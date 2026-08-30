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Carlos Antonio Vélez no vio con buenos ojos la llegada de Daniel Muñoz al Nottingham Forest: “Lástima y suerte”

El lateral de la selección Colombia está a punto de dejar al Crystal Palace para arribar a otra escuadra de la Premier League, que la temporada pasada se salvó del descenso

Daniel Muñoz marcó dos goles en el Mundial 2026 con la selección Colombia y ganó escenario en el mercado de fichajes - crédito Daniel Becerril/REUTERS
Daniel Muñoz marcó dos goles en el Mundial 2026 con la selección Colombia y ganó escenario en el mercado de fichajes - crédito Daniel Becerril/REUTERS
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Daniel Muñoz está cerca de dejar Crystal Palace para sumarse a Nottingham Forest, después de que ambos clubes alcanzaran un acuerdo por su traspaso, por una cifra estimada en 22 millones de libras, y días antes del cierre del mercado de fichajes en Inglaterra.

La salida se produce tras una etapa en la que el lateral colombiano se consolidó como referente en Selhurst Park y sumó tres títulos con el club: la FA Cup 2024/25, la Community Shield 2025 y la UEFA Conference League 2025/26.

El movimiento sorprendió a Carlos Antonio Vélez, que cuestionó el destino elegido y apuntó a la gestión de su representante. “Históricamente su nuevo destino es más que la camiseta que vestía… pero siempre creí que podía llegar más lejos y jugar en un equipo TOP… A veces no alcanza la capacidad, sino el alcance de quien lo maneja. “¡Lástima y suerte!”, escribió.

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Daniel Muñoz está a un paso de llegar al Nottingham Forest, que fue el único club que envió una oferta formal - crédito AP Foto/Ed Zurga
Daniel Muñoz está a un paso de llegar al Nottingham Forest, que fue el único club que envió una oferta formal - crédito AP Foto/Ed Zurga

Muñoz llegó a Crystal Palace en enero de 2024 y, con el entrenador Oliver Glasner, atravesó uno de los mejores momentos de su carrera. En la final de la FA Cup contra el Manchester City, asistió a Eberechi Eze en el gol del triunfo y fue elegido como el mejor jugador del partido.

Sumado a eso, las tres temporadas con el cuadro de Londres le ayudaron a consolidarse con la selección Colombia en los años siguientes, pues así fue clave para llegar a la final de la Copa América 2024 y a los octavos del Mundial 2026, en todas como titular y figura.

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Negociación millonaria

La transferencia incluye otros tres millones de libras en bonos, según informó el periodista inglés David Ornstein, y el entendimiento entre ambos clubes ya quedó cerrado. El lateral derecho colombiano tiene previsto someterse este domingo a la revisión médica para completar la firma oficial.

El pase se resolvió después de una oferta formal que convenció al club de Londres. El valor de mercado del defensor creció a partir de su actuación en el reciente Mundial 2026 con la selección Colombia, un factor que empujó la aceptación de la propuesta.

Crystal Palace está cerca de ingresar casi cuatro veces la inversión original que hizo por Daniel Muñoz cuando lo fichó desde KRC Genk-crédito @FabrizioRomano/X
Crystal Palace está cerca de ingresar casi cuatro veces la inversión original que hizo por Daniel Muñoz cuando lo fichó desde KRC Genk-crédito @FabrizioRomano/X

La salida de Muñoz se produce pese a que el colombiano actuó en la jornada inaugural de la liga ante Manchester City. Aun así, el acuerdo contempla su incorporación inmediata a la plantilla del Nottingham Forest.

El nuevo contrato se extenderá hasta junio de 2029. La decisión del club responde a la intención de reforzar la banda derecha con un futbolista ya probado en la máxima categoría del fútbol británico.

Uno de los elementos centrales de la negociación fue la relación previa entre el jugador y el entrenador Oliver Glasner. El técnico austríaco ya dirigió a Muñoz en la etapa más exitosa del defensor en Crystal Palace.

Gracias a su acuerdo con Nottingham Forest, Daniel Muñoz continuará en la Premier League por otro año más - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS
Gracias a su acuerdo con Nottingham Forest, Daniel Muñoz continuará en la Premier League por otro año más - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

Durante ese ciclo, el colombiano se consolidó como titular y ganó la FA Cup y la Conference League. Ese antecedente aparece como una de las razones que pueden acelerar su adaptación al nuevo equipo y a la estructura táctica del cuerpo técnico.

El lateral colombiano deja Palace tras afianzarse desde su llegada en 2024

La etapa de Daniel Muñoz en Crystal Palace había comenzado en enero de 2024, cuando el club inglés lo incorporó desde el Genk de Bélgica. Desde entonces, el antioqueño se quedó con la titularidad en el esquema defensivo y sumó reconocimiento entre los aficionados del conjunto londinense por su regularidad.

El traspaso abre un nuevo rumbo en la carrera del defensor de la selección colombiana. En su nuevo destino, buscará sostener el nivel que mostró en Palace y afirmarse como una pieza importante en su posición dentro del equipo.

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