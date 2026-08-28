Sicariato del empresario Gustavo Aponte en Bogotá habría sido un error: revelaron nombre del que sería el verdadero blanco de los asesinos

El representante de las víctimas en el caso del asesinato del empresario Gustavo Aponte expresó su satisfacción con la investigación de la Fiscalía y la Policía, que llevó a la captura de Leonel Llanos, presunto implicado en el crimen - crédito suministrado a Infobae Colombia

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El caso del asesinato de Gustavo Andrés Aponte, empresario del sector arrocero ultimado el 11 de febrero de 2026 en el norte de Bogotá, dio un giro en la noche del jueves 27 de agosto: no solo porque se legalizó la captura de uno de los presuntos responsables, sino porque las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación indicarían que el crimen se habría tratado de una confusión.

En efecto, el organismo estableció que el ataque no tenía como objetivo a Aponte, sino a otra persona de nombre Olimpo Antonio Oliver Peñaranda. “Los elementos materiales probatorios recopilados en una articulación entre las direcciones seccionales de Bogotá y de Cundinamarca indican que el homicidio estaría dirigido a otro ciudadano; sin embargo (...) se ejecutó contra la víctima equivocada”, expresó la Fiscalía.

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El director de la Seccional Bogotá de la Fiscalía General de la Nación, Hugo Andrés Infante Gómez, entregó novedades sobre la detención de Leonel Enrique Llanos Paternina, que habría participado en el crimen ocurrido en el norte de Bogotá - crédito Fiscalía

El capturado, identificado como Leonel Enrique Llanos Paternina, de 32 años, fue detenido en Villavicencio (Meta) y presentado ante un juez de control de garantías como uno de los presuntos implicados en el ataque sicarial, pues, según confirmó el ente investigador a los medios, “sería el encargado de seguir y vigilar a la víctima previo al ataque armado ocurrido en el sector de La Cabrera, en la localidad de Chapinero”.

La Fiscalía señaló que los elementos probatorios dan cuenta de que sería el encargado de llevar a cabo actividades previas de seguimiento, vigilancia y coordinación logística, “a bordo de una motocicleta recorrer el lugar en el que se perpetró el crimen”. Aunque se le imputaron los delitos de homicidio agravado y tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, el procesado se declaró inocente.

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Familia de Gustavo Aponte espera que se esclarezca el asesinato del empresario

El exfiscal y abogado Mario Iguarán Arana, representante de la familia de Aponte, tomó la vocería de la familia y, además de agradecer la labor del organismo investigador, espera que los detalles que rodean a este suceso se conozcan en su totalidad.

“Debemos exteriorizar nuestra complacencia, primero, por la excelencia de la investigación que han adelantado la Fiscalía, el CTI y la Policía”, expresó el reconocido penalista.

Él es Leonel Enrique Llanos Paternina, uno de los presuntos implicados en el ataque sicarial ocurrido el pasado 11 de febrero contra el empresario Gustavo Aponte en Bogotá - crédito Fiscalía

Y agregó que, si bien no se ha identificado a la persona que disparó contra Aponte y su escolta, ya se tiene demostrado que se trató de un error. “Está plenamente acreditado por prueba testimonial, documental y técnica, que de lo que se trató fue de un lamentable error. Estos sujetos, miembros de una organización criminal, de una oficina de sicarios, pretendían asesinar al señor Oliver Peñaranda”, confirmó Iguarán.

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La información recabada por las autoridades reveló que la banda criminal llevaba a cabo un seguimiento al mencionado sujeto, que al parecer compartía características físicas y de vestimenta con el empresario. De acuerdo con los avances de la investigación, la confusión se produjo en inmediaciones de un gimnasio Bodytech en el norte de la ciudad, donde los sicarios identificaron equivocadamente a la víctima.

La muerte violenta de Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y su acompañante frente a un gimnasio fue registrada en cámaras de seguridad, lo que ha motivado una intensa respuesta de las autoridades en busca de los responsables - crédito suministrada a Infobae Colombia

La Fiscalía confirmó además que otro hombre vinculado al crimen y que habría facilitado la huida del sicario fue asesinado el 30 de mayo en Tibiritá (Cundinamarca). El responsable de esa acción delictiva, identificado como Onori José Yabier Mendoza Viña, fue judicializado y permanece en centro carcelario, luego de que un fiscal de la Seccional Cundinamarca le imputó los delitos de homicidio y hurto calificado agravado.

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Los investigadores continúan en la búsqueda del autor material del homicidio, que hasta el momento no ha sido identificado ni localizado. El proceso sigue abierto, mientras la Fiscalía y la Policía avanzan en la consolidación de pruebas para determinar todos los responsables y esclarecer completamente las circunstancias de este asesinato, que enlutó al sector arrocero del país, en el que Aponte era destacado.