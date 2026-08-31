El América de Cali podrá regresar al Pascual Guerrero: la Alcaldía de Cali le dio el aval

El Estadio Olímpico Pascual Guerrero no sufrió daños estructurales graves tras el terremoto registrado el 10 de agosto - crédito Alex Camacho

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El secretario del Deporte y la Recreación de Cali, Alexánder Camacho, aseguró en rueda de prensa que el Estadio Olímpico Pascual Guerrero no sufrió daños estructurales graves tras el terremoto registrado el 10 de agosto. La confirmación oficial habilita el regreso del América de Cali a su sede habitual esta semana, aunque la asistencia de público todavía depende del análisis técnico de las condiciones de acceso y seguridad en las zonas aledañas.

Los equipos de ingeniería civil y la Comisión Local de Fútbol determinaron que la estructura principal del estadio resistió el sismo sin afectaciones críticas. Camacho explicó que “no tuvimos una afectación estructural que impidiera el uso del mismo”.

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El funcionario detalló que la evaluación técnica se centra actualmente en los elementos secundarios, como fisuras en tribunas occidental y oriental, y en la inspección de edificaciones cercanas que sufrieron daños. El objetivo es evitar riesgos para los asistentes en los accesos principales al estadio.

Así se ve el estadio Pascual Guerrero para el duelo América vs. Macará por la Copa Sudamericana - crédito América de Cali

Las autoridades municipales han priorizado la seguridad del público, por lo que el ingreso de los hinchas al primer partido tras el sismo está sujeto a la decisión de la Comisión Local de Fútbol. “Se ha venido evaluando la forma en como el público puede ingresar… previendo que la gente no vaya a tener riesgo en el momento del ingreso”, puntualizó el secretario.

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Desde la primera semana posterior al terremoto, la administración municipal enfocó esfuerzos en atender los daños internos del estadio. Camacho indicó que se reparó “todo el sistema hidrosanitario, el tema de los baños que tuvo una afectación, la iluminación en este momento está casi que al punto y lista para que puedan jugar en las horas de la noche”.

El secretario precisó que persisten algunas afectaciones menores, especialmente en mampostería de palcos y vidrios rotos, pero enfatizó que las evaluaciones técnicas permitirán determinar qué tribunas estarán habilitadas para el público.

El compromiso de la Secretaría del Deporte es “devolverle la vida a los escenarios en el menor tiempo posible”, con el Pascual Guerrero como prioridad para reactivar la dinámica futbolística en la ciudad.

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Estado de los escenarios deportivos en Cali y el Valle del Cauca

El estadio Pascual Guerrero estuvo inhabilitado desde el 10 de agosto, para realizar las inspecciones y posteriormente adecuaciones al escenario deportivo - crédito Secretaría de Seguridad de Cali

El terremoto provocó daños en 36 escenarios deportivos distribuidos en once municipios del Valle del Cauca, de los cuales 24 presentan afectaciones significativas. La situación más crítica se registra en el Velódromo y el Patinódromo, donde se reportó el colapso parcial de la cubierta.

Además, las Piscinas Panamericanas, el Coliseo de Voleibol, el Coliseo Evangelista Mora y el Diamante de Sóftbol permanecen cerrados mientras avanzan las inspecciones.

El subsecretario de infraestructura deportiva, Niki Blanco, informó que las cuatro unidades de alto rendimiento de Cali no presentan daños estructurales mayores y pueden ser utilizadas en las próximas semanas.

Antes del sismo, la administración municipal ya había advertido afectaciones estructurales preexistentes en el Coliseo El Pueblo, agravadas por el evento reciente.

Rescuers work at the site of a collapsed building in the aftermath of an earthquake, in Cali, Colombia, August 13, 2026. REUTERS/Raquel Cunha

Previo al terremoto, la Alcaldía de Cali había avanzado en la recuperación de 117 escenarios deportivos, con una inversión superior a los 11.600 millones de pesos provenientes del empréstito municipal.

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El terremoto del 10 de agosto obligó a replantear las prioridades del sector, concentrando recursos y esfuerzos en los puntos más afectados.

El plan inmediato contempla acelerar la recuperación de aquellos escenarios auditados por expertos que no presentan gravedad estructural, con el propósito de restablecer la actividad y la rutina deportiva de la ciudad.

La agenda deportiva se mantiene activa, ya que los Juegos Nacionales Deportivos de Servidores Públicos están programados del 6 al 13 de septiembre, y el Gran Prix Internacional de Paratletismo sigue confirmado entre el 13 y el 20 de septiembre en el estadio Pedro Grajales.