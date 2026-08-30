Antonio Sanguino puso contra las cuerdas a la actual ministra de Trabajo por aparecer como “vulnerable” pese a reportar $391 millones de ingresos

Sanguino relacionó la clasificación C15 con el Pilar Solidario de la reforma pensional, al señalar que el RUI será utilizado para focalizar a los potenciales beneficiarios de este mecanismo - crédito Natalia López Fuentes/Facebook y @AntonioSanguino/X

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Antonio Sanguino, ministro del Trabajo durante el Gobierno de Gustavo Petro, publicó en X un extenso mensaje dirigido a la actual ministra de esa cartera, Natalia Eugenia López Fuentes, en el que cuestionó su clasificación socioeconómica en el Registro Universal de Ingresos (RUI) y planteó interrogantes sobre un eventual conflicto de interés frente a la aplicación del Pilar Solidario contemplado en la reforma pensional.

En la publicación, el exfuncionario hizo referencia a documentos relacionados con la declaración de ingresos y patrimonio de López Fuentes, así como a una consulta del RUI realizada el 27 de agosto de 2026. De acuerdo con los documentos difundidos, la funcionaria reportó ingresos por $391.097.923 durante el año gravable 2025, mientras que el registro consultado la clasifica en la categoría C15, correspondiente a “Vulnerabilidad”.

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El mensaje también hace referencia a los ingresos laborales, honorarios y otros recursos reportados por la ministra, además de bienes patrimoniales ubicados en Montería, Córdoba. A partir de esa información, el exministro cuestionó que una funcionaria con esos ingresos aparezca dentro de una categoría asociada a población vulnerable.

Los ingresos y bienes reportados por la ministra

Los documentos publicados también relacionan bienes patrimoniales por $1.600 millones, correspondientes a un bien mueble y dos inmuebles ubicados en Montería, Córdoba - crédito @AntonioSanguino/X

Uno de los documentos compartidos corresponde a una declaración en la que aparecen discriminados los ingresos y rentas obtenidos por Natalia Eugenia López Fuentes durante el año gravable 2025.

El documento registra $69.075.219 por concepto de salarios y demás ingresos laborales, mientras que en el apartado de honorarios figura un valor de $80.000.000. También aparecen $242.022.704 correspondientes a “otros ingresos y rentas”. La suma de los conceptos reportados asciende a $391.097.923.

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La declaración también señala que la funcionaria tenía una cuenta de ahorros en Colombia, cuyo saldo al 31 de diciembre de 2025 era de $4.392.135.

En cuanto al patrimonio, el documento registra tres bienes. El primero corresponde a un bien mueble ubicado en Montería, Córdoba, con un valor de $350 millones. Los otros dos aparecen como inmuebles, también ubicados en Montería, con valores de $300 millones y $950 millones, respectivamente. De acuerdo con esas cifras, los bienes relacionados en el documento suman $1.600 millones en valor reportado.

Estos datos fueron utilizados por el exministro como parte de los argumentos planteados en su denuncia, en la que cuestionó la clasificación registrada para la actual titular de la cartera laboral.

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¿Qué muestra la consulta del Registro Universal de Ingresos?

La consulta del RUI realizada el 27 de agosto de 2026 muestra a López Fuentes en la categoría C15, correspondiente a “Vulnerabilidad”, según el documento divulgado por Sanguino - crédito @AntonioSanguino/X

El Registro Universal de Ingresos es el sistema al que hace referencia el exministro en su publicación para plantear sus cuestionamientos sobre la situación registrada para López Fuentes. En particular, relacionó la categoría C15 con los mecanismos de focalización que serán utilizados para determinar potenciales beneficiarios del Pilar Solidario de la reforma pensional.

A partir de esa relación, el exministro pidió a la funcionaria que aclarara si existe algún conflicto de interés en caso de que su clasificación pudiera tener incidencia en la aplicación de los mecanismos previstos para personas en condición de pobreza o vulnerabilidad.

En su mensaje, escribió: “Dra. Natalia Eugenia López Fuentes, su clasificación C15 como ‘vulnerable’ en el RUI llama especialmente la atención porque este será el sistema utilizado para focalizar a los beneficiarios del Pilar Solidario de la reforma pensional. Si cumple los requisitos, ¿también solicitará su renta básica? Al menos esperamos que primero deje claro su conflicto de interés”.

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El exministro también cuestionó la relación entre la clasificación registrada y los ingresos declarados por la funcionaria. En otro apartado de la publicación señaló: “La misma ministra encargada de garantizar ‘trabajo decente’ a los colombianos aparece clasificada como ‘vulnerable’ mientras recibe casi $33 millones mensuales”.

La cifra mensual mencionada en el mensaje corresponde a una división aproximada del total de ingresos reportados durante el año gravable 2025, aunque el documento presentado no establece que esos recursos hayan sido recibidos de manera uniforme durante cada mes.

El cuestionamiento al Gobierno y al Sisbén

Sanguino cuestionó la aparente diferencia entre la clasificación de vulnerabilidad registrada y la información económica consignada en la declaración de la ministra, y acompañó sus señalamientos con los documentos correspondientes - crédito @AntonioSanguino/X

En su publicación, Sanguino también vinculó el caso con las promesas de actualización de los sistemas de clasificación social y con el discurso del Gobierno que encabeza el presidente Gustavo Petro. “El Gobierno del Tigre prometió ‘actualizar’ el Sisbén para que ‘nadie quede por fuera’, Ahora resulta que los milagros son selectivos por que quien sí quedó adentro —y como vulnerable— fue su propia ministra de Trabajo. ¿A quién le están haciendo el milagro?”, escribió.

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El mensaje también incluyó una referencia al proyecto político de Abelardo de la Espriella y a la expresión “Patria Milagro”, utilizada en la publicación. El exministro sostuvo: “¿Algo por decir al respecto, ministra Natalia Eugenia López Fuentes? En la ‘Patria Milagro’ de Abelardo de la Espriella los milagros no son para el pueblo, son para los ‘nuncas’ como la ministra de Trabajo Natalia Eugenia López Fuentes, que gana casi $400 millones al año y aparece en el Sisbén como persona ‘vulnerable’”.

En otro segmento de la publicación, el exfuncionario volvió sobre los valores consignados en la declaración: “Es importante recordar, en el caso de la ministra Natalia Eugenia López Fuentes, los $69 millones en salario, $80 millones en honorarios y $242 millones en otros ingresos, además de inmuebles avaluados en más de $1.500 millones”.

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El exministro concluyó esa parte de su mensaje señalando: “Acá sí que se obran milagros, pero no precisamente para la clase trabajadora”.

Hasta el momento, la ministra de Trabajo no se ha pronunciado sobre los señalamientos realizados por Sanguino ni sobre los documentos publicados junto con el mensaje en X.