ubpd
Las muestras genéticas tomadas por la Ubpd serán comparadas en el sistema Codis con datos del Instituto Nacional de Medicina Legal para buscar coincidencias con personas desaparecidas - crédito Ubpd

La exposición de restos óseos tras el terremoto puso de nuevo la atención sobre los cementerios que podrían contener información para esclarecer desapariciones ocurridas en el contexto del conflicto armado y otras formas de violencia.

La Ubpd pidió a las personas que buscan familiares desaparecidos que se acerquen a sus canales de atención. La entrega de información, datos familiares y muestras genéticas puede contribuir a que los análisis forenses permitan establecer identidades y dar respuestas a quienes mantienen procesos de búsqueda.

Las labores en el cementerio de Roldanillo continuarán sujetas a los resultados de los cotejos genéticos, a la revisión de registros de inhumación y a la información que puedan aportar familiares, organizaciones y entidades que participan en la búsqueda humanitaria.

Temas Relacionados

Personas desaparecidasValle del CaucaDesaparición forzadaMedicina LegalCementerio de RoldanilloColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Asesinato de Gustavo Aponte: juez envió a la cárcel al conductor de la moto en la que escapó el sicario; continuará el proceso tras las rejas

La justicia ordenó la reclusión de un hombre de 32 años, acusado de apoyar el plan que terminó con la muerte del empresario arrocero y su escolta, en hechos que ocurrieron el 11 de febrero en el norte de Bogotá

Asesinato de Gustavo Aponte: juez envió a la cárcel al conductor de la moto en la que escapó el sicario; continuará el proceso tras las rejas

Tragedia en Antioquia: Michelle Dayana, la niña de 6 años que estaba desaparecida, fue hallada sin vida

El gobernador Andrés Julián Rendón confirmó que el cuerpo de la niña fue encontrado y pidió a las autoridades esclarecer las circunstancias de su muerte

Tragedia en Antioquia: Michelle Dayana, la niña de 6 años que estaba desaparecida, fue hallada sin vida

Audiencia contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, fue declarada fallida: este es el motivo que causó polémica

La Fiscalía tendrá que esperar una nueva fecha para imputar al familiar del exmandatario local y a otros tres investigados por una presunta red de corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Audiencia contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, fue declarada fallida: este es el motivo que causó polémica

Antonio Char, presidente del Junior de Barranquilla, se refirió a la salida del DT Alfredo Arias: también le preguntaron por su reemplazo

Los entrenadores colombianos Alberto Gamero y Jorge Luis Pinto, junto a los internacionales Jorge Bava, Julio Comesaña y Sebastián Viera, son los que suenan para ser el nuevo director técnico del equipo “Tiburón”

Antonio Char, presidente del Junior de Barranquilla, se refirió a la salida del DT Alfredo Arias: también le preguntaron por su reemplazo

Hacen llamado a Abelardo de la Espriella para que no olvide a la clase media en la reconstrucción de viviendas afectadas por el terremoto

Guillermo Herrera, presidente de Camacol, dijo que “hay que tener un plan de reconstrucción con reglas especiales que desbordan la capacidad de programas como Mi Casa Ya”

Hacen llamado a Abelardo de la Espriella para que no olvide a la clase media en la reconstrucción de viviendas afectadas por el terremoto
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

ENTRETENIMIENTO

Alci Acosta sigue en UCI: la familia reveló cómo avanza el estado de salud del artista

Alci Acosta sigue en UCI: la familia reveló cómo avanza el estado de salud del artista

Quién es Nathalia Blanco Mathie, la creadora de contenido que acompañó a Feid en Marbella: sus fans la señalan como su nueva pareja

Pánico en concierto de Ryan Castro en Bucaramanga: “Sentimos que nos íbamos a morir”

Yaya Muñoz reveló cuánto dinero gana como panelista en ‘Dímelo King’ con solo una hora de trabajo al día y los regalos más costosos que ha recibido: dos carros y un Rólex

Shakira habló sobre su residencia en Madrid y se refirió a la inmigración latina: “Me quedo con lo que somos””

Deportes

Antonio Char, presidente del Junior de Barranquilla, se refirió a la salida del DT Alfredo Arias: también le preguntaron por su reemplazo

Antonio Char, presidente del Junior de Barranquilla, se refirió a la salida del DT Alfredo Arias: también le preguntaron por su reemplazo

Johan Mojica tuvo una de las peores calificaciones de Getafe en la derrota ante Osasuna, según Sofascore

La carrera de running Allianz 15k regresa a Bogotá en favor de los damnificados por el terremoto en Colombia

El América de Cali podrá regresar al Pascual Guerrero: la Alcaldía de Cali le dio el aval

Camila Osorio batalló, pero se despidió en primera ronda del US Open 2026: la colombiana perdió ante la #1 del mundo Aryna Sabalenka