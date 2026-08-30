Jorge Cárdenas contó que perdió la casa en la que creció durante el terremoto en Cali: “Ahí vivimos muchas cosas”

El cantante y pareja de Ana Lucía Domínguez mostró el estado del edificio en el que pasó su niñez, luego del temblor del 10 de agosto - crédito @cardenasjorgee/Instagram

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Jorge Cárdenas habló sobre el terremoto del 10 de agosto que afectó a su familia en Cali y pidió no olvidar a las víctimas del sismo de magnitud 7,4, el más fuerte registrado en Colombia en el siglo XXI, que dejó más de 331 muertos, 4.595 heridos y cerca de 29.500 viviendas destruidas, según el balance más reciente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El artista dio a conocer la situación a través de su cuenta de Instagram en la que mostró el estado en que quedó el apartamento. Esta información la amplió este sábado 29 de agosto durante una entrevista en La Red de Caracol Televisión. Allí contó que su madre vivía en ese apartamento, el mismo donde Cárdenas creció, y que por fortuna salió ilesa del sismo.

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“Ahí crecí, ahí nació mi hermanita, ahí vivimos muchas cosas”, dijo Cárdenas sobre ese lugar que estuvo a punto de ser vendido en más de una ocasión. Cada vez que la familia lo consideraba, el argumento de su madre terminaba por frenar la decisión: “Pero es que aquí están las amigas de toda la vida. Mi mamá abre la puerta y todo el mundo la conoce”, comentaba la mujer, según recordó Cárdenas.

Tras la evacuación del edificio, la situación se resolvió con rapidez para su familia. “Bendito sea el Señor, pues mi mamá a los cuatro días ya tenía una casa nueva, organizada, ubicada”, afirmó el cantante, quien reconoció que el desenlace pudo haber sido muy distinto. “Ese terremoto dura unos segundos más o era de menor profundidad y a lo mejor ese edificio no habría aguantado”, señaló.

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Jorge Cárdenas contó que su madre salió ilesa del sismo en Cali tras evacuar el apartamento donde él creció - crédito @cardenasjorgee/Instagram

El propósito de compartir el episodio en sus redes sociales, según explicó, no fue solo personal. “El propósito principal de subir ese video era, primero, darle gracias a Dios, porque eso pudo haber sido mucho peor”, afirmó Cárdenas, y añadió que el terremoto “le cambia la vida a muchísimas personas. Muchas personas quedaron sin su casa, sin su negocio, sin nada”.

Con ese contexto, el artista lanzó un llamado a la solidaridad sostenida. “A lo mejor en un mes ya como que eso se volvió parte de la historia, pero para esa gente sigue siendo su día a día. Entonces, el llamado más que nada es decirle a la gente: no olvidemos que hay gente que no la está pasando bien, que a raíz de eso tienen que volver a empezar. Tenemos que seguir echando una mano”, expresó.

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El actor afirmó que el futuro del edificio donde vivía su madre sigue siendo incierto, mientras se realizan los estudios a la estructura - crédito @cardenasjorgee/X

Sobre el futuro del apartamento, Cárdenas reconoció que aún hay incertidumbre. Las autoridades de Cali estiman que entre 200 y 300 edificios deberán ser demolidos en la ciudad. “Todavía no se sabe finalmente qué va a pasar. Están haciendo análisis y todo. Así que todavía no sabemos qué va a pasar”, indicó. Aunque el inmueble contaba con seguro, el artista fue claro sobre lo que no se puede reponer: “Los recuerdos nos los llevamos con nosotros”.

La tragedia también lo tocó a través de su entorno cercano. José Fernando Patiño, primo de sus primos, perdió a su padre, Darío Patiño, en el sismo. “Darío Patiño es de esas personas que duelen perder, porque realmente fue un ser humano espectacular”, dijo Cárdenas, quien describió el vínculo como el de un miembro de la familia: “Gente que nosotros queremos muchísimo. Entonces era haber perdido a un miembro de la familia, aunque no fuéramos de sangre, pero un miembro de tu familia, que desde hace 35, 40 años estábamos en contacto”.

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El terremoto de 7,4 grados que sacudió Cali el 10 de agosto dejó más de 300 muertos, 4.497 heridos y 213.400 familias damnificadas - crédito @alejoeder/X

A raíz de esa pérdida, Cárdenas anunció que se unirá a una campaña organizada por José Fernando Patiño para brindar apoyo psicológico a los damnificados. “Con José incluso me voy a unir a una campaña que él está organizando para poder ayudar emocionalmente, precisamente con ayudas psicológicas y de lo que se necesite, a todas estas personas que quedaron de verdad con un trauma increíble”, explicó el artista. El proyecto, que aún está en sus etapas iniciales, busca sumar más voluntades: “Estamos apenas gestando esta organización, pero queremos, y además esto es un llamado, para que cuando lo podamos hacer y podamos comunicarlo, pues haya más personas que se sumen a esto”.