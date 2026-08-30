Antonella Petro imitó las frases más virales de su padre, en frente de él, y provocó risas en redes sociales: “Los noto asustados”

Desde "los noto asustados" hasta "The Walking Dead", Antonella Petro repasó las frases más icónicas de Gustavo Petro - crédito @anto_petro_alcocer/Instagram

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El expresidente Gustavo Petro volvió a aparecer en las redes sociales y esta vez lo hizo de la mano de su hija menor, Antonella Petro. La joven publicó un video grabado en los jardines de la Casa de Nariño, justo antes de que tuvieran que empacar sus cosas y dejarle el Palacio al nuevo presidente, Abelardo de la Espriella.

Aunque el video fue grabado para esas fechas, la joven lo publicó casi un mes después, y bajo el título “El multiverso Petro”, Antonella compartió el clip donde se le mide a imitar los gestos y las frases más comentadas de su papá, esas que durante su mandato se volvieron virales y que la gente todavía repite en Internet.

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En la grabación se les ve charlando de forma muy natural mientras se burlan de los momentos que marcaron la agenda pública: “Bueno, señor Gustavo Petro. ¿Usted sabe que yo lo imito?”, le soltó Antonella. Entre risas, el exmandatario le contestó: “Yo no sabía. Imítame mi pensamiento. No, tampoco. Crea tu pensamiento, pero hazte también que te enseñe”.

Antonella imita algunos de los gestos, expresiones y frases que caracterizaron las intervenciones públicas de su padre - crédito @gustavopetrourrego/Instagram

Antonella Petro imita a su padre con frases ‘random’

Ahí fue cuando Antonella sacó su lado más actoral (aunque ambos se parecen) y soltó una de las frases con el tono característico de su padre: “¿Cómo es posible que haya llegado un fascista a Colombia? (...) Se están cayendo las banderas rojas de Gaitán y de Galán”.

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Y es que Gustavo Petro ha utilizado en distintas ocasiones el término “fascista” para referirse a sectores de la extrema derecha, a la vez que discutió por las banderas históricas del liberalismo de figuras como Jorge Eliécer Gaitán y Luis Carlos Galán, de los que dicen que sus seguidores olvidaron.

Petro no se quedó callado y le respondió con su habitual toque de discurso filosófico sobre la historia del país: “Es que siempre ha habido y hay dialéctica. El principio de contradicción, yin yang, si lo quieres, pues hace que una sociedad como la colombiana sea contradictoria. Y hay dos fuerzas: Yo les llamaría ‘Colombia libre, Colombia sierva’. Cuando tenemos la oportunidad de la libertad y la democracia, vamos al fascismo”.

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Entre las expresiones recreadas por Antonella estuvo una referencia al “fascismo” y a las banderas históricas de Jorge Eliécer Gaitán y Luis Carlos Galán - crédito Joel González/Presidencia

Después del momento reflexivo, Antonella volvió al juego de los recuerdos y revivió las frases más virales de su papá en redes sociales.

“Bueno, ahora voy a decir frases muy emblemáticas como: ‘Los noto asustados’”, dijo la joven riéndose. El exjefe de Estado le siguió la corriente y completó entre carcajadas: “Y están asustados”.

La hija del expresidente también recordó la expresión “The Walking Dead”, utilizada por Gustavo Petro en 2019 como metáfora –sobre la serie norteamericana– para referirse a la situación política de Venezuela y a ciertos sectores como “zombis políticos”, una frase que se volvió viral por su pronunciación.

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Sobre esa referencia, Petro soltó su propia interpretación del asunto: “Si se es esclavo y se pierde la esperanza, zombis”.

Antonella también recordó la expresión “Los noto asustados”, una de las frases que se volvió recurrente durante las apariciones públicas del expresidente - crédito Ovidio González/Presidencia

El video cerró con un momento afectuoso entre los dos antes de apagar la cámara. “Bueno, señor Gustavo Petro, muchas gracias por el espacio”, le dijo Antonella para despedirse, a lo que su papá respondió de inmediato: “Siempre tendrás el espacio en mi corazón”.

Así reaccionaron en redes sociales a este video

La publicación acumuló cientos de reproducciones e interacciones en cuestión de minutos, con comentarios de seguidores que recordaron los discursos del expresidente y la manera en que esas frases marcaron la conversación política diaria en el país.

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Lo que más llamó la atención fueron las reacciones a la imitación de las conocidas frases de Petro: “Antonella cree que ama más a su papá que yo 😂“; ”Los noto asustados☝️ y están asustados dice petrico JSJSJSJSJSJSJS"; “Te amo mi petrosky ❤️“; ”Y eso que faltó que le resbala lo que dice la prensa jajjajajaa".