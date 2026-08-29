Del fútbol a controlar el fuego: Maicol Medina, el excampeón de Liga que ayuda a combatir los incendios en Tolima

Hace días que el departamento es azotado por los incendios forestales que dejaron millonarios daños y familias afectadas - crédito Colprensa

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Los incendios en el departamento del Tolima comenzaron apenas unos días después del terremoto del 10 de agosto de 7,4 grados de magnitud, que sacudió al Pacífico y al Eje Cafetero, y en la actualidad los equipos de rescate trabajan para apagar la conflagración.

Una de las personas que puso sus manos en la emergencia es un excampeón del fútbol colombiano, que dejó de lado las canchas para ser parte de los socorristas que colaboran en los municipios y zonas rurales afectadas por el fuego, que ya dejó millonarios daños y familias pidiendo ayuda al Gobierno nacional.

Al respecto, el presidente Abelardo de la Espriella anunció la declaratoria de la calamidad pública en el departamento, pues las llamas consumieron aproximadamente 50.000 hectáreas y 2.600 agricultores, además de que 23 municipios y 507 veredas continúan en emergencia.

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“Hemos estado gravemente golpeados”

En charla con Gol Caracol, el volante Maicol Medina, campeón con el Deportivo Pereira en 2022, habló acerca de su labor con los socorristas en Tolima para apagar los incendios en municipios como San Luis y Chicoral, pero también llamó por más ayuda a los equipos de rescate.

“La situación ha sido sumamente crítica para nosotros y para toda la comunidad de la región. La casa de mi familia está ubicada en Chicoral, justo al lado de la Escuela Nacional de Operaciones Especiales de la Policía (Cenop), una zona que se ha convertido en un punto focal de la emergencia”, dijo.

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Maicol Medina fue referente del Deportivo Pereira por ser parte de la primera estrella en 2022 y llegar a cuartos de la Copa Libertadores 2023 - crédito Matias Baglietto/REUTERS

Medina añadió que “hemos estado gravemente golpeados y en máxima alerta porque las conflagraciones han avanzado sin tregua por los corredores que conectan San Luis y Chicoral. El fuego ha bajado con fuerza desde sectores como el cerro del Indio, poniendo en riesgo no solo los terrenos productivos, sino también el ganado de la zona y las viviendas”.

El volante, que en la actualidad es agente libre, explicó que los equipos de rescate realizan un esfuerzo enorme para que no avance la conflagración: “Ha sido una labor titánica contener las llamas, esto para evitar una tragedia mayor en nuestras tierras. Igualmente, he dispuesto un centro de acopio en nuestra casa para recibir las ayudas comunitarias”.

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El Tolima es el departamento más afectado por la actual temporada de incendios forestales - crédito @gobertolima/Instagram

“Me involucré estando en el terreno”

Maicol Medina mencionó que se unió al equipo de rescate desde el momento en que comenzó la emergencia en el departamento, pues quiere ayudar a la comunidad y poner de su parte en una tragedia para el país.

“Mi compromiso nació desde el primer momento en que vi la emergencia de cerca; no me podía quedar cruzado de brazos sabiendo lo que nuestra tierra y nuestra gente estaban sufriendo”, dijo.

El Tolima es el departamento más afectado por la actual temporada de incendios forestales - crédito @gobertolima/Instagram

El volante señaló que “me involucré estando allí en el terreno, ayudando directamente a apagar las llamas junto a los demás héroes que le ponen el pecho a la situación. Pero entendí que la lucha no es solo contra el fuego, sino también de resistencia”.

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“Por eso, con el mismo corazón, organicé y ayudé a llevar hidratación, alimentos y provisiones a todos los bomberos, brigadistas, voluntarios y campesinos que estaban dejándolo todo en la línea de fuego”, añadió.

El mediocampista, cuyo último club fue Llaneros en 2025, también hizo un llamado para que se les brinde más herramientas y personas a los grupos de rescate que tratan de apagar la conflagración en el departamento, pues no hay los suficientes hombres y mujeres.

“Acá es importante recalcar que se necesita más pie de fuerza de gente especializada, apoyo aéreo casi que permanente, ayudas humanitarias, atención al sector agropecuario, alimento para animales y soluciones hidrícas”, finalizó Maicol Medina, que se ganó el cariño de la gente por su labor en el departamento.

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