Hannah Escobar entregó detalles de su salida del Ministerio de Salud poco tiempo después de su nombramiento: “Fue una campaña de desprestigio”

Hannah Dimelsa Escobar Correa aseguró que algunos influenciadores difundieron información falsa sobre ella - crédito Hannah Escobar / LinkedIn

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La salida de Hannah Dimelsa Escobar Correa de la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio de Salud causó revuelo, teniendo en cuenta que se registró apenas unos días después de que fue designada para ocupar el cargo.

La exfuncionaria se pronunció al respecto en entrevista con El Colombiano, debido a las inquietudes que surgieron por su repentina salida del gobierno de Abelardo de la Espriella.

De acuerdo con su explicación, desde el primer momento hubo dificultades relacionadas con su nombramiento. Pues, se emitió una nota en el sector de la salud en el que se confirmaba designación, pese a que todavía no se había hecho público de manera oficial. Inmediatamente, empezaron a divulgarse montajes sobre ella que habrían sido divulgados por creadores de contenido afines a la administración actual.

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Uno de los montajes estuvo relacionado con su supuesto respaldo a la interrupción voluntaria del embarazo y también manipularon declaraciones que dio en un pódcast, relacionadas con su opinión sobre el presidente Abelardo de la Espriella.

“Un pódcast que unos influencers sacaron de contexto donde supuestamente estoy insultando a Abelardo”, precisó en la entrevista con El Colombiano.

El presidente Abelardo de la Espriella fue el que ordenó la salida de Hannah Escobar - crédito Joel González/Presidencia

Es por eso que, finalmente, desde la cartera solicitaron su renuncia. “Fue una campaña de desprestigio y acoso horrible que duró unas 24 horas. Al día siguiente (26 de agosto), por la tarde, me llamó la ministra (Ana María Vesga) y me dijo que, por orden del presidente, me pedían la renuncia”, precisó la exfuncionaria al medio de comunicación citado.

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Escobar Correa explicó que, según lo expresado por la ministra de Salud en la llamada, el motivo por el cual se solicitó su renuncia fue lo que dijo en el pódcast y no precisamente su eventual respaldo al aborto, a pesar de que, según indicó, sus declaraciones fueron sacadas de contexto.

En todo caso, aseguró que su salida no es responsabilidad de la ministra Ana María Vesga. Fue una decisión proveniente de la Presidencia de la República que la jefa de cartera tuvo que acatar. Además, cuestionó el hecho de que se impida a los ministros esocger a las personas que conformarán sus equipos de trabajo. “Quiero dejar algo claro: yo no creo que la ministra Ana María tenga la culpa”, dijo.

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La exfuncionaria aseguró que su salida no es culpa de la ministra Ana Maria Vesga - crédito Acemi

Por otro lado, informó que su llegada al Ministerio de Salud fue el resultado de la postulación de su hoja de vida que hicieron las asociaciones de pacientes que participaron en los ejercicios de empalme con el Gobierno de De la Espriella. Aseguró que la ministra estudió su hoja de vida y que también solicitó su postulación.

Antes de aceptar el cargo y empezar a ejercer, estaba trabajando en la Gobernación de Antioquia y parte de su trabajo estaba centrado en coordinar el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue), en medio de la emergencia derivada del terremoto de 7,4 que se registró en Colombia el 10 de agosto.

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Según la exfuncionaria, la administración tenía urgencia por ubicarla en el cargo, por lo que, al parecer, la “presionaron” para presentar su renuncia a la Gobernación de Antioquia y así garantizar que se posesionara rápidamente en el puesto. Esa situación incomodó al gobernador Andrés Julián Rendón y a su equipo de trabajo. “Aún así, en la gobernación me apoyaron un montón”, precisó.

La exfuncionaria aseguró que fue presionada para renunciar a la Gobernación de Antioquia y poder posesionarse en la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio de Salud - crédito Ministerio de Salud

En ese sentido, aseguró que no es verdad que el Gobierno de De la Espriella desconociera su perfil. “Tampoco me parece justo que digan que no sabían quién era yo; tengo confirmaciones de que la secretaria de Abelardo tenía mi hoja de vida. Al final, la entrevista con él no se llevó a cabo porque decidieron que para ese nivel no se requería, pero él conocía mi hoja de vida”, indicó.

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