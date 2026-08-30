De la Espriella anunció revisión integral de contrataciones y de la estructura del Gobierno para acabar con las “roscas”: “Ministerio por ministerio”

El presidente Abelardo de la Espriella anunció que investigará contratos y convenios interadministrativos para detectar roscas - crédito Presidencia

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El 29 de agosto de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella lideró un Consejo de Ministros que se llevó a cabo en Barranquilla. Luego de varias horas de estar reunido con su gabinete ministerial, el primer mandatario ofreció una rueda de prensa en la que informó sobre lo que se discutió en el encuentro y las acciones que adelantará el Gobierno.

De acuerdo con sus declaraciones, uno de los temas que se abordó en la reunión es el desmonte de “las roscas, los monopolios y las redes” que hay en las distintas entidades del Estado. Según precisó, con base en la ley, quiere dar por terminada cualquier contratación que se haya hecho de manera anómala y que haya permitido que la contratación se convirtiera en un “negocio reservado para pocos”.

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“Ministerio por ministerio, entidad por entidad, empresa por empresa. Esta instrucción es para todo el Gobierno nacional, sin excepciones. Hay que romper la rosca. He ordenado a todos los ministros y directores de departamentos administrativos, presidentes y directores de entidades, hacer revisión inmediata y profunda de la contratación en sus respectivos sectores”, indicó.

En el Consejo de Ministros del 29 de agosto, el presidente De la Espriella ordenó la revisión de fiducias y contrataciones por prestación de servicios - crédito Presidencia

El Gobierno creará un mapa de concentración contractual para saber qué personas han tenido varios contratos con el Estado durante los últimos años y todos los detalles de esas vinculaciones. La administración se centrará, sobre todo, en los contratos por prestación de servicios, para verificar si hay contrataciones sin suficiente justificación y otras posibles irregularidades.

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De igual manera, el Gobierno revisará si se han presentado casos de concentración de contratos en unos pocos contratistas. En esa investigación, pondrá la lupa también sobre colectivos, organizaciones y grupos minoritarios.

En ese proceso de verificación también están incluidos los abogados externos, firmas jurídicas, apoderados y liquidadores. Se suman a ellos las interventorías, consultorías, auditorías y supervisiones, lo que involucra una rigurosa revisión de eventos, producción, logística y activación.

El presidente aseguró que verificará contrataciones, resultados y aisignación de recursos del Estado - crédito Luisa González/Reuters

“Aquí no va a haber privilegios para nadie en este Gobierno. Las reglas de transparencia, competencia y responsabilidad son iguales para todos, sin excepción (...). Vamos a acabar con todas esas roscas de las liquidaciones, de los asesores externos, y los vamos a someter a un sorteo abierto, donde pueda participar todo el mundo”, aclaró el jefe de Estado.

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En ese grupo de personas y contrataciones que serán examinadas por el Gobierno también están quienes hacen lobby, relacionamiento, representación de intereses o intermediación ante entidades del Estado. El presidente aseguró que en la administración no se requieren intermediarios de ningún tipo.

Las fiducias que administran recursos públicos y los convenios interadministrativos celebrados en las universidades públicas también serán investigados por el Gobierno. “La revisión comprende ministerios, departamentos administrativos, establecimientos públicos, empresas industriales del Estado, sociedades de economía mixta y todas las entidades adscritas. No puede haber contratistas eternos del Estado”, indicó.

El mandatario aseguró que detrás de las “roscas” hay politiqueros y empresarios y abogados sin escrúpulos que ya están siendo identificados por la administración.

El presidente informó que la verificación de la estructura del Gobierno servirá para plantear el PGN de 2027 - crédito Fernando Vergara/AP

Además, advirtió que, a lo largo de los años, se han constituido entidades y dependencias que tienen funciones cruzadas, las cuales también deben ser examinadas. A esto se suma el hecho de que hay una oferta institucional dispersa y los recursos se ejecutan sin coordinación.

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“Eso tiene que cambiar, cada entidad debe tener una misión clara, competencias definidas y resultados concretos para mostrarles a los colombianos. Las entidades no pueden salir de su función. No necesitamos un Estado más grande; necesitamos un Estado que funcione mejor”, indicó.

En ese sentido, ordenó que se haga una revisión integral de la estructura del Gobierno nacional, a través de la cual espera identificar duplicidad de funciones y entidades que puedan suprimirse o fusionarse. “Esta revisión será fundamental para la construcción del Presupuesto General de la Nación del año 2027 y para el nuevo Plan Nacional de Desarrollo”, precisó.

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