Junior de Barranquilla estrenará camiseta en la Liga BetPlay: este sería el uniforme del Tiburón, se filtró antes de su presentación

Junior de Barranquilla tendrá un tercer uniforme para el segundo semestre de 2026, que será de un tono más claro - crédito Junior FC

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Junior de Barranquilla pasa por uno de sus peores momentos deportivos en los últimos años, pues aún no sabe lo que es ganar en el segundo semestre de 2026, pues apenas suma un punto en cuatro partidos, con tres derrotas y un empate, además de que en julio fue eliminado de la Copa Colombia.

En medio de la campaña adversa, el Tiburón presentará una nueva camiseta para la Liga BetPlay, la cual tendrá colores novedosos en la historia de la institución, con un toque elegante y un homenaje, por lo que espera que los aficionados la reciban muy bien en el mercado.

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De otro lado, el club se mide con Santa Fe en el estadio Romelio Martínez, donde el técnico Alfredo Arias llega con la obligación de ganar o empezará a tambalear su puesto, pese a ser el actual bicampeón del fútbol colombiano y con el contrato recientemente renovado hasta julio de 2027.

La nueva camiseta del Junior

Los tiburones cuentan con dos uniformes para la temporada 2026, ambos a cargo de la marca Adidas y la suplente es de color azul oscuro con rayas delgadas blancas y rojas, la cual fue presentada en febrero durante el Carnaval de Barranquilla y cayó bien en la afición.

Michelle Char, reina del carnaval, filtró en sus redes sociales la nueva camiseta alterna del Junior de Barranquilla para el segundo semestre de 2026, cuyas imágenes hacen parte de la presentación de la compañía alemana y el club para sus redes sociales.

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La reina del Carnaval de Barranquilla con la nueva camiseta del Junior de Barranquilla - crédito @michellecharf/Instagram

Se trata de la tercera casaca para la temporada 2026/2027, que según el periodista Felipe Sierra, en su cuenta de X, hace un homenaje a la Flor de Cayena, uno de los emblemas oficiales de Barranquilla y cuyo color rosado es característico de esa planta.

La nueva camiseta del Junior tiene fondo blanco con dos rayas horizontales sobre el pecho, de colores rosado y vinotinto, cuello polo abotonable y tres líneas sobre el hombro, la cual tenía a la reina del Carnaval de Barranquilla acompañada por algunos jugadores.

Junior de Barranquilla tiene nueva camiseta alterna para la temporada 2026/2027 - crédito @cdfactoryco/X

Se espera que, durante el fin de semana del 29 y 30 de agosto, se presente la casaca en redes sociales, aunque no se descarta que sea usada para el encuentro de la octava jornada de la Liga BetPlay ante Santa Fe, pues el cuadro bogotano tendrá camiseta negra.

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Solo sirve ganar

De otro lado, el Junior de Barranquilla necesita de manera urgente un triunfo porque la afición ya no se siente tranquila con la gestión del entrenador Alfredo Arias, que aún no encuentra la manera de revertir la situación en la Liga BetPlay para defender el título.

Junior viene de perder ante el América de Cali por 4-2 en Palmira, donde el club no pudo mantener la apertura del marcador, con un golazo de Luis Fernando Muriel, y terminó con cuatro tantos en contra y una nueva evidencia de las falencias en defensa.

Junior perdió su tercer partido de la Liga BetPlay ante el América de Cali -crédito Aymer Andrés Álvarez-El País/Colprensa

Debido a eso, empezaron las dudas sobre la continuidad de Alfredo Arias, el cual tiene a cargo fortalecer el equipo que disputará la Copa Libertadores 2027, pero en este momento la base no le está respondiendo de la misma manera que en 2025 ni en el primer semestre de 2026, cuando salió campeón.

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Ahora todo quedará en manos de los resultados y los directivos para definir si se mantiene al uruguayo en el banquillo, pues antes fue eliminado por el Barranquilla de la Copa Colombia, o se cambiará al entrenador a mitad del campeonato, lo que causaría polémica porque le diría adiós a su bicampeón y con un proyecto que ya le estaba dando frutos por la plantilla de figuras.