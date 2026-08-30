El DJ John Summit anunció que su debut en Colombia será un concierto benéfico para las familias afectadas por el terremoto

El DJ estadounidense John Summit anunció que donará la totalidad de las utilidades de su concierto en Bogotá a las víctimas del terremoto del 10 de agosto - crédito cortesía Breakfast Live

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Lo que iba a ser una presentación más en la agenda de John Summit se transformó en algo distinto. El DJ y productor de Chicago, uno de los referentes del house contemporáneo a escala global, anunció que el 100% de las utilidades de su primer concierto en Bogotá —previsto para el 10 de septiembre en Chamorro City Hall— se destinará a Techo Colombia para financiar viviendas de emergencia para las familias afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente del país e 10 de agosto.

“Colombia, como muchos de ustedes saben, el 10 de agosto un terremoto devastador dejó a miles de familias sin un lugar seguro donde dormir. Al enterarme de la noticia, quise aprovechar mi concierto del 10 de septiembre en Bogotá para ayudar; por eso, estamos donando el 100% de las ganancias a la fundación TECHO para que puedan construir viviendas de emergencia para familias en Chocó y Valle del Cauca”escribió Summit en su cuenta de Instagram.

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John Summit informó en su cuenta personal que la ayuda llegará a familias de Chocó y Valle del Cauca a través de la fundación TECHO - crédito @johnsummit/Instagram

El evento reúne a Breakfast Live y Ritvales como organizadores, junto a Chamorro City Hall, artistas del line up —Cato Anaya b2b Moska, Natalia Paris, Dezko b2b Khomha, Díscola b2b Nats Cortés y Mad Montenegro b2b Adriano Lyentsov—, proveedores y equipos de producción, todos cediendo su participación para que las ganancias lleguen íntegras a la fundación.

Según el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el sismo dejó 331 muertos, más de 4.497 heridos, 35.987 viviendas destruidas y 198.601 averiadas en 16 departamentos.

Las entradas para el concierto siguen disponibles a través del perfil de Instagram del artista.

El concierto de John Summit se realizará el 10 de septiembre en Chamorro City Hall, en Bogotá, y contará con figuras como Cato Anaya y Natalia París en la alineación - crédito cortesía Breakfast Live

La historia de John Summit

John Summit, nacido John Walter Schuster en Naperville, Illinois, inició su carrera musical en 2017 tras dejar su trabajo como contador para dedicarse por completo a la música electrónica.

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En 2020 alcanzó notoriedad global con el sencillo Deep End, editado por Defected Records, que logró la permanencia más prolongada en el número uno de Beatport ese año. A partir de ese momento, se consolidó como uno de los productores y DJs más influyentes del circuito house, participando en festivales como Ultra Music Festival, Coachella, Lollapalooza, Tomorrowland y Electric Daisy Carnival.

Summit se consolidó en el circuito house con presentaciones en festivales como Ultra Music Festival, Coachella, Lollapalooza, Tomorrowland y Electric Daisy Carnival - crédito cortesía Breakfast Live

A lo largo de su trayectoria, Summit lanzó una sucesión constante de sencillos y EPs diseñados para la pista de baile, entre los que destacan Human junto a Echoes, Sun Came Up en colaboración con Sofi Tukker, La Danza, Revolution y Where You Are con Hayla. En 2022 fundó su propio sello y marca de eventos, Experts Only, que en 2025 fue reconocido como Label of the Year por los SiriusXM Powertools Awards. También fue incluido en la lista Forbes 30 Under 30 en la categoría de música.

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Su álbum debut, Comfort in Chaos, vio la luz en 2024 y alcanzó el segundo puesto en el Billboard Top Dance/Electronic Albums, además de posicionarse en el Billboard 200. El disco incluyó temas como Where You Are, Shiver y Go Back, y fue nominado a Top Dance/Electronic Album en los Billboard Music Awards 2024.

En abril de 2026 publicó Ctrl Escape, su segundo trabajo de estudio, que sirvió de base para una ambiciosa gira internacional y una serie de colaboraciones con figuras como The Chainsmokers y Nija.

En 2026, Summit mantuvo una agenda internacional con participaciones en festivales de referencia y actuaciones en clubes de renombre. Sus fechas incluyeron escenarios como Ultra Music Festival en Miami, EDC Las Vegas, Tomorrowland en Bélgica, Lollapalooza en Chicago, Rock in Rio en Brasil, Creamfields en el Reino Unido, Nameless Festival en Italia y Breakaway Festival en Estados Unidos. A ello se sumaron residencias y fechas en LIV Nightclub en Las Vegas, Club Space en Miami y diversos recintos en Ibiza.

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En abril de 2026, John Summit publicó Ctrl Escape, su segundo álbum de estudio, y ese lanzamiento impulsó una gira internacional y colaboraciones con The Chainsmokers y Nija - crédito @johnsummit/Instagram

La segunda mitad del año estuvo marcada por la Ctrl Escape Arena Tour, que lo llevó por arenas y estadios de Norteamérica con paradas en Montreal, Toronto, Boston, Washington, Houston, Miami, Chicago, Brooklyn y Oakland, y que culminará el 12 de diciembre en el Los Angeles Memorial Coliseum, siendo su show más grande hasta la fecha.

A lo largo de 2026, Summit también estrenó remezclas y colaboraciones con artistas del circuito internacional, consolidando su posición como uno de los nombres centrales del house y la música electrónica internacional.