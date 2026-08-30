Colombia

Concierto de Conciertos tiene nueva fecha y cambios en el cartel: todo lo que debe saber

Tras su aplazamiento en julio, los organizadores dieron a conocer novedades sobre el evento y la venta de boletería

El Concierto de Conciertos tenía contemplado celebrar 38 años el próximo 17 de julio de 2026 en el Parque Simón Bolívar de Bogotá - crédito RP
El Concierto de Conciertos tenía contemplado celebrar 38 años el próximo 17 de julio de 2026 en el Parque Simón Bolívar de Bogotá - crédito RP
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El Concierto de Conciertos confirmó su cartel definitivo para la edición reprogramada del 4 de diciembre de 2026 en el Gran Salón de Corferias, en Bogotá, con 13 artistas entre los que se incluyen cinco incorporaciones que no figuraban en el anuncio original previsto para julio. La nueva alineación también prescinde de tres nombres que habían sido confirmados para esa primera fecha.

Los organizadores revelaron la suma de Cabas, Los de Adentro, Sin Ánimo de Lucro, Sanalejo y Jerau al cartel, mientras que Manuel Medrano, Xmosis y el dúo español Ella Baila Sola no aparecen en el nuevo anuncio.

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La reprogramación anunciada en julio pasado respondió al “actual contexto político e institucional del país”, haciendo alusión la movilización convocada por el entonces presidente Gustavo Petro, junto con otras concentraciones previstas para ese fin de semana, representaban un riesgo de cierres viales y restricciones de movilidad que habrían comprometido la operación del evento. La fecha original contemplaba un escenario 360° en el Parque Simón Bolívar, donde el evento iba a conmemorar los 38 años de su edición fundacional.

Los nombres que se mantienen

Beto Cuevas, el exvocalista de La Ley, en el escenario, usando un sombrero y gafas de sol, cantando en un micrófono y tocando una guitarra acústica
Beto Cuevas, exvocalista de La Ley, interpretará los clásicos de la agrupación chilena en el Concierto de Conciertos - crédito @Beto Cuevas_/Instagram

De los 11 artistas inicialmente confirmados, ocho se mantienen en el cartel de diciembre. Desde Chile, el baterista Miguel Tapia se mantiene para interpretar los clásicos de Los Prisioneros, la banda que definió el sonido del rock latinoamericano de los años 80. El también chileno Beto Cuevas hará lo propio con los temas de su antigua banda, La Ley, agrupación con la que obtuvo tres premios Grammy Latino.

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Desde Argentina se mantienen dos propuestas: Los Cafres, banda pionera del reggae en español; y La Mosca Tsé-Tsé, agrupación que desde finales de los años 80 fusionó el rock, el ska y los ritmos latinos en un sonido que la distinguió dentro del rock rioplatense de los 90 y se volvió una favorita del público colombiano.

Siete hombres, integrantes de la banda La Mosca Tsé-Tsé, posan en una habitación con paredes decoradas. Un músico tiene un saxofón, otros dos sostienen trompetas
La Mosca Tsé-Tsé, banda formada en Ramallo en 1995, alcanzó proyección internacional con “Para no verte más” y ganó en 2024 el Premio Gardel al Mejor Álbum de Grupo Pop - crédito cortesía La Mosca

México aporta a Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, uno de los nombres fundacionales del rock urbano de ese país. Surgida en la Ciudad de México a mediados de los años 80, la banda mezcló el ska, el rock, el mambo y el danzón con una estética callejera que la convirtió en un referente generacional.

España, por su parte, mantiene en el cartel a Los Toreros Muertos, banda nacida en Madrid en 1983 en el contexto de la Movida madrileña, con canciones de tono satírico como Yo no me llamo Javier, y con el antecedente de haber participado en la edición original del Concierto de Conciertos de 1988.

Kraken, con Roxana Restrepo en las voces, interpretará los clásicos del "Titán" en el Concierto de Conciertos - crédito @krakentitanoficial/Instagram
Kraken, con Roxana Restrepo en las voces, interpretará los clásicos del "Titán" en el Concierto de Conciertos - crédito @krakentitanoficial/Instagram

La representación colombiana que se mantiene la conforman Kraken y Compañía Ilimitada. Kraken, fundada en Medellín en 1983 por el fallecido Elkin Ramírez, continúa bajo la voz de Roxana Restrepo y trabaja en su décimo álbum de estudio con el que aspira a alargar su leyenda como nombre indispensable del heavy metal y el rock nacional. Por su parte, Compañía Ilimitada, es junto a Los Toreros Muertos uno de los actos con presencia tanto en la edición de 1988 como en la de 2026.

Los nuevos nombres

Concierto de Conciertos tendrá nuevos nombres el próximo 4 de diciembre, en evento a realizarse en Corferias - crédito @conciertodeconciertos/Instagram
Concierto de Conciertos tendrá nuevos nombres el próximo 4 de diciembre, en evento a realizarse en Corferias - crédito @conciertodeconciertos/Instagram

Las cinco incorporaciones al cartel provienen en su mayoría de la escena colombiana. Por un lado se encuentra Cabas, recordado por canciones como Ana María, Mi Bombón o La Caderona, con seis nominaciones al Latin Grammy y un Grammy Latino por el álbum infantil Pombo Musical (2009). Su estilo mezcla el pop y el rock con ritmos del folclor caribeño.

Los de Adentro, banda de pop rock de Barranquilla activa desde 1994, se suman con el peso de clásicos de la radio colombiana como Nubes negras o Una canción. Sin Ánimo de Lucro, nacida en Bogotá como proyecto informal entre universitarios, se convirtió en uno de los actos más representativos del tropipop colombiano con El Parrandero, canción que los llevó a realizar más de 700 conciertos en 50 ciudades del país y siete países. Su segundo álbum, Todo Pasa por Algo (2009), obtuvo una nominación al Latin Grammy como mejor álbum tropical contemporáneo.

Sanalejo, banda bogotana del tropipop activa entre 2003 y 2008, se distinguió dentro del género con temas como Indeleble y Me gusta, que combinaban el pop rock con influencias más cercanas al rock alternativo. Otro referente de la movida tropipop en los 2000, Jerau, se suma a la alineación.

La gira de Jerau incluye conciertos en Bogotá y Barranquilla, con planes de expansión a otras ciudades y países - crédito cortesía Jerau
Jerau, uno de los nombres más recordados del tropipop, se suma al cartel - crédito cortesía Jerau

Lo que debe saber de la boletería

Las boletas adquiridas para la fecha de julio conservan su validez automática para diciembre, sin cambios en localidad ni en condiciones de compra, según confirmaron los organizadores.

La boletería para nuevos compradores estará disponible desde el 4 de septiembre a través de TuTicket, con un descuento del 40% en etapa de lanzamiento.

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