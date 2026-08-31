Colombia

Quién es Amparo López Pico, la nueva directora del Hospital Militar Central designada por el gobierno de Abelardo de la Espriella

La designación quedó formalizada en el Decreto 1331 de 2026, medida que anuló una decisión previa para ese mismo puesto

- crédito John Paz/Colprensa
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El presidente Abelardo de la Espriella oficializó el nombramiento de la coronel Amparo López Pico como directora general del Hospital Militar Central.

El nombramiento quedo establecido en el decreto 1331 de 2026, en la que también dejó sin efecto una disposición adoptada semanas antes para ese mismo cargo.

La designación recayó sobre López Pico para ocupar el cargo de directora general de entidad descentralizada adscrita al sector Defensa. El decreto señala que la coronel cumple con los requisitos exigidos para desempeñar esa función.

“Articulo 1. Nombramiento. Nombrar, a partir de la fecha, a la señora Coronel AMPARO LÓPEZ PICO (...) en el empleo Director General de Entidad Descentralizada Adscrita al Sector Defensa, Código 1-2, Grado 23, del Hospital Militar Central”, se lee en la normativa mencionada.

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La norma también ordenó comunicar el acto a través del Viceministerio de Veteranos y del Grupo Social Empresarial del Sector Defensa (Gsed). Esa comunicación debía dirigirse tanto a la coronel López Pico como al capitán de navío John Oswaldo Sánchez Anzola.

Decreto 1331 de 2026 - crédito Dapre
Decreto 1331 de 2026 - crédito Dapre

Perfil de Amparo López Pico

De acuerdo con el registro oficial del Directorio de Servidores Públicos de la Función Pública, la formación de Amparo López Pico reúne medicina clínica, psiquiatría y gerencia del talento humano.

Su trayectoria académica incluye el título de Medicina y Cirugía, una especialización en Psiquiatría, una especialización en Gerencia del Talento Humano y una maestría en Gerencia Estratégica del Talento Humano. La base médica la ubica en el campo asistencial, mientras que su formación en gestión la prepara para planear y administrar capital humano en instituciones de gran escala.

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En cuanto a su curriculum profesional, se ha desempeñado completamente en el sector. Inicialmente, fue médico general en el hoy extinto Instituto de Seguros Sociales.

Esta no es la primera vez que estará ejerciendo un cargo al interior del Hospital Militar Central. Previamente, se desempeñaba como Jefe de Unidad, Subdirectora y directora general de Sanidad Militar.

- crédito Dirección de Sanidad Fuerzas Militares
- crédito Dirección de Sanidad Fuerzas Militares

En la sanidad militar, la coronel ha desarrollado una labor que integra su condición de oficial de las Fuerzas Militares con su ejercicio como médica especialista. Ese cruce entre mando institucional y práctica clínica define el eje de su trayectoria profesional.

Dentro de sus líneas de acción aparece el liderazgo sanitario en proyectos de biovigilancia para el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares. Esos desarrollos, según la descripción de su perfil, han estado orientados a optimizar el monitoreo epidemiológico y biológico dentro de las Fuerzas Armadas.

Retos de la directora del Hospital Militar

Entre sus principales retos que tendrá como directora del Hospital Militar Central, Amparo López Pico tendrá la tarea de dirigir y controlar los planes definidos por el Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional (Cssmp).

En la práctica, esa responsabilidad supone trasladar las directrices del sistema de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional al funcionamiento cotidiano de un hospital de alta complejidad.

Entre sus obligaciones figura además el impulso de programas de investigación científica y docencia. El objetivo institucional es conservar el carácter de hospital universitario del centro asistencial y sostener su papel en la formación de futuros especialistas médicos en Colombia.

La dirección general también debe diseñar e implementar reformas para el mejoramiento continuo de la atención en urgencias, cirugías, hospitalización y consulta externa. Ese frente de trabajo abarca la prestación de servicios para afiliados y beneficiarios del sistema de sanidad militar.

Una ambulancia llega al hospital militar con heridos del accidente de un avión Hércules C-130 a Bogotá, Colombia, 23 de marzo, 2026. REUTERS/Luisa González
Una ambulancia llega al hospital militar con heridos del accidente de un avión Hércules C-130 a Bogotá, Colombia, 23 de marzo, 2026. REUTERS/Luisa González

La nueva directora general del Hospital Militar Central asumirá con una agenda centrada en retos estratégicos vinculados a la sostenibilidad financiera, la transformación digital y el fortalecimiento de la atención en salud mental para integrantes de las Fuerzas Militares, retirados y beneficiarios.

Entre las prioridades figura equilibrar la administración del presupuesto asignado frente a la creciente demanda de servicios médicos de alta tecnología y tratamientos de alto costo dirigidos a retirados y beneficiarios de las Fuerzas Militares.

El plan de gestión también prevé dar continuidad a la modernización tecnológica del hospital, con adopción de herramientas de salud digital, gobernanza de datos y unidades de innovación clínica.

Además, se plantea robustecer los programas de acompañamiento psicosocial, estrés postraumático y salud mental colectiva, con foco en soldados activos en entornos de orden público y en veteranos de la Fuerza Pública.

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