Ejército se pronunció sobre escándalo de violencia, relaciones sexuales y privilegios dentro de una unidad militar en Huila: los hechos se están investigando

Las denuncias indican que algunos oficiales aprovechaban su posición de poder para tener encuentros sexuales - crédito Colprensa

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Por medio de un comunicado, la Novena Brigada del Ejército Nacional informó que mantiene investigaciones abiertas por reportes conocidos durante 2025 sobre presuntos hechos ocurridos al interior de una unidad militar Tenerife, ubicada en Huila, los cuales fueron dados a conocer por la revista Semana.

De acuerdo con documentos revelados por el medio de comunicación, que hacen parte de una misión de trabajo reservada del Ejército (N.º 02/2025), dejan en evidencia relatos sobre consumo de alcohol, relaciones sexuales, relaciones extramatrimoniales y casos de violencia intrafamiliar dentro del cantón militar.

“Había un catálogo de soldados. Mantenían en fiestas donde terminaban todos con todos. Las soldados tenían relaciones amorosas con los cuadros. Hay fotos con las soldados en moteles. No se tomaban acciones porque mi coronel tenía cuento amoroso con la soldado”, se lee en uno de los testimonios que figuran en los documentos.

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Una uniformada que expuso su testimonio, el cual quedó consignado en los documentos, advirtió sobre privilegios que tenían algunas personas en el cantón militar y sobre las gestiones que hacían para garantizar encuentros con uniformados.

Las denunciantes aseguraron que había personas con privilegios en el cantón militar - crédito Diego Pineda/Colprensa

“A la soldado la sacaban del alojamiento para que se viera con los cuadros y, los fines de semana, salía de permiso, sin boleta, por el hecho de estar con los cuadros. No las ponían a hacer nada y salían con los cuadros a discotecas y a hoteles donde uno los veía salir en carros”, indicó la mujer, cuya identidad no fue revelada en el expediente.

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De igual manera, otra de las personas que decidió hablar al respecto aseguró que algunos oficiales se valían de su posición de poder para mantener relaciones sexuales con subordinadas. Asimismo, otras mujeres denunciaron hechos de acoso sexual por parte de coroneles. Sin embargo, el número de víctimas podría ser más amplio, teniendo en cuenta que hay mujeres que se abstuvieron de poner en conocimiento esos hechos de violencia.

“Dichas acciones han consistido en comentarios inadecuados, insinuaciones, amenazas, entre otros. Así mismo, tengo conocimiento de que otras compañeras han sido víctimas de situaciones similares, pero no han denunciado por temor a consecuencias negativas en sus carreras”, indicó una de las denunciantes.

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En el cantón militar se habrían presentado casos de acoso sexual - crédito Pablo Rodríguez/EFE

La respuesta del Ejército Nacional ante el escándalo

Sobre estos hechos, la Novena Brigada del Ejército Nacional indicó que, una vez se conoció la situación, se ordenó misiones de trabajo y dispuso acciones administrativas, disciplinarias y penales, además de poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes. Esto, garantizando el cumplimiento del debido proceso.

De igual manera, el Ejército afirmó que no tolerará conductas que se aparten de la disciplina militar ni hechos que presuntamente puedan constituir acoso laboral, acoso sexual u otras acciones contrarias a la normatividad vigente. “Las situaciones que son puestas en conocimiento de la Institución son atendidas y tramitadas a través de los mecanismos establecidos y por las autoridades competentes”, detalló.

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El Ejército Nacional de Colombia se refirió al escándalo de la unidad militar y aseguró que no tolerará conductas que vayan en contra de sus principios - crédito @COL_EJERCITO/X

La institución aclaró que las actuaciones individuales que vayan en contra de sus principios y normas no representan ni comprometen el actuar institucional ni el cumplimiento de su misión. También aseguró que la capacidad operacional de la Novena Brigada no se ha visto comprometida por los hechos denunciados por la revista y que sus tropas no han dejado de adelantar las operaciones militares asignadas en los territorios donde hacen presencia.

Así las cosas, el Ejército reafirmó su compromiso con la transparencia, la legalidad, la disciplina y el respeto por la dignidad humana. “De igual manera, continuará colaborando con las autoridades competentes y adoptando las medidas que correspondan frente a cualquier situación que pueda comprometer los deberes y valores que orientan el servicio militar”, añadió.

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De acuerdo con la revista Semana, la Justicia Militar llevará a cabo una investigación sobre los hechos.