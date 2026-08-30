Colombia

Ejército se pronunció sobre escándalo de violencia, relaciones sexuales y privilegios dentro de una unidad militar en Huila: los hechos se están investigando

Un documento revelado por un medio de comunicación contiene testimonios de uniformados que aseguraron haber sido testigos de irregularidades en el cantón militar

El Gaula cuenta con una estructura dividida entre el Gaula Militar y el Gaula de la Policía, cada uno con funciones específicas dentro de la Fuerza Pública de Colombia - crédito Colprensa
Las denuncias indican que algunos oficiales aprovechaban su posición de poder para tener encuentros sexuales - crédito Colprensa
Guardar

Por medio de un comunicado, la Novena Brigada del Ejército Nacional informó que mantiene investigaciones abiertas por reportes conocidos durante 2025 sobre presuntos hechos ocurridos al interior de una unidad militar Tenerife, ubicada en Huila, los cuales fueron dados a conocer por la revista Semana.

De acuerdo con documentos revelados por el medio de comunicación, que hacen parte de una misión de trabajo reservada del Ejército (N.º 02/2025), dejan en evidencia relatos sobre consumo de alcohol, relaciones sexuales, relaciones extramatrimoniales y casos de violencia intrafamiliar dentro del cantón militar.

Había un catálogo de soldados. Mantenían en fiestas donde terminaban todos con todos. Las soldados tenían relaciones amorosas con los cuadros. Hay fotos con las soldados en moteles. No se tomaban acciones porque mi coronel tenía cuento amoroso con la soldado”, se lee en uno de los testimonios que figuran en los documentos.

PUBLICIDAD

Una uniformada que expuso su testimonio, el cual quedó consignado en los documentos, advirtió sobre privilegios que tenían algunas personas en el cantón militar y sobre las gestiones que hacían para garantizar encuentros con uniformados.

Las denunciantes aseguraron que había personas con privilegios en el cantón militar - crédito Diego Pineda/Colprensa
Las denunciantes aseguraron que había personas con privilegios en el cantón militar - crédito Diego Pineda/Colprensa

“A la soldado la sacaban del alojamiento para que se viera con los cuadros y, los fines de semana, salía de permiso, sin boleta, por el hecho de estar con los cuadros. No las ponían a hacer nada y salían con los cuadros a discotecas y a hoteles donde uno los veía salir en carros”, indicó la mujer, cuya identidad no fue revelada en el expediente.

PUBLICIDAD

De igual manera, otra de las personas que decidió hablar al respecto aseguró que algunos oficiales se valían de su posición de poder para mantener relaciones sexuales con subordinadas. Asimismo, otras mujeres denunciaron hechos de acoso sexual por parte de coroneles. Sin embargo, el número de víctimas podría ser más amplio, teniendo en cuenta que hay mujeres que se abstuvieron de poner en conocimiento esos hechos de violencia.

“Dichas acciones han consistido en comentarios inadecuados, insinuaciones, amenazas, entre otros. Así mismo, tengo conocimiento de que otras compañeras han sido víctimas de situaciones similares, pero no han denunciado por temor a consecuencias negativas en sus carreras”, indicó una de las denunciantes.

En el cantón militar se habrían presentado casos de acoso sexual - crédito Pablo Rodríguez/EFE
En el cantón militar se habrían presentado casos de acoso sexual - crédito Pablo Rodríguez/EFE

La respuesta del Ejército Nacional ante el escándalo

Sobre estos hechos, la Novena Brigada del Ejército Nacional indicó que, una vez se conoció la situación, se ordenó misiones de trabajo y dispuso acciones administrativas, disciplinarias y penales, además de poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes. Esto, garantizando el cumplimiento del debido proceso.

De igual manera, el Ejército afirmó que no tolerará conductas que se aparten de la disciplina militar ni hechos que presuntamente puedan constituir acoso laboral, acoso sexual u otras acciones contrarias a la normatividad vigente. “Las situaciones que son puestas en conocimiento de la Institución son atendidas y tramitadas a través de los mecanismos establecidos y por las autoridades competentes”, detalló.

El Ejército Nacional de Colombia se refirió al escándalo de la unidad militar y aseguró que no tolerará conductas que vayan en contra de sus principios - crédito @COL_EJERCITO/X
El Ejército Nacional de Colombia se refirió al escándalo de la unidad militar y aseguró que no tolerará conductas que vayan en contra de sus principios - crédito @COL_EJERCITO/X

La institución aclaró que las actuaciones individuales que vayan en contra de sus principios y normas no representan ni comprometen el actuar institucional ni el cumplimiento de su misión. También aseguró que la capacidad operacional de la Novena Brigada no se ha visto comprometida por los hechos denunciados por la revista y que sus tropas no han dejado de adelantar las operaciones militares asignadas en los territorios donde hacen presencia.

