Jhon Durán clasificó a la fase de liga con Benfica en la Europa League 2026/27: Richard Ríos brilló por su ausencia

Golazo de Jhon Durán, el primero oficial con Benfica. Fue el quinto para la goleada 6-1 ante Hearts en fase previa de la Europa League 2026. Tres partidos, dos goles y una asistencia - crédito Premier Sports

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El Benfica aseguró su presencia en la fase de liga de la Europa League 2026/27 después de superar con autoridad al Aarhus de Dinamarca.

El conjunto portugués se impuso 3-1 en el partido de vuelta de los play-offs y cerró la serie con un 6-2 en el marcador global. La jornada dejó una situación diferente para los dos colombianos que hacen parte de la plantilla: Jhon Durán tuvo participación en el segundo tiempo, mientras que Richard Ríos permaneció en el banco de suplentes durante todo el compromiso.

En el estadio del Aarhus, el equipo dirigido por Bruno Lage llegó al duelo de vuelta con una ventaja de 3-1 conseguida en el primer encuentro y no tuvo mayores dificultades para confirmar su clasificación.

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La victoria tuvo como protagonistas a los jugadores ofensivos del conjunto portugués. Gianluca Prestianni marcó en dos oportunidades, mientras que André Silva completó la cuenta para los visitantes. Con el 3-1 definitivo, Benfica alcanzó un 6-2 global que le permitió avanzar con margen en la eliminatoria.

Jhon Durán comenzó el encuentro como alternativa en el banco de suplentes. El delantero colombiano ingresó al minuto 74 en reemplazo del griego Vangelis Pavlidis y disputó cerca de 20 minutos.

Benfica, con Jhon Jáder Durán desde el minuto 74, clasificó a la fase de liga de la Europa League 2026

¿Richard Ríos se irá de Benfica?

La situación de Richard Ríos fue completamente diferente. El mediocampista colombiano no ingresó al compromiso y observó desde el banco la clasificación de su equipo. Su ausencia de minutos vuelve a llamar la atención debido a los rumores que durante las últimas semanas han relacionado al futbolista con una posible salida del Benfica.

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Ríos llegó al fútbol portugués después de consolidarse en Palmeiras y despertar el interés de varios clubes europeos. Entre los clubes relacionados con el volante aparecen el Getafe de España, Bournemouth de Inglaterra y la Roma de Italia.

Así reporta A Bola la posibilidad de que Richard Ríos no continúe en el Benfica de Portugal - crédito A Bola

A esa lista se sumó recientemente el Al Ittihad de Arabia Saudita, institución que tendría capacidad económica para presentar una propuesta importante por el jugador colombiano.

La falta de participación frente a Aarhus se produce precisamente en medio de esas versiones. Aunque permanecer en el banco no confirma que su salida esté definida, sí se convierte en un elemento que alimenta las especulaciones alrededor de su futuro. El colombiano deberá esperar para conocer si continúa en el plantel portugués o si finalmente cambia de equipo antes del cierre del mercado.

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Prestiani y el resultado 3-1 a favor de Benfica ante AGF - crédito Benfica

Colombianos en la Europa League 2026/27 y cómo será el formato

Benfica conocerá su camino en el torneo este viernes 28 de agosto, cuando se realice en Mónaco el sorteo de la fase de liga de la Europa League. El evento comenzará a las 6:00 de la mañana, hora de Colombia. Allí quedarán definidos los rivales que enfrentará el conjunto portugués en esta nueva etapa de la competición.

Elan Ricardo – Besiktas: el mediocampista colombiano tendrá la posibilidad de disputar el torneo europeo con el conjunto turco.

Juan Andrés Balanta – FC Ararat-Armenia: el volante forma parte del equipo armenio que estará en la competición.

Jefferson Lerma – Crystal Palace: el experimentado mediocampista será uno de los representantes colombianos con el conjunto inglés.

Daniel Muñoz – Crystal Palace: el lateral derecho también tendrá participación europea con el club londinense.

Jhon Lucumí – Juventus: el defensor central integra el plantel italiano que afrontará la Europa League.

Juan David Cabal – Juventus: el lateral colombiano también aparece entre los jugadores del equipo de Turín.

Jhon Durán – Benfica: el delantero ya sumó minutos en la clasificación frente a Aarhus y estará disponible para la fase de liga.

Richard Ríos – Benfica: por ahora continúa en el plantel portugués, aunque su futuro está en duda debido al interés de otros clubes y su falta de minutos recientes.

La competición tendrá 36 equipos en una única fase de liga. Cada club disputará ocho partidos ante ocho rivales diferentes, con cuatro encuentros como local y cuatro como visitante. Los equipos que terminen entre los puestos 1 y 8 avanzarán directamente a octavos de final, mientras que aquellos ubicados entre el noveno y el vigésimo cuarto lugar deberán disputar un play-off para continuar en el torneo. Los clubes que finalicen del puesto 25 hacia abajo quedarán eliminados.

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A partir de octavos, las eliminatorias serán a doble partido, incluyendo cuartos y semifinales. La final será a partido único y se jugará en Fráncfort, Alemania, el 26 de mayo de 2027.