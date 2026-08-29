Junior vs. Santa Fe, Liga BetPlay - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido desde el Romelio Martínez

Santa Fe eliminó a River Plate en los octavos de final de la Copa Sudamericana tras empatar 1-1 en Buenos Aires y ganar la serie por penales-crédito Jairo Cassiani/Colprensa

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Junior e Independiente Santa Fe por la fecha 8 de la Liga BetPlay.

El partido se jugará el 29 de agosto de 2026 en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla a partir de las 6:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver en Win + Fútbol.

En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que pasa en la previa del juego, y lo que serán los 90 minutos en Barranquilla.