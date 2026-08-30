Colombia

Ataque con drones deja tres policías heridos en estación de Pailitas, Cesar

El atentado estaría vinculado a recientes capturas de miembros del ELN realizadas por el Ejército Nacional, lo que evidencia el uso creciente de tecnología en acciones criminales en la región

Explosivos lanzados desde drones hieren a uniformados y militarizan casco urbano de Pailitas - crédito @Mi_carro_Yyo/X
Explosivos lanzados desde drones hieren a uniformados y militarizan casco urbano de Pailitas - crédito @Mi_carro_Yyo/X
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Un ataque con drones alteró la calma de la población en Pailitas, Cesar, la noche del sábado 29 de agosto de 2026. Un grupo aún no identificado lanzó al menos dos artefactos explosivos contra la estación de Policía del casco urbano, provocando heridas a tres uniformados.

Dos agentes sufrieron lesiones leves, mientras que otro resultó gravemente afectado y debió ser trasladado al Hospital Helí Moreno Blanco.

Uno de los explosivos impactó el área de dormitorios, generando los daños más severos y afectando a los policías que descansaban en ese momento. Luego del estallido, residentes relataron que se oyeron ráfagas de disparos, ya que los uniformados intentaron derribar un dron que sobrevolaba la zona.

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La gobernadora de Cesar, Elvia Milena Sanjuan, condenó de forma categórica el ataque perpetrado con drones contra la estación de Policía en Pailitas, incidente que dejó tres uniformados heridos.

“Rechazamos con absoluta contundencia el atentado terrorista con drones contra nuestros policías en Pailitas. Mi solidaridad con los tres uniformados heridos, quienes están recibiendo atención médica”, manifestó la mandataria a través de X.

Gobierno militariza Pailitas tras ataque aéreo a unidad policial y heridas a tres agentes - crédito @Mi_carro_Yyo/X

Sanjuan informó que ya se comunicó con el ministro de Defensa Jorge Eduardo Mora para solicitar el envío inmediato de refuerzos militares al municipio. Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), autoridades regionales y nacionales coordinan acciones para restablecer el orden y asegurar la protección de la población local.

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“Desde el PMU, junto a todas las autoridades, estamos al frente de las operaciones para recuperar la tranquilidad y garantizar la seguridad de los habitantes”, afirmó la gobernadora.

En su declaración, reiteró que el departamento no cederá ante actos violentos: “En el Cesar no vamos a ceder ante el terrorismo, la institucionalidad está unida y responderá con firmeza”.

Gobernadora de Cesar condena ataque con drones y exige refuerzo militar en Pailitas - crédito @elviamilenasd/X
Gobernadora de Cesar condena ataque con drones y exige refuerzo militar en Pailitas - crédito @elviamilenasd/X

Por su parte, el secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, declaró a Radio Guatapurí que el ataque constituye “una clara represalia del ELN por las recientes acciones y capturas que la Fuerza Pública ha realizado contra integrantes de ese grupo armado”.

Ese mismo día, el Ejército Nacional detuvo en El Paso a cuatro miembros del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN.

En un video difundido en X que rápidamente se hizo viral, se puede apreciar cómo suben a una patrulla a uno de los policías afectados por este ataque con explosivos.

El incidente refleja la creciente sofisticación de las acciones armadas y la respuesta de las autoridades, que mantienen vigilancia permanente y despliegan dispositivos de protección para garantizar la tranquilidad de la comunidad.

En video quedó registrado como policía herido es subido a una patrulla en Cesar - crédito @hernandolozano/X

Esto dijeron los representantes a la Cámara por el Cesar sobre el atentado con drones donde tres policías resultaron heridos

Representantes a la Cámara por el Cesar manifestaron su rechazo y preocupación ante el atentado con drones perpetrado contra la estación de Policía en Pailitas, incidente que dejó tres uniformados heridos.

Gumer de la Peña expresó en X: “Con preocupación recibimos la información sobre el ataque con artefactos y drones contra la estación de Policía de Pailitas, Cesar. Hasta el momento, se reportan 3 personas heridas que reciben atención en el Hospital Helí Moreno Blanco”.

Añadió un mensaje de solidaridad: “Toda nuestra solidaridad con Pailitas y con las familias afectadas. Hacemos un llamado urgente a las autoridades para reforzar la seguridad y garantizar la tranquilidad que nuestro municipio y todo el Cesar merecen”.

Gumer de la Peña pide acciones urgentes y expresa solidaridad por atentado a la Policía - crédito @gumerdlp/X
Gumer de la Peña pide acciones urgentes y expresa solidaridad por atentado a la Policía - crédito @gumerdlp/X

El representante insistió en la necesidad de fortalecer las acciones institucionales para asegurar la paz: “¡El Cesar merece vivir en paz y con seguridad! El Cesar Somos Todos”.

Por su parte, Mello Castro también condenó el ataque a través de sus redes sociales. “Rechazamos el atentado contra la estación de Policía de Pailitas, que deja hasta el momento tres uniformados heridos”, publicó.

Mello Castro condena atentado en Pailitas y exige justicia para policías heridos - crédito @MelloCastroG/X
Mello Castro condena atentado en Pailitas y exige justicia para policías heridos - crédito @MelloCastroG/X

El congresista expresó su respaldo a los miembros de la Fuerza Pública y sus allegados: “Rodeamos y respaldamos a la Fuerza Pública. A nuestros policías y sus familias: estamos con ustedes”.

Finalmente, instó a las autoridades a actuar con celeridad: “Este ataque debe ser esclarecido con prontitud y sus responsables identificados y llevados ante la justicia”.

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