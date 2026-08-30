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David Alonso dejó sorprendidos a todos en Moto 2: Así fue la remontada en la clasificación del GP de Aragón

El corredor de motociclismo realizó una exhibición de su talento en la jornada del 29 de agosto y ahora buscará la victoria en la carrera

David Alonso, piloto colomboespañol que corre en el Moto 2 y para 2027 dará el salto a MotoGP - crédito Europa Press
David Alonso, piloto colomboespañol que corre en el Moto 2 y para 2027 dará el salto a MotoGP - crédito Europa Press
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David Alonso avanzó este 29 de agosto desde la Q1 y se clasificó quinto para la carrera de Moto2 del GP de Aragón en MotorLand Aragón, después de quedar penúltimo en las prácticas del viernes y fuera de la Q2.

En la sesión definitiva marcó 1 m 49 s 689, registro que no pudo mejorar y lo dejó quinto en la grilla, con el líder del Mundial Manuel “Manugas” González por delante en el cuarto lugar. La pole position fue para Alonso López.

Tras los entrenamientos del viernes, Alonso explicó su proceso de adaptación: “Nos faltó alguna vuelta para lograr el paso a la Q2. Cada vez me siento mejor, pero necesito un poco más de tiempo para recuperar la confianza que tenía hace unas carreras. Poco a poco lo estoy consiguiendo y creo que me vendrá bien pasar por la Q1 para estar más tiempo en pista y sentir más la moto”.

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Alonso reconoció que la de Países Bajos no era una de sus pistas preferidas, pero se sentía contento de redimirse luego de perder la carrera anterior en República Checa, en la última curva - crédito Manuel Tormo Sánchez cortesía David Alonso
David Alonso brilló en la clasificación del GP de Aragón en el Moto 2 - crédito Manuel Tormo Sánchez cortesía David Alonso

En la Q1 confirmó la mejoría y entró a la Q2 como cuarto, con Deniz Öncü a 60 milésimas. En los libres previos había subido al noveno puesto.

El piloto del Aspar Team, con el número 80, correrá el domingo 30 de agosto a las 5:15, hora de Colombia, con transmisión de ESPN y Disney+.

En MotoGP, Marc Márquez ganó la sprint del GP de Aragón con Ducati, por delante de Álex Márquez y del italiano Marco Bezzechi. “Sabía que Marco tenía un neumático blando y yo medio así que mi única opción para ganar era tener una buena salida y adelantarlo en la primera curva. Creo que podemos mejorar todavía para el Gran Premio (del domingo 30 de agosto)”, dijo.

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En camino al Moto GP

El colombiano afronta sus últimos meses en Moto2 antes de subir a MotoGP con Honda, un salto que resume años de trabajo propio y también la apuesta temprana de Nico Terol, el director deportivo del Aspar Team que lo detectó cuando tenía 11 años y acompañó su formación hasta convertirlo en campeón del mundo de Moto3.

Ese recorrido ya dejó una marca concreta: Alonso ganó 14 victorias en Moto3 y acumuló 20 triunfos en el Mundial a su edad, cifras que Terol citó para dimensionar un perfil que, a su juicio, no está al alcance de cualquiera.

David Alonso buscará ser el primer colombiano en destacar en el Moto GP desde 2027 - crédito REUTERS/David W Cerny
David Alonso buscará ser el primer colombiano en destacar en el Moto GP desde 2027 - crédito REUTERS/David W Cerny

Terol explicó a El Tiempo que el primer indicio no fue solo la velocidad del piloto, sino la manera en que competía con recursos limitados. Contó que lo veía siempre en la puerta del box del equipo, observando con asombro, y que en pista adelantaba a un piloto del Aspar con más experiencia sin intimidarse.

“Siempre tenía una sonrisa y, con los medios que tenía, sacaba un extra”, relató el director deportivo. También recordó que, después de fijarse en sus frenadas y en su talento, le dijo a Jorge Martínez Aspar que había que darle una oportunidad y que, en su primer año, el colombiano ganó el campeonato.

Terol detectó a Alonso cuando buscaba un reemplazo en el equipo junior

La búsqueda tenía un motivo concreto: el equipo necesitaba sustituir a Iván Ortolá, que iba a cambiar de categoría al año siguiente. En ese contexto, el ahora responsable deportivo del Aspar Team empezó a seguir a varios pilotos, pero la insistencia silenciosa de ese niño junto al garaje terminó inclinando la decisión.

Terol contó que se presentó en la caravana de la familia de Alonso para proponer su incorporación. Dijo que estaban sus abuelos y sus padres, y que para ellos aquello representaba un sueño; también percibió que aceptarían por completo las indicaciones del equipo, una confianza que, según su relato, multiplicó el rendimiento del piloto.

David Alonso empezó a brillar en el Moto 3, salió campeón y pasó al Moto 2, donde se encuentra en la actualidad - crédito REUTERS/David W Cerny
David Alonso empezó a brillar en el Moto 3, salió campeón y pasó al Moto 2, donde se encuentra en la actualidad - crédito REUTERS/David W Cerny

La relación se consolidó a medida que llegaron los resultados. Terol estuvo junto a Alonso en los títulos de la European Talent Cup en 2020, de la Red Bull Rookies Cup en 2021 y del Mundial de Moto3 en 2024.

El formador español sostuvo que una de las tareas más difíciles no fue mejorar su pilotaje, sino enseñarle a asimilar resultados por debajo de sus expectativas. Señaló que, después de haber ganado en tantas categorías, le costó entender algunos pasajes de aprendizaje en Moto2 durante el año pasado.

Ahí ubicó uno de los cambios más importantes de su evolución. Recordó que en 2022, dentro del Junior, el equipo esperaba pelear por el campeonato, pero Alonso trabajó en el desarrollo de la nueva moto M82, sufrió muchas caídas y terminó sexto.

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