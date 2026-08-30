Colombia

Shakira canceló sus fechas en Doha y Abu Dabi por la tensión militar en Oriente Medio

La cantante tuvo que bajar de su agenda las citas de Catar y Emiratos Árabes Unidos por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, pero mantiene en pie la presentación de noviembre en Egipto

El conflicto militar entre Estados Unidos, Israel e Irán obligó a cancelar y reprogramar fechas de Shakira en Oriente Medio - crédito Lee Smith/REUTERS
El conflicto militar entre Estados Unidos, Israel e Irán obligó a cancelar y reprogramar fechas de Shakira en Oriente Medio - crédito Lee Smith/REUTERS
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Luego del éxito que vivió en 2025 con sus presentaciones en toda América, la gira mundial de Shakira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour tuvo una actividad más acotada en lo corrido de 2026 pero igualmente significativa por hitos como su presentación gratuita en el Zócalo de Ciudad de México, imponiendo la marca de más personas congregadas, alargar su récord de más conciertos en el estadio GNP Seguros en una misma gira, o su concierto en la playa de Copacabana en Rio de Janeiro.

Entre junio y julio, la colombiana brindó una exitosa serie de conciertos en Estados Unidos y consolidó su alcance internacional con el éxito de Dai Dai, canción oficial de la pasada Copa del Mundo junto a Burna Boy, que se transformó en uno de los grandes éxitos musicales del año.

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Tras cerrar esta manga de la gira –que incluyó sus apariciones en la apertura y la clausura del torneo–, la colombiana se tomó unas semanas de descanso que interrumpió brevemente para viajar a Chocó, donde la cantante brindó apoyo directo a las comunidades afectadas por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto en el departamento acompañada del filántropo estadounidense Howard Graham Buffett, consiguiendo que este se comprometiera a contribuir con las labores de reconstrucción de varias escuelas en el departamento.

Entre junio y julio, Shakira ofreció conciertos en Estados Unidos y reforzó su alcance internacional con Dai Dai junto a Burna Boy - crédito Mark J Rebilas/IMAGN IMAGES via Reuters
Entre junio y julio, Shakira ofreció conciertos en Estados Unidos y reforzó su alcance internacional con Dai Dai junto a Burna Boy - crédito Mark J Rebilas/IMAGN IMAGES via Reuters

En la recta final del año, Shakira tenía contemplada una serie de presentaciones en Oriente Medio, que correspondían a una serie de conciertos aplazados o cancelados en abril pasado, debido al conflicto militar entre Estados Unidos, Israel e Irán por el tránsito en el estrecho de Ormuz.

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La escalada militar obligó a cancelar fechas en la India, Jordania y Arabia Saudí, y a reprogramar las que se tenían contempladas para Catar y Emiratos Árabes Unidos —como parte del cartel del Offlimits Music Festival—, a la espera de que la situación regional se estabilizara.

Sin embargo, dado que la inestabilidad regional se mantiene por cuenta del mencionado conflicto, la presentación que Shakira tenía programada para el 18 de noviembre en el Estadio 974 de Doha, Catar, ha sido cancelada oficialmente. De acuerdo con The National News, tanto la promotora Live Nation como la plataforma de venta de boletos Platinumlist retiraron la fecha de sus plataformas digitales tras confirmar la imposibilidad de realizar el evento en las condiciones actuales.

Por su parte, el Offlimits Music Festival donde la artista figuraba como cabeza de cartel para el 21 de noviembre, fue cancelado definitivamente. Ese evento ya había sido reprogramado desde abril, pero organizadores y autoridades optaron por la suspensión total ante el complejo panorama que atraviesa la zona. La página oficial de Shakira actualizó su itinerario y eliminó tanto la fecha de Doha como la de Abu Dabi, lo que confirma el carácter definitivo de ambas cancelaciones.

La página oficial de Shakira borró las fechas de Catar y Emiratos Árabes Unidos correspondientes a 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' - crédito captura de pantalla shakira.com
La página oficial de Shakira borró las fechas de Catar y Emiratos Árabes Unidos correspondientes a 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' - crédito captura de pantalla shakira.com

Las dos fechas descartadas contrastan con el resto de la agenda de la artista, que permanece intacta. La actuación en las pirámides de Giza, Egipto, pautada para el 28 de noviembre, se mantiene confirmada como su única parada en la región. “En esta etapa, la fecha de Egipto está lista para seguir adelante”, afirmó el promotor Rabih Mokbel en declaraciones recogidas por The National News. Por su parte, en Europa, su residencia en Madrid —con presentaciones previstas para los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre en el complejo Iberdrola Music de Villaverde— sigue en pie sin modificaciones.

Shakira domina el ranking del Global Impact de Spotify con “Dai Dai<i>”</i>

Shakira y Burna Boy en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Shakira coló dos canciones en el listado Global Impact publicado por Spotify Colombia - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

Shakira acapara los primeros puestos del Global Impact List del primer semestre de 2026 que publicó Spotify Colombia, una lista que mide el alcance de los artistas del país fuera de sus fronteras. La barranquillera aparece en dos de los cinco primeros lugares del ranking, encabezados por Dai Dai, su colaboración con el artista nigeriano Burna Boy que actuó como himno oficial del Mundial de fútbol 2026, celebrado en Estados Unidos, México y Canadá.

Con más de 385 millones de reproducciones en Spotify a nivel global, Dai Dai se convierte en la canción colombiana con mayor impacto internacional en lo que va del año. El tema acumuló 37 días consecutivos en la cima del ranking diario global de la plataforma —la racha más larga de cualquier canción en 2026— y lidera el chart semanal por sexta semana al hilo. En el Reino Unido, el sencillo alcanzó el número uno en la lista oficial de streaming, un logro que la cantante no había conseguido antes en ese mercado.

La cuarta posición del ranking también lleva la firma de Shakira, esta vez junto al cantante Beéle en ALGO TÚ, un dueto que suma 22 semanas en listas de dance europeas y mantiene presencia activa en los charts de España. Dos canciones en el top 5 de la lista de artistas colombianos con mayor proyección exterior consolidan a la intérprete como la figura de mayor peso del catálogo nacional en plataformas digitales durante el primer semestre del año.

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