Así las cosas, el Ejército reafirmó su compromiso con la transparencia, la legalidad, la disciplina y el respeto por la dignidad humana. “De igual manera, continuará colaborando con las autoridades competentes y adoptando las medidas que correspondan frente a cualquier situación que pueda comprometer los deberes y valores que orientan el servicio militar”, añadió.

De acuerdo con la revista Semana, la Justicia Militar llevará a cabo una investigación sobre los hechos.

Temas Relacionados

Escándalo sexualCantón militar de HuilaEjército NacionalAcoso sexualColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Concierto de Conciertos tiene nueva fecha y cambios en el cartel: todo lo que debe saber

Tras su aplazamiento en julio, los organizadores dieron a conocer novedades sobre el evento y la venta de boletería

Concierto de Conciertos tiene nueva fecha y cambios en el cartel: todo lo que debe saber

Incendios forestales en Colombia, hoy 29 de agosto, EN VIVO: Ungrd confirmó que hay 19 conflagraciones activas en seis departamentos

La entidad confirmó que las zonas afectadas en Policarpa, Nariño y Coello, Tolima, fueron controladas

Incendios forestales en Colombia, hoy 29 de agosto, EN VIVO: Ungrd confirmó que hay 19 conflagraciones activas en seis departamentos

Carlos Antonio Vélez no vio con buenos ojos la llegada de Daniel Muñoz al Nottingham Forest: “Lástima y suerte”

El lateral de la selección Colombia está a punto de dejar al Crystal Palace para arribar a otra escuadra de la Premier League, que la temporada pasada se salvó del descenso

Carlos Antonio Vélez no vio con buenos ojos la llegada de Daniel Muñoz al Nottingham Forest: “Lástima y suerte”

Petro defendió su Paz Total tras el desmonte de las mesas de diálogo por parte de Abelardo de la Espriella: “Se salvaron miles de vidas”

El expresidente respondió a las decisiones adoptadas por el Gobierno nacional, que dejaron sin efecto los mecanismos de interlocución con varias estructuras armadas

Petro defendió su Paz Total tras el desmonte de las mesas de diálogo por parte de Abelardo de la Espriella: “Se salvaron miles de vidas”

De la Espriella anunció revisión integral de contrataciones y de la estructura del Gobierno para acabar con las “roscas”: “Ministerio por ministerio”

El presidente aseguró que la verificación que se hará servirá para la construcción del Presupuesto General de la Nación del año 2027

De la Espriella anunció revisión integral de contrataciones y de la estructura del Gobierno para acabar con las “roscas”: “Ministerio por ministerio”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

ENTRETENIMIENTO

Concierto de Conciertos tiene nueva fecha y cambios en el cartel: todo lo que debe saber

Concierto de Conciertos tiene nueva fecha y cambios en el cartel: todo lo que debe saber

El DJ John Summit anunció que su debut en Colombia será un concierto benéfico para las familias afectadas por el terremoto

Jorge Cárdenas contó que perdió la casa en la que creció durante el terremoto en Cali: “Ahí vivimos muchas cosas”

Shakira canceló sus fechas en Doha y Abu Dabi por la tensión militar en Oriente Medio

Karol G y Bruno Mars encienden rumores con guiños en redes sociales: calientan motores para el estreno de su colaboración

Deportes

Carlos Antonio Vélez no vio con buenos ojos la llegada de Daniel Muñoz al Nottingham Forest: “Lástima y suerte”

Carlos Antonio Vélez no vio con buenos ojos la llegada de Daniel Muñoz al Nottingham Forest: “Lástima y suerte”

Junior de Barranquilla sigue sin ganar en la Liga BetPlay: empató con Santa Fe por 1-1 en el Romelio Martínez

David Alonso dejó sorprendidos a todos en Moto 2: Así fue la remontada en la clasificación del GP de Aragón

Junior de Barranquilla estrenará camiseta en la Liga BetPlay: este sería el uniforme del Tiburón, se filtró antes de su presentación

Del fútbol a controlar el fuego: Maicol Medina, el excampeón de Liga que ayuda a combatir los incendios en Tolima