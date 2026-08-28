Lina Tejeiro destapó las “banderas rojas” que la hicieron salir corriendo de una relación: “Yo trato de poner todo en una balanza”

La actriz contó una serie de episodios que la llevaron a cortar con un pretendiente que tuvo en el pasado - crédito @linatejeiro/Instagram

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La actriz, empresaria y exparticipante de MasterChef Celebrity Lina Tejeiro organizó una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram en la que abordó aspectos de su embarazo de Gael, así como la historia de un pretendiente que acumuló una serie de señales de alerta sobre si la relación tenía futuro.

El hilo conductor de todas sus historias fue el mismo: la omisión como patrón de conducta. Y su pregunta recurrente, también: si sus estándares son demasiado altos o si tiene razón en lo que exige.

Todo comenzó con un favor cotidiano. Tejeiro le prestó uno de sus carros al pretendiente para que saliera un día. Tenía plena certeza del estado del vehículo: le había comprado llantas run-flat exactamente 8 días antes.

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Cuando el carro volvió, la llanta estaba reventada y el rin dañado. Él no dijo nada. No al entregarlo, no durante el día, no después.

Cuando ella lo confrontó, la respuesta la dejó sin palabras: “Cuando me monté sí aparecía el letrero de que estaba pinchado, pero pues como a esos carros les aparece cualquier cosa que se pincha, entonces no le puse cuidado”, relató.

“Si uno omite semejante bobada...”, respondió Tejeiro, “porque qué le costaba decirme: ‘Oye, me entregaste el carro pinchado, lo voy a mandar a despinchar’. O: ‘Qué pena, te lo voy a entregar pinchado, me acabé de pinchar’. Pero no omitir si te lo entregué pinchado y menos entregármelo pinchado y no decirme nada”.

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Tejeiro contó que tuvo que mandarlo a arreglar y el sujeto no ofreció hacerse cargo, por lo que fue el hermano de Lina quien terminó llevando el carro al taller, admitiendo que decidió pasar la situación por alto pensando que era algo pasajero.

“15 días después me omitió más información”, contó. “Y obvio dije: si uno oculta algo tan sencillo como pincharse, imagínense qué cosas no ocultará que realmente pueden ser graves”.

Pese a la señal del carro, Tejeiro siguió en la relación. Fue entonces cuando ocurrió el episodio que la llevó a calificar al pretendiente de “cucú” y “rarito”: un intento de gaslighting —forma de abuso psicológico en la que una persona manipula a otra para hacerla dudar de su propia memoria— en su propia casa, con su madre presente como testigo involuntaria.

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Lina Tejeiro denunció un intento de gaslighting cuando el pretendiente contradijo su color favorito y se retractó ante la posibilidad de revisar las cámaras - crédito @linatejeiro/Instagram

Tejeiro contó que estaban los tres conversando cuando surgió el tema de los colores favoritos. Lina dijo que el suyo era el rojo. El pretendiente la contradijo de inmediato: “¿Qué? La semana pasada me dijiste que tu color favorito es el negro”.

Ella no cedió: “No, yo te dije que era el rojo. Pues siempre he dicho que mi color favorito es el rojo”. Su madre la respaldó. Él insistió con una coartada geográfica: aseguró que la conversación había ocurrido afuera, en el patio, mientras perseguían a Neruda, su perro.

Fue entonces cuando Tejeiro tomó la decisión que lo desarmó: “‘¿Sabes qué? Voy a revisar las cámaras y vamos a ver si yo te dije si era rojo o negro, porque yo siempre he dicho que es rojo’ Cuando ya me vio así me dijo: ‘no, mentira, es mentira. Sí, obvio, dijiste que era rojo, obvio’ (...) Me intentó hacer gaslighting 2 veces”, resumió ante sus seguidoras.

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Otra situación que encendió sus alarmas fue el hábito del pretendiente de darle “me gusta” a fotos de mujeres en vestido de baño en las redes sociales. Aunque ella aseguró que le hizo saber que le molestaba ese comportamiento, eso no lo detuvo.

La exparticipante de MasterChef Celebrity cuestionó que el pretendiente diera “me gusta” a fotos de mujeres en vestido de baño en redes sociales - crédito @linatejeiro/Instagram

“Yo cuido mucho mis likes y trato de ser muy exclusiva con eso”, explicó. “El ‘me gusta’ es muy claro a la hora de darlo: me gusta lo que estoy viendo, me gusta lo que pones. Y pues estamos saliendo y todo nuestro círculo social sabe que estamos saliendo. ¿Qué necesidad de hacerlo así?”, afirmó.

El tema llegó a una conversación con sus hermanos. El menor, soltero, dijo que si estuviera en una relación no lo haría. El mayor, que sí tiene pareja, afirmó que el problema con este comportamiento es exteriorizar el gusto, algo con lo que la actriz estuvo de acuerdo. “Para mí esas demostraciones de deseo no tienen cabida en una relación. Y no es inseguridad ni querer controlar lo que mira, pero es el tipo de respeto y exclusividad que yo espero y estoy ofreciendo”, explicó.

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El último episodio que narró ocurrió durante una videollamada. En medio de una conversación cotidiana, el pretendiente lanzó la pregunta: “Amor, disculpa, ¿de casualidad no tienes que me prestes 25?”. Tejeiro no entendió. “¿Que te preste 25? ¿25 qué? ¿Estamos hablando de plata?”. Él confirmó que sí, pero no especificó el monto.

“Me preocupan 2 cosas”, le respondió ella. “Primero, que no tengas 25 mil si son 25 mil pesos. O 25 millones. Pues porque como, ¿por qué te voy a prestar 25 millones si nos estamos conociendo?”. El pretendiente terminó diciendo que era una broma. Tejeiro lo contó entre risas, aunque el episodio se sumó a la lista de razones que la llevaron a alejarse.

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La actriz también se alejó después de una videollamada en la que el pretendiente le pidió prestados “25” y luego dijo que era una broma - crédito cortesía Canal RCN

A lo largo de toda la dinámica, Tejeiro volvió una y otra vez sobre la misma pregunta: si sus exigencias son razonables o excesivas. “Muchas veces yo me pregunto si es que yo soy muy cansona, muy jodida, muy fastidiosa, si es que tengo los estándares muy altos”, admitió. “Siempre me dicen eso: ella está sola porque jode mucho, ella está sola porque no se aguanta nada. Y la verdad sí, y termina uno aguantándose semejantes estupideces”.

Reconoció que, pese a todas las señales, siguió en la relación más tiempo del que debía: “Aún así me quedé porque aún estaba cuestionándome qué tan cansona podía ser yo con mis estándares”.

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También admitió un patrón propio que identifica como problemático: “Yo me desencanto muy fácil y creo que eso también hace que mis relaciones nunca fluyan. Pero también me ha pasado que justifico banderas rojas en medio de esa relación como para que continúe. Y luego digo: ¿por qué no le hice caso a esa bandera roja?”.