Así fue la intervención en el cementerio de Roldanillo tras el terremoto: encontraron camuflados y botas de caucho

La caída parcial de un muro en el cementerio Las Palmas de Roldanillo dejó expuestos restos óseos y prendas de vestir tras el terremoto del 10 de agosto en el Valle del Cauca - crédito Ubpd

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La caída parcial de un muro en el cementerio Las Palmas de Roldanillo, en el Valle del Cauca, dejó a la vista estructuras óseas y prendas de vestir luego del terremoto del 10 de agosto.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd) resguardó los hallazgos, tomó muestras genéticas e intervino otros 11 puntos del camposanto, donde recuperó 12 cuerpos con señales asociadas a desaparición.

El sismo que afectó el occidente de Colombia también causó daños en este cementerio, identificado por la Ubpd como un lugar de interés para la búsqueda humanitaria de personas desaparecidas. El colapso de una parte del muro perimetral dejó expuestos restos óseos, uniformes camuflados, botas de caucho y otras prendas.

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La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas resguardó los hallazgos del cementerio Las Palmas y verificó su posible relación con casos de desaparición en la región - crédito Ubpd

La situación llevó a una intervención inicial para preservar tanto las estructuras óseas como los objetos encontrados, mientras la entidad adelantaba verificaciones para determinar si podían tener relación con casos de desaparición en la región.

La Ubpd asesoró al sepulturero para proteger los elementos expuestos

Tras conocer la emergencia, el equipo de la Unidad en el Valle del Cauca se comunicó con la administración del cementerio Las Palmas y brindó orientación técnica al sepulturero encargado del lugar. El objetivo fue evitar alteraciones, pérdidas o daños adicionales en los elementos que quedaron a la intemperie tras la caída del muro.

El 13 de agosto, una comisión de la entidad llegó al cementerio para atender la situación. Durante esa primera labor, los funcionarios recuperaron y clasificaron dos grupos de estructuras óseas, además de nueve bolsas con elementos asociados, entre ellos prendas camufladas y botas.

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El 13 de agosto, la Ubpd recuperó y clasificó dos grupos de estructuras óseas y nueve bolsas con prendas camufladas, botas y otros elementos asociados - crédito Ubpd

Los restos y los objetos fueron embalados, rotulados y trasladados a una bóveda asignada en el Cementerio Central de Roldanillo. El sitio quedó bajo la restricción formal de “Prohibido exhumar o alterar – UBPD”, una medida destinada a conservar la integridad del material mientras avanzaban las labores de verificación.

La intervención respondió a la necesidad de proteger posibles elementos vinculados a personas dadas por desaparecidas. El cementerio albergaba varios sectores de interés para la búsqueda, de acuerdo con los registros consultados por la entidad.

Las muestras genéticas buscarán descartar coincidencias con personas desaparecidas

Desde el 24 de agosto, un equipo completo de la Unidad de Búsqueda regresó al camposanto para revisar los hallazgos recuperados tras el terremoto. En esa etapa, los especialistas determinaron de forma preliminar que no se estableció una relación directa entre los cuerpos recuperados y las prendas de vestir encontradas.

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Los restos y objetos hallados en el cementerio Las Palmas fueron embalados, rotulados y trasladados a una bóveda del Cementerio Central de Roldanillo bajo restricción de la Ubpd - crédito Ubpd

Los expertos aplicaron a las estructuras óseas una técnica de toma de muestra anticipada. El procedimiento permitirá extraer perfiles genéticos y compararlos con la información disponible en el banco administrado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

El cotejo se realizará bajo el sistema Codis, sigla en inglés de Sistema Combinado de Índices de ADN. Esa herramienta reúne perfiles genéticos que pueden ser contrastados con muestras de familiares y con datos de personas reportadas como desaparecidas.

El propósito de esta fase es descartar o establecer posibles coincidencias que permitan avanzar en procesos de identificación. La Ubpd aclaró que el análisis se encontraba en una etapa preliminar y que los resultados dependerán de los estudios genéticos posteriores.

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La misión incluyó la recuperación de 12 cuerpos en otros sectores del cementerio

La intervención en 11 sitios adicionales del cementerio Las Palmas permitió recuperar 12 cuerpos con señales asociadas a desaparición - crédito Ubpd

La labor no se limitó a los restos que quedaron expuestos por el daño en el muro. Durante cinco días, el equipo realizó acciones humanitarias de prospección en la zona suroccidental del cementerio Las Palmas.

Según los registros de inhumación del camposanto y de la Unidad Básica de Atención de Medicina Legal en Roldanillo, en ese sector podrían encontrarse cuerpos identificados que no fueron reclamados y cuerpos no identificados.

La misión abordó 11 sitios adicionales de interés para la búsqueda y permitió recuperar 12 cuerpos que presentaban señales evidentes de muerte asociada a desaparición. Esos hallazgos pasarán por los procedimientos técnicos y humanitarios correspondientes para determinar su identidad y avanzar en la búsqueda de sus familiares.

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En las labores participaron representantes de la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada, que cuenta con el acompañamiento del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (Cceeu). También estuvieron presentes la Defensoría del Pueblo y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

El cementerio permanece como un lugar de interés para la búsqueda humanitaria

Las muestras genéticas tomadas por la Ubpd serán comparadas en el sistema Codis con datos del Instituto Nacional de Medicina Legal para buscar coincidencias con personas desaparecidas - crédito Ubpd

La exposición de restos óseos tras el terremoto puso de nuevo la atención sobre los cementerios que podrían contener información para esclarecer desapariciones ocurridas en el contexto del conflicto armado y otras formas de violencia.

La Ubpd pidió a las personas que buscan familiares desaparecidos que se acerquen a sus canales de atención. La entrega de información, datos familiares y muestras genéticas puede contribuir a que los análisis forenses permitan establecer identidades y dar respuestas a quienes mantienen procesos de búsqueda.

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Las labores en el cementerio de Roldanillo continuarán sujetas a los resultados de los cotejos genéticos, a la revisión de registros de inhumación y a la información que puedan aportar familiares, organizaciones y entidades que participan en la búsqueda humanitaria.