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Junior vs. Santa Fe, Liga BetPlay - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido desde el Romelio Martínez

El “Tiburón” buscará salir de la mala racha de resultados en la Liga BetPlay ante un “León” motivado tras eliminar a River Plate de Argentina de la Copa Sudamericana

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-crédito Jairo Cassiani/Colprensa
Santa Fe eliminó a River Plate en los octavos de final de la Copa Sudamericana tras empatar 1-1 en Buenos Aires y ganar la serie por penales-crédito Jairo Cassiani/Colprensa

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Junior e Independiente Santa Fe por la fecha 8 de la Liga BetPlay.

El partido se jugará el 29 de agosto de 2026 en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla a partir de las 6:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver en Win + Fútbol.

En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que pasa en la previa del juego, y lo que serán los 90 minutos en Barranquilla.

12:14 hsHoy

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Santa Fe volvió a unos cuartos de la Copa Sudamericana después de ocho años, siendo la última vez en la edición 2018 - crédito Juan Ignacio Roncoroni/EFE
Santa Fe volvió a unos cuartos de la Copa Sudamericana después de ocho años, siendo la última vez en la edición 2018 - crédito Juan Ignacio Roncoroni/EFE

Santa Fe dio un golpe histórico en la Copa Sudamericana con la eliminación de River Plate en Buenos Aires, por penales (8-7) tras el empate 1-1 en la vuelta. Pocos apostaban por los bogotanos y ahora se medirán con Vasco da Gama en los cuartos de final, en un cruce que promete emociones.

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La Guardia Albi Roja Sur respondió al intento de robo del trapo de la Comunidad Santafereña en la tribuna de oriental - crédito Cristian Bayona/Colprensa
La Guardia Albi Roja Sur respondió al intento de robo del trapo de la Comunidad Santafereña en la tribuna de oriental - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El fútbol colombiano no sale de la polémica por la violencia en el fútbol colombiano, que nuevamente aparece adentro de los estadios por los disturbios entre hinchas del América de Cali y Santa Fe el 22 de agosto, lo que provocó que el encuentro entre los clubes se suspendiera por media hora.

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Así se jugará la fecha 8 de la Liga BetPlay

Trofeo Liga BetPlay
El bicampeón de Colombia sueña con la estrella 13 en el fútbol nacional, mientras que Santa Fe quiere repetir la hazaña de 2025 tras vencer a Independiente Medellín-crédito Junior FC

29 de agosto de 2026

Jaguares de Córdoba vs. América de Cali

  • Estadio: Jaraguay de Montería
  • Hora: 4:25 p. m.
  • Árbitro: Andrés Rojas (Bogotá)
  • VAR: Esnaider Pontón (Bogotá)
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play

Alianza FC vs. Atlético Nacional

  • Estadio: Armando Maestre Pavajeau de Valledupar
  • Hora: 8:30 p. m.
  • Árbitro: Jairo Mayorga (Tolima)
  • VAR: Luis Picón (Antioquia)
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play

30 de agosto de 2026

Águilas Doradas vs. Boyacá Chicó

  • Estadio: Cincuentenario de Medellín
  • Hora: 2:00 p. m.
  • Árbitro: Carlos Ortega (Bolívar)
  • VAR: Never Manjarrez (Córdoba)
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play

Independiente Medellín vs. Llaneros FC

  • Estadio: Atanasio Girardot de Medellín
  • Hora: 4:10 p. m.
  • Árbitro: Jhon Ospina (Quindío)
  • VAR: Stivenson Celeita (Bogotá)
  • Transmisión de TV: Win Sports, Win + Fútbol y Win Play

Millonarios vs. Internacional de Bogotá

  • Estadio: El Campín de Bogotá
  • Hora: 6:15 p. m.
  • Árbitro: Ferney Trujillo (Casanare)
  • VAR: Lisandro Castillo (Bogotá)
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play

Deportivo Cali vs. Atlético Bucaramanga

  • Estadio: Deportivo Cali
  • Hora: 8:20 p. m.
  • Árbitro: José Bautista (Tolima)
  • VAR: Mauricio Pérez (Antiquia)
  • Transmisión de TV: Win Sports, Win + Fútbol y Win Play

31 de agosto de 2026

Deportivo Pasto vs. Deportivo Pereira

  • Estadio: Departamental La Libertad de Pasto
  • Hora: 6:00 p. m.
  • Árbitro: Camilo Colmenares (Boyacá)
  • VAR: Nicolás Rodríguez (Bogotá)
  • Transmisión de TV: Win Sports, Win + Fútbol y Win Play

Deportes Tolima vs. Cúcuta Deportivo

  • Estadio: Manuel Murillo Toro de Ibagué
  • Hora: 8:05 p. m.
  • Árbitro: Sebastián Toro (Caldas)
  • VAR: Nicolás Gallo (Caldas)
  • Transmisión de TV: Win Sports, Win + Fútbol y Win Play

1 de septiembre de 2026

Fortaleza vs. Once Caldas

  • Estadio: Metropolitano de Techo
  • Hora: 8:00 p. m.
  • Árbitro: Bismarks Santiago (Atlántico)
  • VAR: Leonard Mosquera (Antioquia)
  • Transmisión de TV: Win Sports, Win + Fútbol y Win Play
11:37 hsHoy

El bicampeón de Colombia busca salir del mal momento deportivo

-crédito Jairo Cassiani/Colprensa
Santa Fe eliminó a River Plate en los octavos de final de la Copa Sudamericana tras empatar 1-1 en Buenos Aires y ganar la serie por tiros desde el punto penal-crédito Jairo Cassiani/Colprensa

El último partido del conjunto dirigido por Alfredo Arias fue el 26 de agosto de 2026, cuando perdió 4-2 ante América de Cali en el estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira. Junior empezó en ventaja con un tiro libre de Luis Fernando Muriel al minuto dos, pero Marcos Mina empató al 40.

En el segundo tiempo, América impuso condiciones y dio vuelta el resultado con goles de Tomás Ángel al 47, Jhon Murillo al 68 y Yanni Quintero al 74. El descuento llegó por intermedio de Fabián Ángel al 87.

Esa caída extendió la mala racha del “Tiburón”, que acumula siete partidos sin ganar si se toma en cuenta también la vuelta de la final disputada el 8 de junio de 2026, cuando perdió 1-0 frente a Atlético Nacional.

El presente de Santa Fe es distinto. El mismo 26 de agosto de 2026, el equipo capitalino eliminó a River Plate en los octavos de final de la Copa Sudamericana en el estadio Más Monumental de Buenos Aires.

El conjunto argentino se había adelantado con un gol de Sebastián Driussi al minuto 52, pero el uruguayo Franco Fagúndez empató de penal al 80 y llevó la serie a la definición desde el punto blanco. En esa tanda hubo 22 cobros en total.

Santiago Beltrán falló para River y el arquero Weimar Asprilla convirtió su remate para sellar el 7-8 que clasificó a los “Leones” a los cuartos de final. Su próximo rival en la “Gran Conquista” será Vasco da Gama de Brasil.

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