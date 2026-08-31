Quién es Nathalia Blanco Mathie, la creadora de contenido que acompañó a Feid en Marbella: sus fans la señalan como su nueva pareja

Rumores de nuevo romance para Feid tras la separación de Karol G - crédito @feid / Instagram - @GRojito0/ X

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Feid fue fotografiado en Marbella junto a una mujer que sus seguidores habrían identificado como Nathalia Blanco Mathie, creadora de contenido colombiana conocida en redes como Natashby, en lo que marcaría su primera aparición pública con una posible nueva pareja tras el fin de su relación con Karol G.

Las imágenes, tomadas a finales de julio de 2026 en las playas de la ciudad andaluza, circularon rápidamente en redes sociales y desataron la especulación entre los fanáticos del cantante de Medellín.

La joven, colombiana de origen, es una creadora de contenido cuyo perfil en redes gira en torno al deporte, el fitness y el crecimiento personal. Estudió negocios internacionales en el Centro Universitario Internacional de Marbella, lo que explicaría su vínculo con esa ciudad española.

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Las fotos y videos de Feid acompañado en la playa han generado debate entre sus seguidores, quienes especulan sobre la naturaleza de la relación mientras el artista guarda silencio - crédito @unveranorosa_/ X

Fueron precisamente los seguidores del artista quienes conectaron los puntos. Primero identificaron a Natashby a partir de las imágenes de la playa y luego rastrearon su perfil en busca de coincidencias.

Los detalles que encendieron las alarmas en redes

Dos hallazgos concentraron la atención de los fanáticos. El primero fue una fotografía de Nathalia con unas sandalias verdes que, según varios seguidores, habían visto en distintas ocasiones en publicaciones del cantante.

El segundo fue el vestido de baño que luce la creadora de contenido en una de sus publicaciones: los usuarios señalaron que coincide con la prenda que llevaba la mujer captada junto a Feid en la playa.

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Nathalia Blanco Mathie sería la nueva novia de Feid - crédito @nathasabyy/IG

Ninguna de las dos pistas fue confirmada por los involucrados. Ni el cantante ni Nathalia se pronunciaron sobre las conclusiones a las que llegaron sus seguidores.

El antecedente con Karol G

El interés por la vida sentimental de Feid se intensificó tras el fin de su relación con la cantante Karol G, que duró más de 3 años y terminó por incompatibilidad personal y diferencias en sus planes de vida.

El artista, que tiene 34 años y construyó su carrera primero como compositor —con créditos en “Ginza” de J Balvin y canciones para Maluma, Nicky Jam y CNCO— no ha dado declaraciones sobre su situación sentimental actual.

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Nathalia Blanco Mathie sería la nueva novia de Feid, de acuerdo con los seguidores del artista - crédito @nathashbyy/IG