Colombia

Karina García relató cómo aconsejó a una amiga devolver un perro por no ser de raza pura: “Parecía una rata”

Fragmentos de la transmisión de la influenciadora paisa se movieron con fuerza en redes, donde unos la señalaron de superficial por hablar de mascotas como objetos y otros aseguraron que la sacaron de contexto

La creadora de contenido llegó a manifestar durante una transmisión en vivo que el perro que compró su amiga "parecía una rata" - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

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Los comentarios de Karina García durante una transmisión en vivo desataron una serie de críticas en redes sociales que la pusieron en tendencia durante las últimas horas, luego de que la creadora de contenido paisa contara cómo aconsejó a una amiga devolver un perro que compró porque no era un pomerania original.

La polémica comenzó cuando la paisa presentó a su mascota, un pomerania al que bautizó Noah, y reveló que ese nombre lo tenía reservado para un posible hijo. “Yo obviamente no tenía planes de tener más hijos, pero yo dije: ‘¿Qué nombre tan espectacular?’. Si yo no lo hubiera visto, si yo no le hubiera puesto a nuestro primer hijo Noah, mi hijo se llamaría Noah”, contó la influenciadora, que describió al animal como “nuestro primer hijo que llegó a nuestras vidas a unirnos”, en referencia a su actual relación con Kris R.

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Fue su segundo comentario, no obstante, el que encendió las redes. Durante la transmisión en vivo, Karina relató que una amiga había recibido como regalo un perro de raza mixta —cruce de pomerania y shih tzu— y que ella misma elaboró un collage comparando ambos animales al ver que no era de raza pura. Su veredicto fue contundente: “Gente, pues es un animalito, que Dios lo bendiga, pero yo le dije a ella: ‘Mi reina, devuélvaselo a ese económico, a ese tacaño’ (...) ‘Amiga, perdóneme, perdóneme, pero yo le tengo que decir la verdad. A usted no le dieron un pomerania original. ¡Devuélvalo!’”.

Sobre el perro de su amiga, Karina fue más lejos: “Parecía una rata. O sea, no tenía la cara de mi pomerania original”. Y remató con una defensa de su propio animal: “En cambio, mi bebé sí es original”, manifestó.

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Karina García confirmó el 24 de junio su tercer embarazo con una publicación junto al cantante urbano Kris R tras meses de rumores en 2026 - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram
Karina García comparó al perro mestizo de una amiga, cruce de pomerania y shih tzu, con su pomerania de raza pura y pidió que lo devolviera - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

La propia García anticipó la tormenta. “Mañana me van a empezar a decir: ‘Materialista, interesada’”, dijo entre risas, antes de cerrar con una frase que también circuló ampliamente en redes: “I’m sorry, así soy. La humildad”.

La predicción resultó acertada, pues transcurrieron unas pocas horas para que se difundieran los fragmentos de lo dicho en la mencionada transmisión, generando reacciones hostiles.

Usuarios de distintas redes cuestionaron la ligereza con la que García habló de devolver a un animal como si se tratara de un artículo de lujo, algo que llevó a un buen porcentaje de internautas a vincular ese tipo de actitud con el abandono de mascotas por parte de quienes encuentran imperfecciones en ellas. Otros la calificaron directamente como “la mujer más superficial que existe”.

Karina García quedó en tendencia en redes sociales por la polémica que generó su relato de manifestarle a una amiga que debía devolver un perro porque no era un pomerania original - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram
Usuarios de redes sociales vincularon los comentarios de Karina García con el abandono de mascotas por aparentes imperfecciones - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

Entre las voces que salieron a defender a la creadora de contenido, algunos de sus seguidores argumentaron que sus palabras habían sido sacadas de contexto o que su estilo desenfadado y directo es parte de su personalidad pública, conocida entre su comunidad desde hace años.

“Qué le pasa??, Ella hablando como si eso fuera cambiar un bolso???!!!”, “Hablando de cambiar a un animalito como si fuera un bolso”, “Gracias a personas como ella, miles de animales son abandonados y dejados a su suerte por salir ‘defectuosos’”, “La mujer más superficial que existe”, fueron algunas de las respuestas más sonadas a las palabras de la creadora de contenido paisa.

Hasta el momento, Karina no se ha pronunciado frente al revuelo que causaron sus comentarios.

Doki, el otro perro de Karina García que tuvo que salir de su casa

Karina García afirmó que Doki la agredió a ella y otras dos de sus mascotas, pero aclaró que aunque el perro ahora vive con su mejor amigo, no fue abandonado - crédito @mlvan20/TikTok

En esa misma transmisión, García también abordó un tema que sus seguidores llevaban tiempo preguntándose: el paradero de Doki, otro de sus perros, cuya ausencia en sus redes sociales había generado inquietud entre su comunidad.

La influencer explicó que Doki desarrolló un comportamiento agresivo a raíz de un trauma de su infancia. “Resulta, pasa y acontece que a él le hicieron muchas cirugías en la clavícula... Entonces, él creció con un trauma y se volvió un perrito muy agresivo”, reveló. La situación escaló hasta un punto que García prefirió mantener en silencio durante un tiempo, hasta que decidió contarlo abiertamente ante sus seguidores.

Las consecuencias de esa agresividad fueron, según sus propias palabras, más graves de lo que muchos imaginaban. “Tampoco quiero hacer quedar mal a Doki, pero Doki casi me mata una vez a Noa; me lo agredió a él, me agredió a mí, agredió a Deiby... A todos nos mordió”, confesó García, en referencia a su otra mascota y a su mejor amigo. La situación se extendió durante dos semanas de comportamientos violentos que, según relató, le generaron episodios de estrés porque el animal la perseguía por toda la casa.

A pesar de todo, García dejó en claro que su vínculo con el perro permanece intacto. “Yo lo sigo queriendo, de verdad, yo a ese perro lo amo y no debería amarlo de esa manera porque muchas veces me ha faltado al respeto, pero pues es un animal y él no razona. Entonces, nada, en estos momentos está con Deiby; obviamente lo extraño, pero él se volvió muy agresivo”, concluyó la creadora de contenido, quien aclaró que Doki vive actualmente con su mejor amigo y no fue abandonado.

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