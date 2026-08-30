El sorpresivo traslado de David Murcia Guzmán, condenado por la red piramidal DMG, a la cárcel de Palogordo en Santander

David Murcia Guzmán, representante legal de la pirámide DMG que fue condenado por la red piramidal - crédito Colprensa

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David Murcia Guzmán fue trasladado de prisión el sábado 29 de agosto mientras cumple una condena de 30 años en La Picota, en Bogotá, tras el escándalo por la empresa de inversiones DMG, señalada como una red piramidal en la que miles de personas perdieron dinero.

Durante años, el empresario sostuvo su inocencia y contó con el respaldo de seguidores que pedían su libertad para que retomara el control de la entidad.

La defensa solicitó su liberación hace algunos meses y argumentó que, si se tomara como referencia el tiempo de sentencia fijado en Estados Unidos, ya habría cumplido la totalidad. En su momento, uno de sus abogados fue Abelardo de la Espriella, hoy presidente de Colombia.

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El traslado de David Murcia

El empresario David Murcia Guzmán fue trasladado desde Bogotá a la cárcel de máxima seguridad de Palogordo, en Girón, Santander, según informó Noticias Caracol durante su emisión de la noche. El noticiero indicó que el motivo del cambio “no se conoce por el momento”.

De acuerdo con el reporte, Murcia Guzmán llegó “hace hora y media”: “Está en recepción con una junta conformada por médicos responsables de tratamiento psicológico y más profesionales que determinarán en dónde lo ubicarán”.

El medio señaló que “lo más probable” es que lo asignen a los pabellones siete u ocho y describió que arribó con una camisa naranja, el cabello largo y esposado. El presentador agregó que se le veía en buen estado de salud y descartó que el traslado obedeciera a un problema médico.

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Así se ve David Murcia Guzmán, recordado líder de la captadora de dinero DMG - crédito Captura de video Noticias Caracol

La solicitud de libertad

David Murcia Guzmán pidió a un juez de Bogotá que Colombia reconozca la condena que ya cumplió en Estados Unidos, un trámite que, si prospera, extinguiría la pena de 30 años que purga en la cárcel La Picota por lavado de activos y captación masiva.

La solicitud se radicó el 20 de abril ante el Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá. En el registro de la Rama Judicial, la defensa solicitó “el reconocimiento de la sentencia extranjera y, por ende, la extinción de la pena y la libertad inmediata”.

La defensa del cundinamarqués pide la libertad inmediata de su cliente - crédito Colprensa

El planteo busca que el tiempo de prisión cumplido fuera del país tenga efectos en el proceso colombiano. Si el despacho acoge la petición, Murcia Guzmán dejaría de cumplir la condena que lo mantiene recluido en La Picota.

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La defensa pidió que se reconozca la condena cumplida en Estados Unidos

David Murcia Guzmán fue condenado por la creación y puesta en marcha de la pirámide DMG. El pedido ahora en estudio se centra en el reconocimiento de la sentencia que ya cumplió en territorio estadounidense como base para declarar extinguida la pena en Colombia.

El caso volvió a captar atención pública después de que, en febrero, Murcia Guzmán hablara en una entrevista exclusiva con El Reporte Coronell. Allí confirmó que presentó una denuncia y una queja disciplinaria contra De La Espriella, a quien acusó de haber ejercido una “mala defensa” y de incurrir en “abuso de confianza”.

Según dijo al medio, el abogado se habría quedado con una suma que calculó en 5.000 millones de pesos en honorarios y que, de acuerdo con su versión, nunca devolvió. También aseguró que le pidió 760 millones de pesos para “tocar congresistas” que se opusieran a una legislación que regularizaría el transporte de dinero en efectivo, una operación que describió como esencial para DMG.

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Murcia vinculó a De a Espriella con cobros y gestiones ante el Congreso

Murcia Guzmán relató que ese dinero correspondía a un trabajo que, según él, De La Espriella le dijo que debía hacerse. “Los 760 millones de pesos son una cantidad de dinero para un trabajo que él dijo que se tenía que hacer. Que se tenía que mover algunas fichas en el Congreso, que porque iban a hacer una ley sobre el movimiento de dinero, ni siquiera para temas de tarjetas prepagadas, sino que iban a prohibir el movimiento de dinero en efectivo”, afirmó.

La abogada del fundador de DMG denunció a Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa/Campaña Abelardo de la Espriella

De acuerdo con su testimonio, la iniciativa no fue suya y aceptó esa asesoría porque consideraba al abogado un profesional. Añadió que DMG tenía su propia transportadora de valores y que por eso veía necesario usar esos recursos para “tocar algunos congresistas para que estén en contra de esa ley”.

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Citado por El Reporte Coronell, también señaló que De La Espriella le cobró por “el tema de hacer una auditoría forense contable”. Sobre ese pago, dijo no tener una cifra exacta, aunque sostuvo que “puede ser un poco más elevado”.

Ante una pregunta de Daniel Coronell sobre la necesidad de “tocar congresistas”, Murcia Guzmán explicó que en ese momento tenía 28 años y entonces no pensó en sobornos. Agregó que hoy, con más madurez, interpreta ese episodio como un acto de corrupción y no mencionó nombres específicos de congresistas.