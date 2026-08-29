Colombia

Karol G y Bruno Mars encienden rumores con guiños románticos en redes sociales uno al otro: calientan motores para el estreno de su colaboración

La cantante colombiana compartió imágenes junto al músico estadounidense justo después de una publicación sentimental, hecho que disparó las teorías entre los seguidores de ambos

Karol G y Bruno Mars desataron rumores de romance tras publicar una serie de fotos juntos en redes sociales - crédito @karolg/Instagram
Karol G y Bruno Mars desataron rumores de romance tras publicar una serie de fotos juntos en redes sociales - crédito @karolg/Instagram
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La publicación de un carrete de fotografías en redes sociales por parte de la cantante colombiana Karol G, en la que aparece acompañada de Bruno Mars en actitud cómplice, encendió las especulaciones sobre un posible vínculo sentimental entre ambos artistas.

Las imágenes publicadas en la tarde del sábado 29 de agosto en la cuenta oficial de la Bichota, los dos artistas aparecen abrazados en más de una toma, protagonizan un brindis con los brazos entrelazados y comparten momentos en lo que parece ser una celebración privada, lejos de los grandes escenarios.

En algunas de las fotografías apareció un pastel decorado con el nombre de Viajando por el Mundo Tropitour, la gira actual de Karol G, llevando a varios usuarios a situar el encuentro en alguna de las fechas que ambos vienen desarollando por Estados Unidos actualmente.

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Bruno Mars publicó un mensaje sobre “enamorarse de una latina” horas antes de las fotos con Karol G - crédito @brunomars/Instagram
Bruno Mars publicó un mensaje sobre “enamorarse de una latina” horas antes de las fotos con Karol G - crédito @brunomars/Instagram

Las fotos fueron publicadas horas después de que el intérprete estadounidense publicara un mensaje que no pasó desapercibido, en su cuenta de Instagram: “Cuando lo único que quieres es paz, pero te estás enamorando de una latina”, escribió acompañando un corto reel en el que apareció paseando en un automovil con un semblante pensativo. Cabe recordar que el norteamericano se presentará esta noche en el Acrisure Stadium de Pittsburgh, Pensilvania, en Estados Unidos, como parte de se gira The Romantic Tour.

El video que acompañó esa frase mostraba a Mars en actitud reflexiva, con un fragmento de Still de fondo —la colaboración de ambos artistas incluida en su más reciente álbum, No me arrepiento de sentir tanto. Llamativamente, lo que se escucha de manera específica es la parte interpretada por la colombiana: “No creo haberme sentido así alguna vez”.

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La coincidencia temporal entre ese mensaje y las fotografías publicadas al día siguiente disparó todo tipo de teorías entre sus seguidores, todavía más cuando el intérprete de Uptown Funk compartió las mismas fotos que subió Karol G en sus redes sociales, musicalizadas con She Loves You de The Beatles.

La coincidencia entre el mensaje de Bruno Mars y las imágenes de Karol G impulsó teorías entre los seguidores - crédito @brunomars/Instagram
La coincidencia entre el mensaje de Bruno Mars y las imágenes de Karol G impulsó teorías entre los seguidores - crédito @brunomars/Instagram

Ninguno de los dos artistas ha confirmado públicamente que mantenga una relación sentimental. Mientras parte de los seguidores interpreta las publicaciones como indicios de un romance, otra parte considera que podrían ser parte de una estrategia de promoción. Entre las peticiones que más se repiten en los comentarios se incluye el hecho de que la canción incluya un videoclip protagonizado por ambos.

“BbY WOW” llevó a Karol G a la cima del Top Spotify Global

La paisa colaboró con los dos españoles en el que se transformó en uno de los sencillos más exitosos de 'No Me Arrepiento De Sentir Tanto' - crédito Karol G/YouTube

Karol G se ubicó el 28 de agosto de 2026 en el primer puesto del Top 50: Global de Spotify con BbY WOW, tema en el que colabora con los artistas españoles Judeline y rusowsky, y con el que desplazó a Justin Bieber y Nicki Minaj, cuya canción Beauty And A Beat quedó en el segundo lugar por apenas 11.543 reproducciones de diferencia.

La canción, también parte del séptimo álbum de estudio de la colombiana, No Me Arrepiento de Sentir Tanto, tuvo un ascenso sostenido dentro del ranking: ingresó al listado el 12 de ese mes en la posición 189 y alcanzó la cima en 16 días. Al cierre del 29 de agosto registró 3.648.071 reproducciones.

No me arrepiento de sentir tanto es el nuevo álbum de Karol G que será estrnado el 7 de agosto - crédito @karolg/ Instagram
No me arrepiento de sentir tanto es el nuevo álbum de Karol G que será estrnado el 7 de agosto - crédito @karolg/ Instagram

BbY WOW suma hasta la fecha 46.727.101 reproducciones, en su mayoría provenientes de diez mercados principales, con México y Estados Unidos a la cabeza, seguidos de España, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Guatemala, Argentina y Costa Rica.

El desempeño del sencillo refleja el impacto global del álbum. No Me Arrepiento de Sentir Tanto registró 16,6 millones de reproducciones en las primeras 24 horas desde su lanzamiento en la plataforma, cifra que lo posicionó como el estreno más fuerte para un álbum latino femenino en lo que va de 2026 y el sexto mayor en la historia de esa categoría en Spotify. En Estados Unidos, el LP superó los 2,7 millones de escuchas en su jornada inicial y acumuló 49,5 millones de reproducciones oficiales bajo demanda durante su primera semana.

El álbum, entretanto, debutó en el número uno de la lista Top Latin Albums de Billboard y se mantuvo en esa posición por segunda semana consecutiva al cierre de agosto.

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